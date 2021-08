Eureka wprowadza serię bezprzewodowych odkurzaczy pionowych w Europie

Odkurzacz H11 generuje do 155 AW mocy ssącej dzięki bezszczotkowemu silnikowi o wysokiej mocy, co czyni sprzątanie zarówno podłóg, jak i dywanów niezwykle wydajnym i skutecznym. Opatentowany 5-etapowy system filtracji przechwytuje 99,5% cząsteczek, nawet tak małych jak 0,3 mikrona, wydmuchując powietrze czystsze, niż to, którym oddychasz, przyczyniając się do zwiększenia higieny i czystości otoczenia. Dotykowe sterowanie poprzez interfejs LED pozwala użytkownikom na przełączanie pomiędzy trzema poziomami ssania w celu optymalizacji sprzątania każdej powierzchni. Wyjmowana bateria litowa 8*2500mAh zapewnia niezrównaną moc do 70 minut odkurzania w trybie eco, co ułatwia sprzątanie dużych domów

Projektując H11, oprócz zachowania świetnych parametrów odkurzania, poświęcono też szczególną uwagę komfortowi użytkownika. Dzięki ściennej stacji dokującej ładowane i przechowywanie odkurzacza nigdy nie było tak łatwe. Duży pojemnik na kurz o pojemności 1 litra pozwala na dłuższe sprzątanie bez przerw.

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy BR5

Napędzany najnowocześniejszą technologią odkurzacz BR5 waży zaledwie 2,3 kg, ale jest na tyle mocny, że poradzi sobie z każdym bałaganem, od wysokich dywanów, po twarde podłogi, bez utraty siły ssania. Można przekształcić go w odkurzacz ręczny do sprzątania powierzchni powyżej podłogi, schodów, a nawet auta. Wygodne funkcje, takie jak zdejmowana bateria, obrotowe sterowanie, przednie podświetlenie LED oraz łatwy w opróżnianiu pojemnik, zwalniają użytkowników z powtarzania nudnych czynności. Ponadto poziom hałasu wynosi zaledwie 78 dB(A) przy pełnej mocy, dzięki czemu nie musimy martwić się o spokój naszych zwierząt domowych i dzieci.

Eureka stoi na czele innowacji w zakresie sprzątania i technologii od ponad 100 lat. W przyszłości marka będzie nadal stawiać na innowacje technologiczne i potrzeby klientów w zakresie produktów do sprzątania w ramach inteligentnego domu, dążąc do spełnienia zróżnicowanych potrzeb światowych użytkowników i poprawy ich jakości życia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1591517/Eureka.jpg

SOURCE Eureka