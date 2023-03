Estudo da Netcore Cloud com 100 bilhões de e-mails: indústria de namoro tem a maior taxa de cliques por mensagem aberta com 11%

BOMBAIM, Índia, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud, uma empresa rentável da SaaS e líder global em comunicação, engajamento e retenção de cliente, anunciou hoje o lançamento de sua terceira edição do Relatório de Referência de E-mail de 2023. O relatório analisa mais de 100 bilhões de e-mails e apresenta uma análise aprofundada e multimétrica em 20 grandes setores, incluindo BFSI, varejo e comércio eletrônico, beleza, alimentos, entretenimento e mídia.

O relatório destaca como o e-mail prevaleceu como uma das formas mais eficazes de se conectar com consumidores de todas as marcas. Também revela estratégias comprovadas para superar os desafios de marketing por e-mail em diferentes verticais e as principais áreas nas quais se concentrar em melhorias.

Ao comentar sobre este lançamento, Kalpit Jain, o CEO do grupo Netcore Cloud disse "Apesar do surgimento de outras plataformas de mensagens, o e-mail ainda é certeiro para alcançar e se conectar significativamente com seu público. O ano de 2022 testemunhou um aumento global na adoção de e-mails AMP, que funcionam com tanta força quanto um site ou aplicativo. A onda continuará e os e-mails AMP interativos, hiperpersonalizados pelo poder dos dados de terceiros, serão o centro das atenções. Para ajudar os profissionais de marketing a se prepararem para as incertezas que temos pela frente, criamos o Relatório de Referência de E-mail 2023. As marcas têm uma direção clara com a qual comparar seu desempenho de marketing por e-mail em relação aos colegas globais".

Principais destaques do Relatório de Referência de E-mail 2023:

95% dos usuários não clicam nos links de redirecionamento de site dentro dos e-mails

E-mails estáticos com links CTA são coisa do passado. A maioria dos usuários procura a conclusão instantânea de uma tarefa, com esforço mínimo.

Melhores práticas para melhoria

No mundo onde o móvel é dominante, o tamanho ideal da linha de assunto com as maiores taxas de abertura é de 30 a 35 caracteres, com espaços. Linhas além de 36 caracteres são automaticamente truncadas e quebram abruptamente a descrição.

Melhores práticas para melhorar os cliques

Adicionar imagens, GIFs ou vídeos é um método testado e comprovado de melhorar o engajamento.

Leia o relatório completo aqui

Sobre a Netcore Cloud

A Netcore Cloud é uma empresa de SaaS que ajuda marcas e profissionais de marketing B2C a criar experiências de cliente na nova era de tecnologia IA em todos os pontos de contato da sua jornada. A plataforma de marketing full-stack completa da Netcore Cloud permite experiências digitais altamente personalizadas, facilmente escaláveis e fornecem análises acionáveis, relatórios em tempo real e soluções de implementação rápida em todos os canais. As marcas que usam Netcore Cloud podem ter uma visão unificada de seus clientes e otimizar a experiência do usuário.

Com sede em Mumbai, Índia e 11 escritórios nos EUA, Cingapura, Malásia, Nigéria, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Alemanha, a Netcore Cloud atende a mais de 6.500 clientes em todo o mundo. Ela entrega mais de 20 bilhões de e-mails e mais de 15 bilhões de notificações push por mês. Também gerencia uma escala de 120 trilhões de eventos de usuários por ano. Netcore Cloud é uma parceira confiável em todos os setores, com algumas das marcas mais respeitadas, como MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut e McDonald's. Para mais informações, acesse https://netcorecloud.com/

