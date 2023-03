Excelerate Energy e Venture Global anunciam contrato de compra e venda

THE WOODLANDS, Texas, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Excelerate Energy, Inc. (a "Empresa" ou "Excelerate") (NYSE:EE) e a Venture Global LNG anunciaram hoje a assinatura de um contrato de compra e venda (SPA) de GNL de 20 anos. Sob o SPA, a Excelerate comprará 0,7 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) em uma base livre (FOB) da instalação de Plaquemines LNG em Plaquemines Parish, Louisiana.

"Estamos orgulhosos de entrar nesta nova parceria estratégica com a Venture Global, que apoia nossos esforços para aprimorar a segurança energética e acelerar a transição energética, entregando gás natural aos nossos clientes em todo o mundo", disse Steven Kobos, presidente e diretor executivo da Excelerate. "Este acordo é um marco importante para a Excelerate à medida que continuamos a executar nossa estratégia de crescimento. A construção de um portfólio diversificado de fornecimento de GNL com parceiros fortes como a Venture Global nos permitirá oferecer produtos mais flexíveis e econômicos para clientes novos e existentes nos mercados a jusante".

"A Venture Global está entusiasmada em lançar esta nova colaboração com a Excelerate, líder na indústria de FSRU, como seu fornecedor inaugural de GNL de longo prazo", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Sua visão e trabalho transformador para trazer infraestrutura energética tão necessária para mercados em todo o mundo permitiram que países da Europa, do Sul global e do mundo em desenvolvimento alimentassem a mudança do carvão para o gás natural, tirando milhões da pobreza energética. Esperamos muitos anos antes de trabalhar em conjunto como parceiros estratégicos para abastecer esses diversos mercados em todo o mundo".

Sobre a Excelerate Energy

A Excelerate Energy, Inc. é uma empresa de GNL com sede nos Estados Unidos localizada em The Woodlands, Texas. A Excelerate está mudando a forma como o mundo acessa formas de energia mais limpas, oferecendo serviços integrados ao longo da cadeia de valor de GNL com o objetivo de fornecer soluções de GNL rápidas e confiáveis para os clientes. A empresa oferece uma gama completa de serviços flexíveis de regaseificação, desde FSRUs até o desenvolvimento de infraestrutura para o fornecimento de GNL. A Excelerate tem escritórios em Abu Dhabi, Antuérpia, Boston Buenos Aires, Chatigão, Daca, Doha, Dubai, Helsinque, Cidade de Ho Chi Minh, Manila, Rio de Janeiro, Singapura e Washington, DC. Para mais informações, por favor, acesse https://www.excelerateenergy.com.

Sobre a Venture Gobal LNG

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA, proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo mais 60 MTPA de capacidade de produção no estado de Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL. Para mais informações, acesse https://www.venturegloballng.com

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a seção 21E da Lei da Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Todas as declarações que não sejam fatos históricos contidas neste comunicado à imprensa, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas à estratégia e planos de negócios da Excelerate, incluindo a diversificação de seu portfólio de fornecimento de GNL e objetivos de gerenciamento para operações futuras, são declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas são baseadas em suposições ou julgamentos sobre eventos futuros e condições econômicas que podem ou não estar corretas ou necessariamente ocorrer e que estão, por natureza, sujeitas a riscos, incertezas e contingências significativas, incluindo os fatores de risco que a Excelerate identifica em seus arquivos da Comissão de Valores Mobiliários, muitos dos quais estão fora do controle da Excelerate. Os resultados, eventos e circunstâncias refletidos nas declarações prospectivas podem não ser alcançados ou ocorrer, e os resultados, eventos ou circunstâncias reais podem diferir materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa referem-se apenas a eventos na data em que as declarações são feitas. A Excelerate não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado de imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Venture Global LNG

SOURCE Venture Global LNG