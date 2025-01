KOMISJA EUROPEJSKA ZATWIERDZA BLINCYTO® W TERAPII KONSOLIDUJĄCEJ STOSOWANEJ U PACJENTÓW Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ Z KOMÓREK PREKURSOROWYCH LINII B BEZ CHROMOSOMU PHILADELPHIA I Z EKSPRESJĄ ANTYGENU CD19.

BLINCYTO dodany do wielofazowej chemioterapii konsolidującej znacznie zmniejsza ryzyko śmierci w porównaniu z samą chemioterapią.

THOUSAND OAKS, Kalifornia, 30 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka Amgen (NASDAQ:AMGN) ogłosiła dzisiaj, że Komisja Europejska (KE) zatwierdziła produkt leczniczy BLINCYTO® (blinatumomab) w monoterapii stosowanej w ramach terapii konsolidującej w leczeniu pacjentów dorosłych, u których pierwszy raz zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19 (B-ALL; acute lymphoblastic leukemia).

„Zgoda ta stanowi znaczny postęp, ponieważ oferuje pacjentom możliwość przyjmowania BLINCYTO na wcześniejszym etapie terapii i potencjalnej poprawy wyników leczenia - powiedział Jean-Charles Soria, starszy wiceprezes Międzynarodowego Działu Rozwoju Onkologii w Amgen. - Dane z badania E1910, które posłużyły za podstawę tego zatwierdzenia, uzupełniają rosnącą pulę dowodów na potwierdzenie znaczącego wpływu produktu BLINCYTO na wskaźniki przeżycia".

Faza 3 badania klinicznego E1910, realizowanego przez ECOG-ACRIN Cancer Research Group, obejmowała pacjentów, u których po raz pierwszy zdiagnozowano B-ALL bez chromosomu Philadelphia i którzy przyjmowali leczenie konsolidujące po zakończeniu fazy indukcyjnej w celu wzmocnienia remisji i uzyskania trwałej odpowiedzi na terapię. Wyniki badania wykazały, że produkt BLINCYTO uzupełniający wielofazową chemioterapię konsolidującą charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem całkowitego czasu przeżycia (OS; overall survival) w porównaniu z samą chemioterapią. Przy średnim czasie obserwacji wynoszącym 4,5 roku, pięcioletni wskaźnik przeżycia wyniósł 82,4% w przypadku stosowania BLINCYTO i chemioterapii (N=112) i 62,5% w przypadku chemioterapii (n=112).

„Podczas gdy poczyniono już szereg postępów na polu leczenia, wielu pacjentów, u których zdiagnozowano po raz pierwszy B-ALL bez chromosomu Philadelphia, zagrożonych jest wysokim ryzykiem nawrotu - powiedział dr Robin Foà, emerytowany profesor i specjalista hematologii z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. - Wyniki badania E1910 uwydatniają fakt, że BLINCYTO ma potencjał do rozwoju terapii konsolidujących dla pacjentów, u których nie stwierdzono odpowiedzi w postaci minimalnej choroby resztkowej (MRD, minimal residual disease), oferując nową ważną opcję pozwalającą na głębszą remisję i poprawę długoterminowych wskaźników przeżywalności".

Badanie E1910 opracowano i przeprowadzono niezależnie od podmiotów reprezentujących branżę. Badaniem kierowała grupa ECOG-ACRIN, korzystając ze środków publicznych i dotacji pochodzących z amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka (NCI; National Cancer Institute) wchodzącego w skład Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH, National Institutes of Health). W badaniu udział również wzięły inne grupy z sieci finansowane przez NCI. Amgen ponadto dostarczył BLINCYTO i zapewnił wsparcie na podstawie Umowy w sprawie współpracy badawczo-rozwojowej z NCI.

Ostra białaczka limfoblastyczna, (ALL)

ALL, inaczej ostra białaczka limfoblastyczna, jest szybko postępującym nowotworem krwi, który rozwija się w szpiku kostnym i czasem rozprzestrzenia się na inne części ciała, w tym na węzły chłonne, wątrobę, śledzionę i ośrodkowy układ nerwowy. W Europie częstość występowania ALL szacuje się na poziomie 1,28 na 100,000 osób.1 Zarówno wśród dzieci jak i dorosłych najczęstszym typem ALL jest B-ALL.1 B-ALL rozwija się w niedojrzałych komórkach, które normalnie rozwijają się w limfocyty B, czyli krwinki białe rosnące w szpiku kostnym.2,3 B-ALL jest najczęściej występującym typem ostrej białaczki limfoblastycznej, stanowiąc około 75% wszystkich przypadków wśród dorosłych pacjentów.4

BLINCYTO® (blinatumomab)

BLINCYTO jest pierwszą zatwierdzoną globalnie immunoterapią onkologiczną opartą na bispecyficznej cząsteczce angażującej limfocyty T (BiTE®; Bispecific T-Cell Engager), oddziaływającą na antygeny powierzchniowe CD19 na komórkach B. Cząsteczki BiTE® zwalczają nowotwór, wspierając układ odpornościowy organizmu w wykrywaniu i zwalczaniu komórek nowotworowych poprzez angażowanie limfocytów T (białych krwinek atakujących inne komórki, które zostaną zidentyfikowane jako zagrożenie) w komórkach nowotworowych. Dzięki przybliżeniu limfocytów T do komórek nowotworowych, limfocyty T mogą uwolnić toksyczne substancje, które wywołują śmierć komórki (apoptozę). Immunoterapie onkologiczne oparte na cząsteczce BiTE® są obecnie w fazie badań pod kątem możliwości leczenia szerokiego spektrum nowotworów.

W Unii Europejskiej (UE), BLINCYTO dopuszczono do obrotu jako monoterapię stosowaną u:

osób dorosłych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B i z ekspresją antygenu CD19 bez chromosomu Philadelphia (u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B z chromosomem Philadelphia musi wystąpić niepowodzenie leczenia co najmniej dwoma inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKIs; tyrosine kinase inhibitors), przy czym nie ma alternatywnych metod leczenia);

(u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B z chromosomem musi wystąpić niepowodzenie leczenia co najmniej dwoma inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKIs; tyrosine kinase inhibitors), przy czym nie ma alternatywnych metod leczenia); osób dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19 w pierwszej lub drugiej całkowitej remisji ze stwierdzoną minimalną chorobą resztkową (MRD) większą lub równą 0,1%;

i z ekspresją antygenu CD19 w pierwszej lub drugiej całkowitej remisji ze stwierdzoną minimalną chorobą resztkową (MRD) większą lub równą 0,1%; dzieci i młodzieży od 1. miesiąca życia z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19 oporną na leczenie lub nawrotową po wcześniejszym zastosowaniu co najmniej dwóch schematów leczenia, albo nawrotową po wcześniejszym przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych;

i z ekspresją antygenu CD19 oporną na leczenie lub nawrotową po wcześniejszym zastosowaniu co najmniej dwóch schematów leczenia, albo nawrotową po wcześniejszym przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych; dzieci i młodzieży od 1. miesiąca życia w pierwszym nawrocie wysokiego ryzyka ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19 w ramach terapii konsolidującej;

i z ekspresją antygenu CD19 w ramach terapii konsolidującej; pacjentów dorosłych z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19.

Produktowi BLINCYTO przyznano oznaczenia przełomowej terapii i przyspieszoną ścieżkę rozpatrywania wniosku (Priority Review) przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (US FDA), przy czym produkt jest dopuszczony w USA do leczenia:

pacjentów dorosłych i dzieci od 1. miesiąca życia z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19 w ramach terapii konsolidującej wchodzącej w skład wieloetapowego leczenia;

i z ekspresją antygenu CD19 w ramach terapii konsolidującej wchodzącej w skład wieloetapowego leczenia; osób dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B z ekspresją antygenu CD19 w pierwszej lub drugiej całkowitej remisji ze stwierdzoną minimalną chorobą resztkową (MRD) większą lub równą 0,1%;

osób dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek prekursorowych linii B z ekspresją antygenu CD19.

UNIJNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA BLINCYTO®

Profil produktu BLINCYTO w 3. fazie badania E1910 był zgodny ze znanym profilem bezpieczeństwa BLINCYTO.

Pełna charakterystyka produktu leczniczego BLINCYTO® jest dostępna na stronie www.ema.europa.eu

Technologia BiTE®

Technologia bispecyficznej cząsteczki angażującej limfocyty T (BiTE®) jest platformą celowanej immunoterapii onkologicznej stworzoną w celu angażowania limfocytów T pacjenta do oddziaływania na antygeny swoiste dla nowotworów, poprzez aktywację cytotoksycznego potencjału limfocytów T aby wyeliminować zidentyfikowane komórki nowotworowe. Platforma immunoterapii onkologicznej BiTE® może służyć do leczenia różnych typów nowotworów poprzez antygeny swoiste dla nowotworów. Platforma BiTE® przewidziana jest jako czołowe gotowe do zastosowanie rozwiązanie, które ma potencjał do poprawy dostępności innowacyjnych terapii opartych na limfocytach T dla wszystkich świadczeniodawców, wszędzie tam, gdzie potrzebują tego pacjenci. Amgen opracowuje szereg cząsteczek BiTE®, obejmujących szerokie spektrum nowotworów krwi i guzów, badając technologię BiTE® w celu poprawy komfortu pacjenta i potencjału terapeutycznego tej technologii. Szczegółowe informacje na temat technologii BiTE® znajdują się na stronie https://www.amgenoncology.com/bite-platform.html.

Amgen

Amgen odkrywa, opracowuje, produkuje i dostarcza innowacyjne produkty lecznicze, aby pomóc milinom pacjentów w ich walce z najcięższymi schorzeniami znanymi na świecie. Ponad 40 lat temu firma Amgen pomogła w tworzeniu przemysłu biotechnologicznego i pozostaje na czele innowacji, wykorzystując technologię i genetykę, aby wykraczać poza aktualny stan wiedzy. Amgen realizuje szeroki wachlarz złożonych projektów ukierunkowanych na zwiększanie obecnej oferty produktów leczniczych do leczenia nowotworów, chorób serca, osteoporozy, chorób zapalnych i chorób rzadkich.

W 2024 r. firma Amgen otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa na świecie" przyznawany przez Fast Company i znalazła się w gronie „Największych pracodawców Ameryki" według magazynu Forbes, i nie są to jedyne niezależne wyróżnienia. Amgen jest jedną z 30 spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones Industrial Average®, przy czym jest też częścią indeksu Nasdaq-100 Index®, który obejmuje największe i najbardziej innowacyjne spółki niefinansowe notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych w oparciu o kapitalizację rynkową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Amgen.com oraz na profilach firmy Amgen na portalach X, LinkedIn, Instagram, YouTube i Threads.

