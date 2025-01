EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA PŘÍPRAVEK BLINCYTO® PRO LÉČBU PHILADELPHIA CHROMOZOM NEGATIVNÍ CD19 POZITIVNÍ B-PREKURZOROVÉ AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKEMIE VE FÁZI KONSOLIDACE

Přípravek BLINCYTO v kombinaci s vícefázovou konsolidační chemoterapií významně snížil riziko úmrtí oproti samotné chemoterapii

THOUSAND OAKS, Kalifornie, 31. ledna 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Amgen (NASDAQ:AMGN) dnes oznámila, že Evropská komise (EK) schválila monoterapii přípravkem BLINCYTO® (blinatumomab) jako součást konsolidační léčby dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií (B-ALL).

„Toto schválení představuje významný pokrok a nabízí pacientům možnost využít přípravek BLINCYTO v dřívější fázi léčby s potenciálem dosažení lepších výsledků," uvedl senior viceprezident pro globální onkologický vývoj ve společnosti Amgen Jean-Charles Soria. „Údaje ze studie E1910, na jejichž základě bylo toto schválení uděleno, představují další příspěvek k rostoucímu počtu důkazů o významném vlivu přípravku BLINCYTO na přežití."

Klinická studie třetí fáze E1910 pod vedením výzkumné skupiny ECOG-ACRIN Cancer Research Group zkoumala pacienty s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom negativní B-ALL podstupující postindukční konsolidační léčbu, jejímž cílem je prohloubení remise a dosažení trvalé odpovědi. Výsledky této studie prokázaly, že přidání přípravku BLINCYTO k vícefázové konsolidační chemoterapii významně zlepšilo celkovou míru přežití (overall survival, OS) ve srovnání s použitím samotné chemoterapie. Při mediánu sledování 4,5 roku dosáhla ve skupině s kombinací BLINCYTO a chemoterapie pětiletá míra přežití (OS) 82,4 % (n=112), ve skupině se samotnou chemoterapií pak 62,5 % (n=112).

„Přestože v léčbě došlo k určitým pokrokům, mnoho pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom negativní B-ALL je i nadále ve vysokém riziku relapsu," uvedl Robin Foà, M.D., emeritní profesor hematologie na římské univerzitě La Sapienza. „Výsledky studie E1910 zdůrazňují, že BLINCYTO má potenciál posunout vpřed primární konsolidační léčbu i u pacientů negativních na minimální reziduální chorobu (MRD negativních) a nabízí tak klíčovou novou možnost dosažení hlubší remise a zlepšení dlouhodobého přežití."

Studie E1910 byla navržena a provedena nezávisle na farmaceutickém průmyslu. Studii vedla výzkumná skupina ECOG-ACRIN s využitím veřejného financování a sponzoringu Národního onkologického institutu (National Cancer Institute, NCI), který je součástí Národního institutu zdraví (National Institutes of Health, NIH). Na studii se podílely také další skupiny ze sítě financované NCI. Společnost Amgen poskytla přípravek BLINCYTO a podporu prostřednictvím dohody s NCI o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

O akutní lymfoblastické leukemii (ALL)

ALL, známá také jako akutní lymfoblastická leukémie, je rychle se rozvíjející typ rakoviny krve, která vzniká v kostní dřeni a příležitostně se může rozšířit do dalších částí těla, včetně lymfatických uzlin, jater, sleziny a centrálního nervového systému. V Evropě se prevalence ALL odhaduje na 1,28 osoby na 100.000 obyvatel.1 U dětí i dospělých se nejčastěji vyskytuje podtyp ALL označovaný jako B-prekurzorová ALL (B-ALL).1 B-ALL vzniká v nezralých buňkách, které by za normálních okolností dozrály v B-lymfocyty (bílé krvinky rostoucí v kostní dřeni).2,3 B-ALL tvoří u dospělých pacientů více než 75 % případů a je tak nejběžnějším typem ALL.4

O přípravku BLINCYTO® (blinatumomab)

BLINCYTO je první celosvětově schválená imunoonkologická léčba s využitím bispecifických protilátek (Bispecific T cell Engagers, (BiTE®), která cílí na povrchové antigeny CD19 na B-buňkách. Molekuly BiTE® bojují proti rakovině tím, že pomáhají imunitnímu systému odhalovat a napadat zhoubné buňky prostřednictvím navádění T-lymfocytů (typ bílých krvinek schopných zabíjet jiné buňky vnímané jako hrozba) k rakovinným buňkám. T-lymfocyty přivedené do blízkosti rakovinných buněk do nich následně mohou vstříknout toxiny a navodit tak u nich buněčnou smrt (apoptózu). V současnosti se zkoumá potenciál imunoonkologické terapie BiTE® pro léčbu nejrůznějších druhů rakoviny.

V Evropské Unii (EU) je přípravek BLINCYTO indikován jako monoterapie k léčbě:

Dospělých s Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní relabovanou nebo refrakterní B-ALL. Pacientům s Philadelphia chromozom pozitivní B- ALL měla selhat léčba alespoň dvěma inhibitory tyrosinkinázy (tyrosine kinase inhibitors, TKI) a nemají jiné možnosti léčby.

Dospělých s Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-ALL v první nebo druhé kompletní remisi s minimálním reziduálním onemocněním (minimal residual disease, MRD) vyšším nebo rovným 0,1 %.

Pediatrických pacientů ve věku 1 měsíce nebo starších s Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-ALL, která je refrakterní nebo relabovaná po podání nejméně dvou předchozích terapií nebo relabovaná po předchozí alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk.

Pediatrických pacientů ve věku 1 měsíce nebo starších s Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-ALL ve vysoce rizikovém prvním relapsu v rámci konsolidační léčby.

Dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-ALL v rámci konsolidační léčby.

Přípravku BLINCYTO bylo americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uděleno označení průlomové terapie a prioritní hodnocení a je v USA schválen pro léčbu:

Dospělých a pediatrických pacientů ve věku 1 měsíce nebo starších s Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-ALL v konsolidační fázi vícefázové terapie.

CD19 pozitivní B-ALL v první nebo druhé kompletní remisi s MRD vyšším nebo rovným 0,1 % u dospělých a pediatrických pacientů ve věku od 1 měsíce.

Relabované nebo refrakterní CD19 pozitivní B-ALL u dospělých a pediatrických pacientů ve věku od 1 měsíce.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU BLINCYTO® V EU Bezpečnostní profil přípravku BLINCYTO v klinické studii 3. fáze E1910 odpovídal známému bezpečnostnímu profilu přípravku BLINCYTO.

Úplný souhrn údajů o přípravku BLINCYTO® (SPC) naleznete na adrese www.ema.europa.eu.

O technologii BiTE®

Technologie bispecifických protilátek Bispecific T-cell Engager (BiTE®) je cílená imunoonkologická platforma, která je navržena tak, aby navedla pacientovy vlastní T-buňky na jakýkoli nádorově specifický antigen a aktivovala tak cytotoxický potenciál T-buněk pro eliminaci detekovatelného nádorového onemocnění. Imunoonkologická platforma BiTE® má potenciál léčit různé typy nádorů prostřednictvím nádorově specifických antigenů. Cílem platformy BiTE® je vyvinout běžně dostupná řešení, která by mohla zpřístupnit inovativní léčbu T-buňkami všem poskytovatelům zdravotní péče ve chvíli, kdy ji jejich pacienti potřebují. Společnost Amgen vyvíjí více molekul BiTE® pro široké spektrum hematologických malignit a solidních nádorů a dále zkoumá technologii BiTE® s cílem zlepšit jak zkušenosti pacientů, tak terapeutický potenciál technologie. Další informace o technologii BiTE® najdete na https://www.amgenoncology.com/bite-platform.html.

O společnosti Amgen

Společnost Amgen objevuje, vyvíjí, vyrábí a dodává inovativní léky, které pomáhají milionům pacientů v boji s nejtěžšími známými chorobami. Před více než 40 lety pomohla společnost Amgen založit biotechnologický průmysl a i nadále zůstává na samotné špičce inovací, přičemž využívá technologie a lidská genetická data k tomu, aby překonala hranice našeho současného poznání. Společnost Amgen vyvíjí rozsáhlé a komplexní portfolio léčivých přípravků, které staví na její současné nabídce přípravků pro léčbu onkologických a srdečních onemocnění, osteoporózy, zánětlivých onemocnění a vzácných onemocnění.

V roce 2024 byla společnost Amgen zařazena do žebříčku „Nejinovativnějších společností světa" (World's Most Innovative Companies) časopisu Fast Company a žebříčku „Nejlepších velkých zaměstnavatelů v Americe" časopisu Forbes, mimo jiné i na základě externích ocenění. Společnost Amgen patří mezi 30 společností tvořících index Dow Jones Industrial Average® a je také součástí indexu Nasdaq-100 Index®, který zahrnuje největší a nejinovativnější nefinanční společnosti kótované na burze Nasdaq podle tržní kapitalizace.

Pro více informací navštivte stránky Amgen.com a sledujte společnost Amgen na sítích X, LinkedIn, Instagram, YouTube a Threads.

