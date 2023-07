Estrella Galicia apresenta os Bastidores de Oliveira dos Cen Anos, homenagem do artista espanhol C. Tangana ao clube de futebol RC Celta

Criado e dirigido pelo próprio C. Tangana, o vídeo revela a filmagem de algumas das cenas mais espetaculares deste trabalho histórico, que obteve mais de um milhão e meio de visualizações no YouTube em questão de dias .

. A Estrella Galicia , como principal patrocinadora da RC Celta e de seu Centenário, compartilha o entusiasmo e o orgulho dos torcedores do Celta e oferece uma prévia exclusiva dos bastidores do vídeo que tem conquistado o mundo.

MADRI, 24 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O vídeo para a Oliveira dos Cen Anos é uma peça cinematográfica que apresenta o hino centenário do RC Celta, composto e produzido por C. Tangana. Filmado dentro e ao redor da Ría de Vigo, o trabalho tem chamado a atenção pelas paisagens espetaculares do estuário, com a paixão dos torcedores do Celeste entoando seu novo hino.

A obra é fruto da LittleSpain, a produtora co-fundada pelo artista madrilenho Antón Álvarez (C. Tangana).

A filmagem, um enorme desafio técnico, contou com a participação de artistas e músicos locais. Uma centena de membros do coro histórico Coral Casablanca de Vigo; o grupo de pandeiros As Lagharteiras; junto com a banda punk local Keltoi!. E mais de mil torcedores do RC Celta. "Hámuitos fatores difíceis de controlar, mas, por outro lado, você tem um cenário com uma beleza digna de Senhor dos Anéis. Adoraria se esta peça incentivasse mais pessoas a explorar a Galiza como um local cinematográfico".

Assim falou o próprio artista, C. Tangana. "Sem dúvida, esse foi meu maior desafio como diretor. Eu nunca havia trabalhado em um processo tão ambicioso. Eu já tinha dirigido o vídeo para 'Ateo'. Mas, desta vez, o envolvimento emocional com o Celta, a Galiza e a dimensão da produção criaram um experiência muito diferente".

José Cabanas, diretor de marcação da Hijos de Rivera, afirmou:"Nossa tradição centenária e nossas raízes são os principais valores que nos definem na Estrella Galicia. Temos certeza de que esta colaboração de C. Tangana com o RC Celta ajudará a disseminar a torcida do Celta em todo o mundo".

O clube tem mostrado seu orgulho no trabalho. Meios de comunicação como a Billboard, o The New York Times e o The Guardian elogiaram a qualidade artística e o significado cultural do trabalho.

