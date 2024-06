EVE Energy se hisse à la deuxième place du classement des livraisons de cellules de stockage d'énergie, établi par InfoLink Consulting, au premier trimestre de 2024

MUNICH, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- EVE Energy, l'une des principales sociétés mondiales de batteries lithium-ion, s'est hissée à la deuxième place du classement des livraisons de cellules de stockage d'énergie du premier trimestre de 2024, récemment publié par InfoLink Consulting.

Face à la tendance baissière de 2,2 % du marché mondial du stockage de l'énergie, la quantité globale de livraisons d'EVE Energy occupe désormais la deuxième place en termes de part de marché – au deuxième trimestre 2024, elle a atteint un volume total de livraisons de 60 GWh.

« EVE Energy s'efforce d'améliorer ses capacités techniques et d'élever la qualité au cœur de son développement, de renforcer sa résilience tout au long des cycles économiques et d'étendre ses services à l'échelle mondiale afin d'aider davantage de clients à réussir », a déclaré Liu Jincheng, fondateur et président d'EVE Energy.

La croissance significative des livraisons d'EVE Energy est le résultat d'un vaste développement du marché, d'une configuration d'opérations à multiples facettes et de percées technologiques continues.

La société coopère avec un certain nombre d'entreprises mondiales réputées dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. En 2023, EVE Energy a signé des accords de coopération avec Powin et ABS, pour un total de 23 GWh lors de l'exposition smarter E Europe 2023. En avril 2024, EVE Energy a signé des partenariats stratégiques avec HITE Smart Energy, Linyang Energy Storage et JinkoSolar, pour un total de 19 GWh. Lors du salon smarter E Europe 2024, qui s'est tenu en juin, EVE Energy a conclu une nouvelle coopération stratégique avec Powin pour un total de 15 GWh.

Pour répondre rapidement aux besoins de ses clients, EVE Energy a mis en œuvre la stratégie de service du marché local afin d'assurer une fabrication, une livraison et une coopération au niveau mondial. Outre l'amélioration de ses sept sièges régionaux en Chine du Sud, en Chine centrale, en Chine du Sud-Ouest, en Chine du Nord-Est, en Asie-Pacifique et en Asie du Sud-Est, l'entreprise a également ouvert des bureaux à Taipei et des filiales régionales à Singapour et en Allemagne, ainsi que des entrepôts obéissant au concepte de Gestion des stocks pilotée par le fournisseur (VMI -Vendor Managed Inventory) afin de fournir de meilleurs services localisés. L'entreprise prévoit également de construire un entrepôt VMI et une filiale sur le continent américain.

L'innovation technologique, le développement de produits et les solutions améliorées constituent l'épine dorsale de la croissance robuste d'EVE Energy. Au premier trimestre 2024, EVE Energy a lancé les produits de la série phare Mr., y compris Mr. Big battery et Mr. Giant system, une solution efficace, simple et sûre qui redéfinit le système de stockage de l'énergie.

« Comme l'efficacité énergétique estimée d'EVE Energy s'améliore de 1 %, les avantages opérationnels pour le client tout au long du cycle de vie augmenteraient d'environ 490 000 dollars », a noté Yuan Dingding, directeur de la technologie d'EVE Energy.

La solution de la série Mr. Flagship se targue d'une efficacité de stockage de l'énergie hors du commun. Avec une capacité de 628 Ah, la cellule Mr. Big adopte la technologie d'empilage à grande vitesse de troisième génération, ce qui lui permet d'atteindre une efficacité énergétique de 96 %. Le système Mr. Giant utilise une solution d'intégration minimale, le premier système de stockage d'énergie au monde doté d'une cellule à très grande capacité et à haut rendement, ainsi qu'une armoire standard de 6 mètres pouvant atteindre les 5 MWh et un rendement du système de 95 %.

Par ailleurs, la technologie propriétaire de gestion thermique à haut rendement 3T permet d'obtenir une température plus uniforme du système, en maintenant une variation de température inférieure à 3°C, et peut même réduire la température la plus élevée de 5°C. En outre, la série intègre des solutions de gestion thermique supplémentaires, notamment des revêtements uniques et des systèmes de refroidissement liquide intégrés. Ces mesures exceptionnelles de gestion thermique permettent de contourner le problème des batteries de plus grande taille qui dégagent plus de chaleur, ce qui résout efficacement le problème de la chaleur de ce type de batterie à l'ère du TWh.

C'est aussi une solution simple pour réduire les coûts d'installation et de maintenance tout en libérant des ressources plus limitées, telles que l'espace et le terrain. Au niveau des cellules de la batterie, EVE Energy a réduit le nombre de cellules de 50 % ; la conception du pack réduit de moitié les joints de soudure, les bandes et les plaques d'extrémité ; le système a également réduit le nombre de points de collecte d'informations et le nombre de câbles de 50 %.

En ce qui concerne le matériel, la conception minimaliste de Mr. Giant facilite l'installation et la maintenance des centrales de stockage d'énergie à grande échelle, en rendant la maintenance du système 50 % plus simple et en réduisant de 50 % la quantité de surveillance O&M, diminuant ainsi véritablement de moitié le nombre de pièces détachées et économisant des efforts lors de l'installation.

Le logiciel de Mr. Giant est équipé d'un système de gestion de l'information avancé qui intègre des algorithmes d'IA pour diagnostiquer les pannes sur la plateforme en nuage et améliorer l'efficacité des opérations. « En outre, il prend en charge un système dos à dos et côte à côte qui occupe jusqu'à 50 % de terrain en moins pour une capacité de 100 MWh.

Offrant un mélange d'abordabilité, de sécurité et de facilité d'utilisation, la série est idéale pour des scénarios tels que le stockage de l'énergie éolienne et solaire à grande échelle, d'une durée de 4 heures ou plus, et le stockage partagé ou autonome de l'énergie, entre autres. Après son lancement, le produit a été très apprécié par les clients, avec plus de 151 GWh de demande prévue pour les cinq prochaines années.

La série phare Mr. sera produite en série en Chine au quatrième trimestre de cette année et en Malaisie d'ici la fin de l'année 2025, ce qui permettra d'accélérer la mise en place d'une structure d'énergie renouvelable et d'atteindre conjointement les objectifs « double carbone » avec la chaîne de l'industrie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.evebattery.com/en.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001, EVE Energy a été cotée pour la première fois au Shenzhen GEM en 2009. Après 23 ans de développement rapide, elle est devenue une entreprise mondiale de batteries au lithium qui possède des technologies et des solutions de base pour les piles, les batteries et les batteries de stockage d'énergie. Ses produits sont largement utilisés dans les domaines de l'internet des objets et de l'internet de l'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447268/EVE_Energy_vaults_to_second_in_1Q24_Energy_Storage_Cell_Shipment_Ranking_by_InfoLink_Consulting.jpg