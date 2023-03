EVERMORE ORLANDO RESORT E CONRAD ORLANDO AGORA ACEITAM RESERVAS

Resort de aluguel de férias de última geração com 433 quartos, o Conrad Orlando agora aceita reservas antes da grande inauguração no final de 2023.

ORLANDO, Flórida, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Evermore Orlando Resort, o tão esperado destino de aluguel de férias de luxo que faz fronteira com o Walt Disney World®, e o Conrad Orlando, a mais recente adição à Conrad Hotels & Resorts, rede de hotéis de luxo contemporâneo da Hilton (NYSE: HLT), anunciaram hoje que agora estão aceitando reservas para estadias a partir de 5 de fevereiro de 2024

Desenvolvido pela Dart Interests, o complexo resort de quase 500 hectares está localizado em One North Jacaranda, perto do Walt Disney World® Resort, Disney Springs®, Universal Orlando Resort® e do Aeroporto Internacional de Orlando, oferecendo aos viajantes um dos locais mais procurados na área de Orlando. Recentemente construído do zero, o complexo de resorts Evermore é uma remodelação completa do antigo Villas of Grand Cypress Golf Resort e está reinterpretando completamente as necessidades de famílias, amigos e grupos de negócios que viajam juntos. Concebido na premissa de que um tamanho único não serve para todos, a combinação única de aluguéis de férias diversificados e sofisticados e acomodações de hotéis de luxo, combinadas com as melhores comodidades e serviço intuitivo, em um ambiente de resort completo, permite que os viajantes planejem sua experiência de viagem ideal do início ao fim.

"Desenvolvemos o Evermore para introduzir uma categoria de hospitalidade totalmente nova que mudará para sempre o cenário das casas de aluguel de férias de luxo. O Evermore oferece vasta experiência de locação de curto prazo muito superior, resolvendo os problemas de inconsistência ao alugar a casa particular de alguém, ao mesmo tempo em que oferece serviço e segurança semelhantes a um hotel", disse Christopher Kelsey, presidente da Dart Interests. "O Evermore é o único verdadeiro destino turístico de Orlando digno de férias, mesmo sem uma viagem aos parques temáticos. Dentro do resort, criamos bairros inteiros de casas de aluguel de temporada de propriedade do resort, construídas para este propósito, em conjunto com um verdadeiro hotel de luxo para fornecer experiências personalizadas de alta qualidade para todos os tamanhos e tipos de grupos, de casais a grandes conferências, especialmente incluindo férias multifamiliares e multigeracionais."

Preocupados em criar uma experiência de reserva inteligente, o sistema de reservas do Evermore permite que os hóspedes facilmente imaginem seu grupo na acomodação desejada com uma ferramenta de visualização "Heads in Beds", dividam pagamentos com outros hóspedes do grupo e gerenciem de forma independente a lista de hóspedes da unidade. A tecnologia também permite que os membros do grupo de viagem que não façam reservas se envolvam o quanto quiserem. A pessoa que planeja a viagem não é mais responsável por tudo sozinha, pois o sistema permite que cada membro do grupo planeje férias de sonho que satisfaçam as preferências de cada hóspede, bem como do grupo em geral.

O Evermore abrirá com quase 1.500 quartos espalhados por diferentes possibilidades de estadia. A ampla propriedade do resort abrirá com 69 casas que variam de cinco a onze quartos, 206 apartamentos de quatro quartos e 41 villas de dois e quatro quartos.

O Conrad Orlando oferecerá acomodações sofisticadas e de luxo com 433 quartos, incluindo 51 suítes impecavelmente projetadas e 10 suítes espaçosas para famílias. As atrações adicionais incluem mais de 3.500 metros quadrados de espaço interno para reuniões, um spa tranquilo com jardim aquático ao ar livre, uma área de piscina privada com área de recreação, cabanas de praia privadas, academia, lounge para chegada/partida e várias opções de restaurantes, incluindo uma experiência exclusiva no rooftop.

"À medida que nos preparamos para abrir o Conrad Orlando no final deste ano, estamos entusiasmados em estrear a marca Conrad e apresentar nossas ofertas em um dos destinos mais procurados", disse Danny Hughes, vice-presidente executivo e presidente para Américas, Hilton. "O serviço excepcional do Conrad Orlando, juntamente com a ampla gama de comodidades no Evermore Orlando Resort, proporcionará aos nossos hóspedes uma experiência inesquecível".

Os hóspedes que ficam no Evermore e no Conrad Orlando desfrutarão de um amplo complexo de praia tropical com mais de 8 hectares ao redor da Evermore Bay, um ambiente aquático de mais de 3 hectares projetado pela Crystal Lagoons®, responsável por criar condições ideais para que hóspedes de todas as idades divirtam-se na água durante todo o ano. As áreas de praia oferecerão fácil acesso para a água, bares, cabanas, churrasqueiras privadas e uma área de aventura aquática com escorregador, balanço de corda e esportes aquáticos de todos os tipos. Outras comodidades incluirão um animado refeitório e mercado gourmet, um restaurante casual com vista para o campo de golfe e para a baía e uma casa flutuante de dois andares que servirá para casamentos e eventos privados. O famoso campo de golfe do Grand Cypress, do tipo Scottish Links com 18 buracos, criado por Jack Nicklaus, continuará desafiando os entusiastas do golfe, juntamente com um campo de 18 buracos projetado por Nicklaus, recentemente remodelado, que abrirá com o resort e continuará homenageando a história de excelência em golfe do Grand Cypress.

Todo o complexo do resort oferecerá aos profissionais de eventos quase 14.000 metros quadrados para eventos internos/externos, sendo que o Conrad Orlando oferece mais de 6.000 metros quadrados de espaço para eventos, incluindo 19 salas de reunião. Seja uma sala de conferências, salão de baile ou um local ao ar livre, o resort oferece muitas opções para organizadores de reuniões e eventos. A casa flutuante e o jardim gramado situado na borda da baía oferecerão um sofisticado local para casamentos e eventos em Orlando, com uma lancha clássica da Chris-Craft para uso privado. O resort, em parceria com a Siemens, oferece 11 estações de carregamento rápido para veículos elétricos VersiCharge Ultra DC personalizados em toda a propriedade.

As reservas para acomodações de aluguel de férias podem ser feitas diretamente no site do Evermore Orlando Resort, em evermoreresort.com. As reservas para estadias no Conrad Orlando podem ser feitas em conradorlando.com.

Sobre a Dart Interests

- A Dart Interests é uma empresa de desenvolvimento e investimento imobiliário dos EUA de propriedade exclusiva da família Dart. A Dart Interests tem um portfólio crescente de mais de $1 bilhão atualmente investidos em projetos imobiliários em sete estados. Com ênfase na criação de valor de longo prazo, nossa estrutura permite que a empresa seja flexível e relevante no desenvolvimento de propriedades de ponta em ambientes urbanos e resorts. Nossa combinação de capital disponível e experiência no setor dá à organização a liberdade de assumir riscos calculados e produzir resultados significativos. Com sede em Dallas, a Dart Interests também tem escritórios regionais em Orlando, Charlotte e Houston. Para mais informações, acesse dartinterests.com.

Sobre o Conrad Hotels & Resorts

Abrangendo cinco continentes com 45 propriedades, o Conrad Hotels & Resorts criou a combinação perfeita entre design arrojado, experiências impactantes e curadoria de arte contemporânea para inspirar o viajante consciente. O Conrad é um lugar onde os hóspedes têm a possibilidade de explorar, por meio de serviços e experiências intuitivas que os conectam autenticamente à cultura local. Além das ofertas de hotéis premiados, a marca também apresenta um portfólio residencial em expansão que combina design sofisticado, comodidades de ponta e serviço personalizados em destinos inspiradores. Conheça o Conrad Hotels & Resorts fazendo uma reserva em conradhotels.com ou por meio do aplicativo líder do setor Hilton Honors. Os membros do Hilton Honors que reservam diretamente pelos canais preferidos do Hilton têm acesso a benefícios instantâneos. Saiba mais sobre o Conrad Hotels & Resorts em stories.hilton.com/conradhotels e siga a marca no Facebook, Instagram e Twitter.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: A HLT) é uma empresa líder global em hospitalidade com um portfólio de 19 marcas de classe mundial que compreende mais de 7.100 propriedades e mais de 1,1 milhão de quartos, em 123 países e territórios. Dedicada a cumprir sua visão fundadora de encher a Terra com a luz e o calor da hospitalidade, a Hilton recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus mais de 100 anos de história, conquistou o primeiro lugar na lista das 100 Melhores Empresas para Trabalhar da Fortune e foi reconhecida como líder global nos Índices de Sustentabilidade Dow Jones por seis anos consecutivos. A Hilton introduziu várias melhorias tecnológicas líderes do setor para melhorar a experiência do hóspede, incluindo compartilhamento digital de chave, atualizações automáticas de quartos complementares e a capacidade de reservar quartos conjugados. Por meio do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, os mais de 150 milhões de membros que reservam diretamente com a Hilton podem ganhar pontos para estadias em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar. Com o aplicativo gratuito Hilton Honors, os hóspedes podem reservar sua estadia, selecionar seu quarto, fazer check-in, desbloquear suas portas com uma chave digital e fazer check-out, tudo a partir de seu smartphone. Acesse stories.hilton.com para mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

FONTE Evermore Orlando Resort

