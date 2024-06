EVE Energy sa umiestnila podľa InfoLink Consulting v 1. štvrťroku 2024 na druhom mieste v rebríčku dodávok článkov na skladovanie energie

MNÍCHOV, 26. júna 2024 /PRNewswire/ -- EVE Energy, popredná globálna spoločnosť vyrábajúca lítium-iónové batérie, sa podľa rebríčka nedávno vydaného spoločnosťou InfoLink Consulting umiestnila v 1. štvrťroku 2024 na druhom mieste v dodávkach článkov na skladovanie energie.

V porovnaní s poklesom globálneho trhu v oblasti skladovania energie o 2,2 percenta má teraz spoločnosť EVE Energy druhý najvyšší podiel na trhu, čo sa týka celkového množstva dodávok – v druhom štvrťroku 2024 dosiahla celkový objem dodávok 60 GWh.

„EVE Energy sa darí zlepšovať naše technické možnosti a zvyšovať kvalitu, čo je podstatou nášho vývoja, posilňovať našu odolnosť počas hospodárskych cyklov a rozširovať naše služby na celom svete, aby sme pomohli väčšiemu počtu zákazníkov uspieť," povedal Liu Jincheng, zakladateľ a prezident spoločnosti EVE Energy.

Výrazný nárast dodaných zásielok spoločnosti EVE Energy je výsledkom úspešného rozsiahleho rozvoja trhu, viacrozmerného usporiadania prevádzok a nepretržitého technologického pokroku.

Spoločnosť spolupracuje s mnohými známymi globálnymi podnikmi v oblasti výroby energie a energetiky. V roku 2023 spoločnosť EVE Energy podpísala na výstave Smarter E Europe 2023 dohody o spolupráci so spoločnosťami Powin a ABS v celkovej hodnote 23 GWh. V apríli 2024 spoločnosť EVE Energy podpísala strategické partnerstvá so spoločnosťami HITE Smart Energy, Linyang Energy Storage a JinkoSolar v celkovej hodnote 19 GWh. Na výstave Smarter E Europe 2024, ktorá sa konala v júni, dosiahla spoločnosť EVE Energy ďalšiu strategickú spoluprácu so spoločnosťou Powin s celkovým objemom 15 GWh.

S cieľom rýchlo reagovať na potreby zákazníkov spoločnosť EVE Energy realizuje globálnu stratégiu poskytovania služieb na zabezpečenie globálnej výroby, globálnych dodávok a globálnej spolupráce. Okrem ďalšieho zlepšovania siedmich regionálnych centier v južnej Číne, strednej Číne, juhozápadnej Číne, severovýchodnej Číne, ázijsko-tichomorskom regióne a juhovýchodnej Ázii spoločnosť tiež zriadila kancelárie v Tchaj-pej a regionálne dcérske spoločnosti v Singapure a Nemecku, ako aj sklady zásob riadených predajcami (vendor-managed inventory – VMI) s cieľom poskytovať lepšie lokalizované služby. Spoločnosť tiež plánuje vybudovať sklad VMI a dcérsku spoločnosť v Amerike.

Technologické inovácie, vývoj produktov a vylepšené riešenia sú základom obrovského rastu spoločnosti EVE Energy. V prvom štvrťroku 2024 spoločnosť EVE Energy uviedla na trh vlajkové produkty série Mr. vrátane batérií Mr. Big a systému Mr. Giant. Ide o efektívne, jednoduché a bezpečné riešenie, ktoré nanovo definuje systém skladovania energie.

„So zlepšením odhadovanej energetickej účinnosti spoločnosti EVE Energy o 1 percento, by sa zvýšili zákaznícke prevádzkové výhody počas celého životného cyklu približne o 490 000 USD," poznamenal Dr. Yuan Dingding, technologický riaditeľ spoločnosti EVE Energy.

Riešenie vlajkovej série Mr. sa môže pochváliť vyššou účinnosťou skladovania energie. Článok Mr. Big s kapacitou 628 Ah si osvojil technológiu tretej generácie pre vysokorýchlostné ukladanie, ktorá dosahuje 96-percentnú energetickú účinnosť. Systém Mr. Giant využíva minimálne integračné riešenie. Ide o prvý systém skladovania energie na svete s mimoriadne veľkou kapacitou a vysoko účinným článkom a štandardnou skrinkou s veľkosťou 6 metrov (20 stôp) s energiou až 5 MWh a systémovou účinnosťou dosahujúcou 95 percent.

Zatiaľ čo patentovaná technológia vysokoúčinného tepelného manažmentu 3T dosahuje rovnomernejšiu teplotu systému, udržiava teplotný rozptyl pod 3 °C a môže dokonca znížiť najvyššiu teplotu o 5 °C. Okrem toho rad zahŕňa ďalšie riešenia tepelného riadenia vrátane jedinečných náterov a integrovaných systémov chladenia kvapalinou. Tieto výnimočné opatrenia v oblasti tepelného riadenia riešia problém väčších batérií, ktoré emitujú viac tepla, a účinne riešia problém v súvislosti s obavami zákazníkov týkajúcimi sa veľkého tepla z batérií v ére terawatthodín.

Je to tiež jednoduché riešenie na zníženie nákladov na inštaláciu a údržbu a zároveň sa uvoľňujú obmedzenejšie zdroje, ako je priestor a pôda. Na úrovni akumulátorových článkov spoločnosť EVE Energy znížila počet článkov o 50 percent; dizajn balenia obsahuje o polovicu menej zvarov, pásov a koncových dosiek a v rámci systému sa tiež znížil počet miest na zber informácií a počet káblov sa znížil o 50 percent.

Pokiaľ ide o hardvér, vďaka minimalistickému dizajnu Mr. Giant je inštalácia a údržba veľkokapacitných elektrární na skladovanie energie hračkou, zvyšuje jednoduchosť údržby systému o 50 % a znižuje rozsah monitorovania prevádzky a údržby o 50 %, skutočne znižuje počet náhradných dielov o polovicu a šetrí úsilie pri inštalácii.

Softvér Mr. Giant je vybavený pokročilým systémom riadenia informácií, ktorý integruje algoritmy umelej inteligencie na dosiahnutie diagnostiky porúch na cloudovej platforme a zlepšenie efektívnosti prevádzky. „Okrem toho podporuje usporiadanie systému typu „back-to-back" (chrbtom k sebe) a shoulder-to-shoulder (ramenami k sebe), ktoré zaberá až o 50 percent menej pôdy pri kapacite 100 MWh.

Séria ponúka kombináciu cenovej dostupnosti, bezpečnosti a jednoduchosti použitia a je ideálnym riešením pre scenáre, ako je napríklad veľkokapacitné, 4-hodinové alebo dlhšie skladovanie veternej a solárnej energie a zdieľané alebo samostatné skladovanie energie. Po jej uvedení na trh dosiahol produkt veľké uznanie klientov, pričom v priebehu nasledujúcich piatich rokov získal viac ako 151 GWh plánovaného dopytu zákazníkov.

Vlajková série Mr. bude masovo vyrábaná v Číne vo štvrtom štvrťroku tohto roka a v Malajzii do konca roku 2025, čo ďalej urýchli vytvorenie štruktúry obnoviteľnej energie a spoločne s priemyselným reťazcom dosiahne ciele označované ako „Dual Carbon" (Duálny uhlík).

Viac informácií nájdete na stránke https://www.evebattery.com/en.

O EVE Energy

Spoločnosť EVE Energy, založená v roku 2001, bola prvýkrát zalistovaná v Shenzhen GEM v roku 2009. Po 23 rokoch rýchleho vývoja sa rozrástla na globálnu spoločnosť vyrábajúcu lítiové batérie, ktorá disponuje základnými technológiami a riešeniami pre spotrebiteľské batérie, napájacie batérie a akumulátory energie, a jej produkty sú široko používané v oblasti internetu vecí a internetu energie.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447268/EVE_Energy_vaults_to_second_in_1Q24_Energy_Storage_Cell_Shipment_Ranking_by_InfoLink_Consulting.jpg