Eureka lance une série d'aspirateurs-balais sans fil en Europe

L'aspirateur H11 peut générer jusqu'à 155 AW de puissance d'aspiration avec un moteur brushless à haute vitesse, ce qui rend le nettoyage extrêmement efficace sur le sol dur et la moquette. Le système de filtration breveté à 5 étages capture 99,5 % des particules d'un diamètre pouvant atteindre 0,3 micron, expulsant de l'air plus propre que l'air que vous respirez, rendant ainsi l'environnement propre et hygiénique. Les commandes au bout des doigts avec une interface utilisateur LED permettent aux utilisateurs de basculer entre trois niveaux d'aspiration pour optimiser le nettoyage de chaque surface. Les batteries au lithium amovibles (8*2 500 mAh) fournissent une excellente puissance avec jusqu'à 70 minutes d'autonomie de longue durée en mode éco, ce qui facilite le nettoyage des maisons de grande taille.

Tout en maintenant de solides performances de nettoyage, le H11 permet de valoriser fortement l'expérience utilisateur. La station à montage mural rend le chargement et le stockage plus faciles que jamais. Un bac à poussière de 1 L permet un nettoyage ininterrompu.

Aspirateur-balai sans fil BR5

Propulsé par une technologie de pointe, l'aspirateur BR5 est léger, ne pesant que 5 lbs. Toutefois, il est puissant et peut s'attaquer à toute saleté, qu'elle soit dissimulée dans les profondeurs du tapis ou qu'elle salisse un plancher dur, et ce, sans perte d'aspiration. Il peut également être converti en un aspirateur pour le nettoyage des étages et des escaliers, voire être utilisé pour nettoyer la voiture. L'aspirateur est doté de caractéristiques pratiques : batterie détachable, direction pivotante, lampe LED et bac à poussière facile à vider, notamment, qui facilitent la tâche des utilisateurs et les libèrent de corvées fastidieuses. En outre, le niveau de bruit est bas, atteignant les 78 dB(A) à pleine puissance, éliminant tout risque de déranger les animaux de compagnie ou les enfants.

Eureka est à la pointe des innovations et des technologies de nettoyage depuis plus de 100 ans. À l'avenir, la marque continuera de se consacrer en priorité aux percées technologiques et aux commentaires des consommateurs sur les produits de nettoyage ménagers intelligents. La vision de l'entreprise : répondre aux demandes diversifiées des utilisateurs mondiaux et améliorer leur qualité de vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1591517/Eureka.jpg

SOURCE Eureka