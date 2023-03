Excelerate Energy y Venture Global anuncian un acuerdo de compraventa

THE WOODLANDS, Texas, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Excelerate Energy, Inc. (la "Empresa" o "Excelerate") (NYSE: EE) y Venture Global LNG anunciaron hoy la firma de un acuerdo de compraventa (SPA) de GNL por 20 años. En virtud de este acuerdo, Excelerate adquirirá 0,7 millones de toneladas por año (MTPA) de gas natural licuado (GNL) en régimen FOB (Franco a Bordo) de la planta Plaquemines LNG en Plaquemines Parish, Luisiana.

"Nos enorgullece formar esta nueva alianza estratégica con Venture Global, que apoya nuestros esfuerzos para mejorar la seguridad energética y acelerar la transición de energías al ofrecer gas natural a nuestros clientes de todo el mundo", afirmó Steven Kobos, presidente y director ejecutivo de Excelerate. "Este acuerdo es un hito importante para Excelerate, mientras seguimos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento. Establecer una cartera diversificada de suministro de GNL con socios sólidos como Venture Global nos permitirá ofrecer productos más flexibles y rentables a clientes nuevos y existentes en los mercados de distribución y comercialización".

"Venture Global se complace en lanzar esta nueva colaboración con Excelerate, líder en la industria de activos FSRU, como su proveedor inaugural de GNL", afirmó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. "Su previsión y trabajo transformador para llevar infraestructura energética muy necesaria a mercados de todo el mundo han permitido que países de Europa, el sur global y el mundo en desarrollo impulsen el cambio del carbón al gas natural, mientras se saca a millones de personas de la pobreza energética. Con gran entusiasmo, esperamos trabajar juntos durante muchos años como socios estratégicos para impulsar estos mercados diversos en todo el mundo".

ACERCA DE EXCELERATE ENERGY

Excelerate Energy, Inc. es una empresa de GNL con sede en los Estados Unidos ubicada en The Woodlands, Texas. La compañía está cambiando la forma en que el mundo accede a formas de energía más limpias, al ofrecer servicios integrados a lo largo de la cadena de valor del GNL con el objetivo de suministrar a los clientes soluciones de gas natural licuado que sean confiables y lleguen con rapidez al mercado. Ofrece una gama completa de servicios flexibles de regasificación, desde activos FSRU (unidades flotantes de almacenamiento y regasificación) y desarrollo de infraestructura hasta el suministro de GNL. Excelerate tiene oficinas en Abu Dhabi, Amberes, Boston, Buenos Aires, Chittagong, Dacca, Doha, Dubái, Helsinki, Ciudad Ho Chi Minh, Manila, Río de Janeiro, Singapur y Washington, DC. Visite https://www.excelerateenergy.com para obtener más información.

ACERCA DE VENTURE GLOBAL LNG

Venture Global es un proveedor de GNL de bajo costo y a largo plazo de los Estados Unidos que se abastece de cuencas de gas natural norteamericanas ricas en recursos. Calcasieu Pass, la primera planta de Venture Global, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La compañía también está construyendo o desarrollando otros 60 MTPA en capacidad de producción en Luisiana para suministrar energía limpia y asequible al mundo. Además, Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL. Para obtener más información, visite https://www.venturegloballng.com

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto en la Sección 27 A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y en la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se refieran a hechos históricos, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la estrategia y los planes comerciales de Excelerate, que incluyen la diversificación de su cartera de suministro de GNL y los objetivos de la gerencia para operaciones futuras, son declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan en supuestos o juicios sobre acontecimientos futuros y condiciones económicas que pueden o no ser correctas o necesariamente ocurrir y que por su naturaleza están sujetas a importantes riesgos, incertidumbres y contingencias, incluidos los factores de riesgo que Excelerate identifica en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), muchos de los cuales están fuera del control de Excelerate. Es posible que los resultados, acontecimientos y circunstancias reflejados en las declaraciones prospectivas no se logren ni se produzcan, y los resultados, acontecimientos o circunstancias reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas que se emiten en este comunicado de prensa se refieren únicamente a los acontecimientos a la fecha en que se emiten dichas declaraciones. Excelerate no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas que se hagan en este comunicado de prensa para reflejar acontecimientos o circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha de este comunicado de prensa, ni para reflejar nueva información o la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

FUENTE Venture Global LNG

