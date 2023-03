Étude de Netcore Cloud basée sur 100 milliards d'e-mails : l'industrie des rencontres enregistre le taux de clics pour ouvrir le plus élevé avec 11 %

MUMBAI, Inde, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud, une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) rentable et leader mondial de la communication, de l'engagement et de la fidélisation des clients, a annoncé aujourd'hui la publication de sa troisième édition du Email Benchmark Report 2023. Le rapport analyse plus de 100 milliards d'e-mails et présente une analyse multimétrique approfondie des e-mails dans 20 grandes industries, y compris les services bancaires, financiers et les assurances, le commerce de détail et le commerce électronique, la beauté, l'alimentation, le divertissement et les médias.

Le rapport souligne que l'e-mail est l'un des moyens les plus efficaces de communiquer avec les consommateurs pour les marques. Il révèle également des stratégies éprouvées pour surmonter les défis de marketing par e-mail dans différents secteurs verticaux et les domaines clés sur lesquels mettre l'accent pour l'amélioration.

Parlant de la publication du rapport, Kalpit Jain, PDG de Netcore Cloud a déclaré : « Malgré la montée d'autres plates-formes de messagerie, l'e-mail est toujours le moyen idéal de communiquer avec son public. L'année 2022 a été marquée par une hausse mondiale de l'adoption de l'AMP pour e-mails qui fonctionnent aussi bien qu'un site Web ou une application. La vague se poursuivra et l'AMP pour e-mails dynamiques, hyperpersonnalisés par la puissance des données zero-party, occupera une place centrale. Pour aider les spécialistes du marketing à se préparer à la période d'incertitude à venir, nous avons créé le Email Benchmark Report 2023. Il offre aux marques une orientation claire pour comparer leur rendement en matière de marketing par e-mail à celui de leurs pairs à l'échelle mondiale. »

Points saillants du Email Benchmark Report 2023 :

95 % des utilisateurs ne cliquent pas sur les liens de redirection de site Web placés à l'intérieur des e-mails

Les e-mails statiques avec des liens CTA appartiennent au passé. La plupart des utilisateurs recherchent l'achèvement instantané des tâches avec un minimum d'effort.

Meilleures pratiques pour accroître le taux de clics d'ouverture d'e-mails

Dans le monde mobile dominant, la longueur optimale de la ligne d'objet d'un e-mail avec les taux d'ouverture les plus élevés est de 30 à 35 caractères avec des espaces. Celles qui dépassent 36 caractères sont automatiquement tronquées et interrompent brusquement la description de l'e-mail.

Meilleures pratiques pour accroître le taux de clics

L'ajout d'images, de GIF ou de vidéos dans les e-mails est une méthode éprouvée pour améliorer l'engagement.

Lisez le rapport complet ici .

À propos de Netcore Cloud

Netcore Cloud est une jeune entreprise SaaS qui aide les marques et les spécialistes du marketing B2C à créer des expériences client modernes alimentées par l'IA à chaque point de contact du parcours du client. La plate-forme marketing full-stack de Netcore Cloud permet des expériences numériques hautement personnalisées, facilement évolutives, et fournit des analyses exploitables, des rapports en temps réel et des solutions rapides à mettre en œuvre sur tous les canaux. Les marques qui utilisent Netcore Cloud peuvent avoir une vue unifiée de leurs clients et optimiser leur expérience utilisateur.

Basée à Mumbai, en Inde, et disposant de 11 bureaux aux États-Unis, à Singapour, en Malaisie, au Nigeria, en Indonésie, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, Netcore Cloud compte plus de 6 500 clients dans le monde. L'entreprise envoie plus de 20 milliards d'e-mails et plus de 15 milliards de notifications push par mois. Elle gère également une échelle de 120 billions d'événements utilisateurs par an. Netcore Cloud est un partenaire de confiance dans tous les secteurs d'activité que suivent certaines des marques les plus respectées comme MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut et McDonald's. Pour plus d'informations, consultez https://netcorecloud.com/ .

