EVE Energy zajmuje drugie miejsce w rankingu InfoLink Consulting pod względem dostaw ogniw systemów magazynowania energii w I kw. 2024 r.

MONACHIUM, 25 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- EVE Energy, czołowy międzynarodowy producent baterii litowo-jonowych, wskoczył na drugą pozycję w rankingu dostaw ogniw systemów magazynowania energii opublikowanym przez InfoLink Consulting.

Na przekór tendencjom spadkowym globalnego rynku systemów magazynowania energii, w którym odnotowano spadek o 2,2%, łączny wolumen dostaw realizowanych przez firmę EVE Energy zapewnił jej drugi pod względem wielkości udział w rynku – według stanu na początek II kwartału 2024 r., firma zrealizowała dostawy produktów o łącznej pojemności energetycznej 60 GWh.

„EVE Energy rozwija się, aby umocnić swój potencjał techniczny i jakość, stanowiącą fundament naszego wzrostu, aby umocnić odporność na każdym etapie cyklu koniunkturalnego oraz poszerzyć zasięg usług na całym świecie, wspierając naszych klientów w odniesieniu sukcesu" – powiedział Liu Jincheng, założyciel i prezes EVE Energy.

Znaczny wzrost wolumenu dostaw zrealizowanych przez EVE Energy jest wynikiem pomyślnego rozwoju rynkowego, wielokierunkowego modelu działalności i nieustannego wprowadzania przełomowych technologii.

Firma współpracuje z wieloma znanymi międzynarodowymi przedsiębiorstwami energetycznymi. W 2023 roku, firma EVE Energy podpisała umowy o współpracy ze spółkami Powin i ABS, obejmujące produkty o łącznej pojemności energetycznej 23 GWh. podczas targów 2023 smarter E Europe. W kwietniu 2024 r., EVE Energy nawiązała strategiczne partnerstwa z HITE Smart Energy, Linyang Energy Storage i JinkoSolar o łącznej pojemności energetycznej 19 GWh. Podczas targów 2024 smarter E Europe, które odbyły się w czerwcu, firma EVE Energy uzgodniła kolejną strategiczną współpracę ze spółką Powin, obejmującą produkty o łącznej pojemności energetycznej 15 GWh.

Aby spełniać potrzeby klientów bez opóźnień, firma EVE Energy realizuje swoją strategię glokalizacji usług rynkowych, aby zapewnić produkcję, dostawy i współpracę na poziomie globalnym. Oprócz modernizacji siedmiu oddziałów regionalnych w Chinach Południowych, Chinach Środkowych, Chinach Południowo-Zachodnich, Chinach Północno-Wschodnich, w regionie Azja-Pacyfik i w Azji Południowo-Wschodniej, firma otworzyła również biura w Tajpej i filie regionalne w Singapurze i w Niemczech. Uruchomiono również magazyny w ramach systemu zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI; Vendor-Managed Inventory) aby zapewnić lepsze usługi dostosowane do rynków lokalnych. Firma również planuje budowę magazynu VMI i oddziału na region Ameryk.

Innowacje technologiczne oraz rozwój produktów i udoskonalonych rozwiązań są trzonem stabilnego wzrostu EVE Energy. W pierwszym kwartale 2024 r. firma EVE Energy wprowadziła na rynek nowe produkty z flagowej serii Mr., w tym akumulator Mr. Big i system Mr. Giant, stanowiący wydajne, proste i bezpieczne rozwiązanie, które definiuje na nowo systemy magazynowania energii.

„Podczas gdy szacowana wydajność energetyczna EVE Energy wzrosła o 1 procent, przyczyni się do wzrostu dochodów operacyjnych klientów o około 490 000 USD przez cały cykl życia produktu" – zauważył dr Yuan Dingding, dyrektor ds. technologii w EVE Energy.

Produkty z flagowej serii Mr. mogą poszczycić się przekroczeniem parametrów wydajności magazynowania energii. Przy pojemności ogniwa wynoszącej 628 Ah, ogniwo Mr. Big oparte jest na wysokowydajnej technologii łączenia ogniw, która zapewnia efektywność energetyczną na poziomie 96%. System Mr. Giant wykorzystuje rozwiązanie minimalnej integracji i jest pierwszym na świecie systemem magazynowania energii o bardzo dużej pojemności i wysokowydajnych ogniwach przy standardowej obudowie o rozmiarze 20 stóp, zapewniając pojemność energetyczną do 5 MWh i wydajność sięgającą 95 procent.

W międzyczasie, dzięki zastrzeżonej wysokowydajnej technologii kontroli termicznej 3T uzyskano bardziej równomierną temperaturę systemu, utrzymując wahania temperatur poniżej 3oC, przy czym możliwe jest obniżenie maksymalnej temperatury o 5oC. Oprócz tego, w tej serii produktów zastosowano dodatkowe rozwiązania w zakresie kontroli termicznej, w tym unikatowe powłoki i zintegrowane układy chłodzenia cieczą. Te wyjątkowe funkcje kontroli termicznej rozwiązują problem dużych akumulatorów emitujących większe ilości energii cieplnej, skutecznie odpowiadając na obawy klientów dotyczące ciepła pochodzącego z dużych akumulatorów w erze pojemności energetycznej na poziomie TWh.

Jest to również proste rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów instalacji i utrzymania przy wykorzystaniu bardziej ograniczonych zasobów, takich jak dostępna przestrzeń i grunt. Na poziomie ogniwa akumulatorowego, firma EVE Energy obniżyła liczbę ogniw o 50 procent; w zakresie projektu modułu, został on dostosowany do redukcji o połowę liczby punktów zgrzewu, taśm stalowych i płyt tylnych; na poziomie systemu, liczba punktów gromadzenia informacji i przewodów została obniżona o 50%.

Jeżeli chodzi o sprzęt, minimalistyczny design akumulatora Mr. Big sprawia, że instalacja i konserwacja wielkoskalowych systemów magazynowania energii staje się dziecinnie prosta, poprawiając prostotę konserwacji systemu o 50% i obniżając nakład pracy w zakresie monitorowania eksploatacji i konserwacji o 50%, co w rezultacie ogranicza liczbę części zamiennych o połowę i czynności instalacyjne.

Oprogramowanie systemu Mr. Giant wyposażono w zaawansowany system zarządzania informacją, który oparty jest na algorytmach sztucznej inteligencji, w celu zapewnienia diagnostyki usterek na platformie chmurowej i poprawy wydajności eksploatacji. „Ponadto, układ systemu umożliwia ustawienie poszczególnych urządzeń tyłem lub bokiem względem siebie, dzięki czemu zajmują do 50 procent mniej przestrzeni przy pojemności energetycznej na poziomie 100 MWh.

Oferując przystępne ceny, bezpieczeństwo i prostotę użytkowania, produkty z tej serii są doskonałe do takich zastosowań jak magazynowanie energii słonecznej lub wiatrowej na dużą skalę, oraz w systemach magazynowania energii w połączeniu z innymi urządzeniami lub jako system wolnostojący. Od momentu wprowadzenia na rynek, klienci bardzo chwalą sobie ten produkt, przy czym zapotrzebowanie zgłoszone przez klientów na kolejne pięć lat sięga 151 GWh.

Masowa produkcja flagowej serii Mr. rozpocznie się w Chinach w czwartym kwartale tego roku i w Malezji do końca 2025 r., przyspieszając jeszcze bardziej budowę struktur energii odnawialnej i przyczyniając się do wspólnej realizacji „podwójnych celów emisji CO 2 " w ramach łańcucha przemysłowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.evebattery.com/en .

EVE Energy

Założona w 2001 roku spółka EVE Energy jest notowana na giełdzie w Shenzhen w 2009 r. Po 23 latach dynamicznego rozwoju, firma stała się producentem baterii o zasięgu globalnym, który posiada podstawowe technologie i rozwiązania dla konsumenckich i komercyjnych akumulatorów i systemów magazynowania energii, przy czym oferowane produkty mają szerokie zastosowanie w obszarze Internetu rzeczy (Internet of Things) i Internetu energii (Internet of energy).