Les stratégies de Stonegate Digital Capital Group ont généré un rendement brut de plus de 439 % et de 1144 % depuis leur création avec des capitaux partenaires*

La conférence Consensus 2018 accueillera plus de 250 intervenants et plus de 4000 participants provenant des meilleures start-ups du secteur, d'investisseurs, d'institutions financières, de leaders en technologies d'entreprise et de groupes universitaires et politiques qui sont en train de jeter les bases de la blockchain et de l'économie numérique.

La famille de fonds de Stonegate Digital Capital Group a récemment été mise à la disposition des investisseurs qualifiés et institutionnels. La plateforme permet de diversifier les investissements sur de nombreuses stratégies, y compris les stratégies quantitatives et algorithmiques, les opérations de négociation fondamentale et technique à long terme, les opérations ICO et les opérations basées sur la blockchain les plus performantes. La plateforme propose une multitude de fonds liés à la blockchain, ce qui permet de diversifier les investissements et de générer de l'alpha.

Stonegate Digital Capital Group a créé et vient d'introduire la stratégie de négociation Stonegate Octic All-Weather Blockchain Master, un fonds maître à toute épreuve reposant sur la blockchain. Le fonds Stonegate Octic utilise une approche multi-stratégies composée de stratégies systématiques et guidées par les données pour investir dans les cryptomonnaies sur la base d'informations quantitatives et fondamentales. L'approche multi-stratégies du fonds repose sur l'idée qu'il existe d'excellences opportunités d'investissement dans trois différentes approches d'investissement en cryptoactifs.

Stonegate Digital Capital Group présentera en réalité virtuelle certaines de ses stratégies quantitatives/algorithmiques lors de la conférence Consensus. Veuillez contacter l'équipe des relations avec les investisseurs par l'intermédiaire de notre site Web si vous comptez participer à la conférence et souhaitez voir la démonstration de réalité virtuelle ou si vous souhaitez en savoir davantage. La conférence Consensus aura lieu du 14 au 16 mai 2018 au New York Hilton Midtown.

À propos de Stonegate Digital Capital Group

Stonegate Digital Capital Group propose une plateforme de fonds multi-stratégies axée sur la blockchain qui investit principalement dans la technologie de la blockchain, les cryptomonnaies et les actifs numériques, mais diversifie également ses investissements dans d'autres actifs afin de réduire les risques et la volatilité. Bien que la société se concentre principalement sur l'investissement dans la technologie de la blockchain et les actifs numériques, l'équipe de Stonegate Digital possède une expertise significative dans les finances et les investissements traditionnels de Wall Street ainsi qu'une expertise globale couvrant tous les aspects des produits d'investissement alternatifs.www.StonegateDigital.com/

*LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT NE CONSTITUENT PAS UNE OFFRE OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT D'UNE PARTICIPATION DANS UN FONDS D'INVESTISSEMENT. UNE TELLE OFFRE OU SOLLICITATION NE SERA ADRESSÉE QU'À DES ACHETEURS QUALIFIÉS SOUS LA FORME D'UN MÉMORANDUM CONFIDENTIEL D'INVESTISSEMENT PRIVÉ UNIQUEMENT DESTINÉ À DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS ET INSTITUTIONNELS, ET UNIQUEMENT DANS LES JURIDICTIONS AUTORISÉES PAR LA LOI. INVESTIR DANS DES FONDS PRIVÉS EST UN ACTE SPÉCULATIF QUI COMPORTE UN HAUT DEGRÉ DE RISQUE. LES POSSIBILITÉS DE RETRAIT, DE RACHAT ET DE TRANSFÉRABILITÉ DES PARTICIPATIONS SONT LIMITÉES, IL SE PEUT DONC QUE LES INVESTISSEURS N'AIENT PAS ACCÈS AU CAPITAL LORSQU'ILS EN ONT BESOIN. IL N'Y A PAS DE MARCHÉ SECONDAIRE POUR LES PARTICIPATIONS ET IL N'EST PAS PRÉVU QU'UN TEL MARCHÉ VOIT LE JOUR. LES FRAIS ET CHARGES IMPUTÉS DANS LE CADRE DE FONDS D'INVESTISSEMENT PRIVÉS PEUVENT ÊTRE SUPÉRIEURS AUX FRAIS ET CHARGES D'AUTRES ALTERNATIVES D'INVESTISSEMENT ET IL SE PEUT QUE LES BÉNÉFICES NE LES COMPENSENT PAS. RIEN NE GARANTIT QUE L'OBJECTIF D'INVESTISSEMENT SERA ATTEINT OU QU'UN INVESTISSEUR RÉCUPÈRERA TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT. LES RÉSULTATS D'UN INVESTISSEMENT PEUVENT VARIER SENSIBLEMENT SUR UNE PÉRIODE DONNÉE. LES RENDEMENTS PASSÉS NE GARANTISSENT EN RIEN LES RÉSULTATS FUTURS. LES RENDEMENTS PASSÉS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIFS DES RÉSULTATS FUTURS.

