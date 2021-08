Eureka bringt eine Serie kabelloser Stabstaubsauger in Europa auf den Markt

Eureka bringt mit den kabellosen Stabstaubsaugern H11 und BR5 führende Reinigungsprodukte auf den Markt

DETROIT, 11. August 2021 /PRNewswire/ -- Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat die Menschen besonders sensibel für die Sauberkeit und Hygiene im Haushalt gemacht, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Haushaltsgeräten wie Staubsaugern führt. Eureka, eine jahrhundertealte Staubsaugermarke, die 1909 in Detroit, USA, gegründet wurde, ist sich dieser dringenden Nachfrage bewusst und bringt die kabellosen Stabstaubsauger H11 und BR5 auf den Markt, um den Verbrauchern zu helfen, ihren Aufenthalt zu Hause zu verbessern. Die Produkte werden auf E-Commerce-Plattformen wie Amazon und AliExpress in Europa mit einem Preisnachlass verkauft.