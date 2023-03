YA DISPONIBLES LAS RESERVACIONES EN EVERMORE ORLANDO RESORT Y CONRAD ORLANDO

El complejo de alquiler vacacional de última generación y Conrad Orlando, de 433 habitaciones, abrieron las reservaciones en preparación de su gran inauguración a finales de 2023

ORLANDO, Florida, 3 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Evermore Orlando Resort, el esperadísimo destino de alquiler vacacional de lujo situado junto a Walt Disney World ®, y Conrad Orlando, la más reciente incorporación a Conrad Hotels & Resorts, la marca de hoteles de lujo contemporáneos de Hilton (NYSE: HLT), anunciaron hoy que ya aceptan reservaciones para estadías a partir del 5 de febrero de 2024.

Este complejo turístico de 1,100 acres, desarrollado por Dart Interests, se ubica One North Jacaranda con una estrecha proximidad a Walt Disney World ® Resort, Disney Springs ®, Universal Orlando Resort ® y el Aeropuerto Internacional de Orlando, lo que ofrece a los viajeros una de las ubicaciones más deseadas en el área de Orlando. Recién construido desde cero, el complejo turístico Evermore es una remodelación integral del antiguo Villas of Grand Cypress Golf Resort, y está reimaginando por completo las necesidades de familias, amigos y grupos de negocios que viajan juntos. Conceptualizado sobre la idea de "one size does not fit all" (lit., una talla no sirve para todos), la combinación única de diversos y sofisticados alojamientos de alquiler vacacional y hotelería de lujo, junto con las mejores comodidades de su clase y un servicio intuitivo, en un entorno completamente turístico, permite a los viajeros organizar su experiencia de viaje ideal de principio a fin.

"Diseñamos Evermore para presentar una categoría hotelera completamente nueva que cambiará para siempre el panorama de las casas de lujo de alquiler vacacional. Evermore ofrece una experiencia de alquiler a corto plazo muy superior al resolver los problemas de inconsistencia que alquilar el hogar personal de alguien conlleva, a la vez que proporciona un servicio y una seguridad similares a los de los de un hotel", expresó Christopher Kelsey, presidente de Dart Interests. "Evermore es el único destino turístico de Orlando verdaderamente digno de unas vacaciones, incluso sin ir a los parques temáticos. Dentro del complejo, creamos vecindarios enteros de viviendas de alquiler vacacional, propiedad del complejo y construidas específicamente para este propósito, en conjunto con un genuino hotel de lujo para brindar una experiencia personalizada y de alta calidad a grupos de todos los tamaños y tipos, desde parejas a grandes conferencias, y en especial para las vacaciones multifamiliares y multigeneracionales".

Con el objetivo de ofrecer una experiencia de reservación bien pensada, el sistema de reservaciones de Evermore permite a los huéspedes fácilmente planear la forma en que se distribuirá su extenso grupo en el alojamiento deseado con una herramienta de visualización y asignación de espacios, dividir pagos con otros huéspedes de su grupo y gestionar de manera independiente la lista de huéspedes de su unidad. La tecnología también permite que otros miembros del grupo de viaje participen en el proceso de reservación tanto o tan poco como deseen. La carga ya no pesa exclusivamente sobre el planificador de viajes, ya que permite a cada miembro del grupo diseñar unas vacaciones de ensueño que satisfagan las preferencias de cada huésped, así como del grupo en general.

Evermore abrirá sus puertas con casi 1,500 habitaciones distribuidas entre una variedad de estancias. El amplio complejo contará con 69 casas de entre cinco y once dormitorios, 206 apartamentos de cuatro dormitorios y 41 villas de dos y cuatro dormitorios.

Conrad Orlando ofrecerá un sofisticado alojamiento de lujo con 433 habitaciones, incluidas 51 suites de diseño impecable y 10 espaciosas suites familiares. Entre las comodidades adicionales se encuentran 40,000 pies cuadrados de espacio para reuniones en interiores, un tranquilo spa con un jardín acuático al aire libre, un área de piscina privada con zona de chapoteo, cabañas privadas, gimnasio, salón de llegada y salida y numerosas opciones gastronómicas, incluida una experiencia emblemática en la azotea.

"Mientras nos preparamos para abrir Conrad Orlando a finales de este año, nos entusiasma estrenar la marca Conrad y evolucionar nuestra oferta en uno de los destinos más buscados", expresó Danny Hughes, vicepresidente ejecutivo y presidente de Área América de Hilton, "El excepcional servicio de Conrad Orlando junto con la amplia gama de comodidades de Evermore Orlando Resort ofrecerá a nuestros huéspedes una experiencia inolvidable".

Los huéspedes que se alojen en Evermore y en Conrad Orlando disfrutarán de un amplio complejo de playa tropical de 20 acres que rodea a Evermore Bay, una zona de agua cristalina de 8 acres de Crystal Lagoons ® que crea las condiciones ideales para que los huéspedes de todas las edades disfruten del agua durante todo el año. Las áreas de playa circundantes contarán con áreas de natación sin escalones, bares, cabañas, hornos privados y un área de aventura acuática con tobogán de agua, columpio de soga y deportes acuáticos de todo tipo. Otras comodidades incluirán una animada sala de comidas y un mercado gourmet, un restaurante turístico casual con vistas tanto al campo de golf como a la bahía, y un cobertizo para botes de dos pisos especial para bodas y eventos privados. El famoso Scotch Links Course, el emblemático campo de golf de 18 hoyos de Grand Cypress, diseñado por Jack Nicklaus, seguirá desafiando a los entusiastas del golf, junto con un recién reconfigurado campo de 18 hoyos de la compañía Nicklaus Design que se inaugurará con el complejo y seguirá rindiendo homenaje al legado de excelencia golfística de Grand Cypress.

Todo el complejo turístico ofrecerá a los profesionales de eventos más de 150,000 pies cuadrados de espacio para eventos interiores y exteriores, y Conrad Orlando ofrecerá más de 65,000 pies cuadrados de espacio para eventos, incluidas 19 salas de reuniones. Ya sea que estén en busca de una sala de conferencias, salón de baile o un lugar al aire libre, el complejo ofrece diversas alternativas para los planificadores de reuniones y eventos. El cobertizo para botes y el jardín enclavados en el borde de la bahía proporcionarán un sofisticado lugar para bodas y eventos en Orlando con una clásica embarcación Chris-Craft para uso privado. El complejo, en asociación con Siemens, ofrece 11 estaciones personalizadas de carga rápida de vehículos eléctricos VersiCharge Ultra DC en toda la propiedad.

Las reservaciones para alojamientos de alquiler vacacional se pueden hacer directamente desde el sitio web de Evermore Orlando Resort en evermoreresort.com. Las reservaciones para estadías en Conrad Orlando se pueden realizar en conradorlando.com.

Acerca de Dart Interests

Dart Interests es una firma de desarrollo e inversión inmobiliaria estadounidense de propiedad exclusiva de la familia Dart. Dart Interests tiene un portafolio creciente de más de USD 1,000 millones invertidos actualmente en proyectos inmobiliarios en siete estados. Con énfasis en la creación de valor a largo plazo, nuestra estructura permite a la empresa ser flexible y decidida en el desarrollo de propiedades de vanguardia tanto en entornos urbanos como en complejos turísticos. Nuestra combinación de capital disponible y experiencia en la industria le da a la organización la libertad de tomar riesgos calculados y producir resultados significativos. Con sede en Dallas, Dart Interests también cuenta con oficinas regionales en Orlando, Charlotte y Houston. Para obtener más información, visite dartinterests.com

Acerca de Conrad Hotels & Resorts

Abarcando cinco continentes con 45 establecimientos, Conrad Hotels & Resorts creó la conexión perfecta entre diseño audaz, experiencias impactantes y arte contemporáneo para inspirar al viajero consciente. Conrad es un lugar donde los huéspedes tienen la libertad de explorar a través de un servicio intuitivo y experiencias que los conectan de manera auténtica con la cultura local. Además de sus galardonadas ofertas de hoteles, la marca también cuenta con una cartera residencial en expansión que combina diseño sofisticado, las mejores comodidades de su clase y un atento servicio en destinos inspiradores. Viva la experiencia de Conrad Hotels & Resorts reservando en conradhotels.com o a través de la aplicación Hilton Honors, líder en la industria. Los miembros de Hilton Honors que reserven directamente a través de los canales preferenciales de Hilton tendrán acceso a beneficios instantáneos. Obtenga más información sobre Conrad Hotels & Resorts en stories.hilton.com/conradhotels, y siga a la marca en Facebook, Instagram y Twitter.

Acerca de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) es una empresa hotelera líder a nivel mundial con una cartera de 19 marcas de clase mundial que comprende más de 7,100 propiedades y más de 1.1 millones de habitaciones en 123 países y territorios. Dedicada a cumplir su visión fundacional de llenar la Tierra con la luz y calidez de la hospitalidad, Hilton ha recibido a más de 300 millones de huéspedes en sus más de 100 años de historia, llegó a ganar el primer lugar en la lista de las 100 mejores empresas de Fortune para trabajar y ha sido reconocida como líder mundial en los Índices Dow Jones de Sostenibilidad durante seis años consecutivos. Hilton ha introducido varias mejoras tecnológicas líderes en la industria para mejorar la experiencia del huésped, incluidas las llaves digitales, las actualizaciones gratuitas automatizadas y la capacidad de confirmar reservas para habitaciones conectadas. A través del galardonado programa de lealtad para huéspedes Hilton Honors, los más de 150 millones de miembros que reservan directamente con Hilton pueden ganar puntos por estadías en el hotel y experiencias que el dinero no puede comprar. Con la aplicación gratuita Hilton Honors, los huéspedes pueden reservar su estadía, seleccionar su habitación, registrar su entrada, abrir su puerta con una llave digital y registrar su salida, todo desde su teléfono inteligente. Visite stories.hilton.com para obtener más información, y conéctese con Hilton en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.

