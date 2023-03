Excelerate Energy und Venture Global geben Verkaufs- und Kaufvereinbarung bekannt

THE WOODLANDS, Texas, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Excelerate Energy, Inc. (das „Unternehmen" oder „Excelerate") (NYSE: EE) und Venture Global LNG gaben heute die Unterzeichnung eines LNG-Verkaufs- und Kaufvertrags (SPA) über 20 Jahre bekannt. Im Rahmen des SPA wird Excelerate pro Jahr 0,7 Millionen Tonnen verflüssigtes Erdgas (LNG) auf FOB-Basis (frei an Bord) von der Plaquemines LNG-Anlage in Plaquemines Parish, Louisiana (USA), beziehen.

„Wir sind stolz darauf, diese neue strategische Partnerschaft mit Venture Global einzugehen, die unsere Bemühungen unterstützt, die Energiesicherheit zu erhöhen und die Energiewende zu beschleunigen, indem wir unsere Kunden weltweit mit Erdgas beliefern", erklärte Steven Kobos, President und Chief Executive Officer von Excelerate. „Diese Vereinbarung ist im Zuge der weiteren Umsetzung unserer Wachstumsstrategie ein wichtiger Meilenstein für Excelerate. Der Aufbau eines diversifizierten LNG-Lieferportfolios mit starken Partnern wie Venture Global wird es uns ermöglichen, bestehenden und neuen Kunden in den nachgelagerten Märkten flexiblere und kostengünstigere Produkte anzubieten."

„Venture Global ist begeistert, diese neue Zusammenarbeit mit Excelerate, einem führenden Unternehmen der FSRU-Industrie, als seinem ersten langfristigen LNG-Lieferanten zu starten", sagte Mike Sabel, Chief Executive Officer von Venture Global. „Der Weitblick des Unternehmens und seine Transformationsarbeit hinsichtlich des Aufbaus dringend benötigter Energieinfrastruktur in Märkten auf der ganzen Welt haben es Ländern in Europa, im globalen Süden sowie Entwicklungsländern ermöglicht, die Umstellung von Kohle auf Erdgas zu bewerkstelligen, während gleichzeitig Millionen von Menschen von der Energiearmut befreit wurden. Wir freuen uns auf viele Jahre der Zusammenarbeit als strategische Partner, um diese unterschiedlichen Märkte weltweit mit Energie zu beliefern."

INFORMATIONEN ZU EXCELERATE ENERGY

Excelerate Energy, Inc. ist ein US-amerikanisches LNG-Unternehmen mit Sitz in The Woodlands, Texas. Excelerate verändert die Art und Weise, wie die Welt Zugang zu saubereren Energieformen erhält, indem es integrierte Dienstleistungen entlang der LNG-Wertschöpfungskette mit dem Ziel bietet, Kunden schnell zu vermarktende und zuverlässige LNG-Lösungen anzubieten. Das Unternehmen bietet eine vollständige Produktpalette an flexiblen Regasifizierungsdiensten, von FSRUs über die Infrastrukturentwicklung bis hin zur LNG-Versorgung. Excelerate unterhält Niederlassungen in Abu Dhabi, Antwerpen, Boston Buenos Aires, Chittagong, Dhaka, Doha, Dubai, Helsinki, Ho-Chi-Minh-Stadt, Manila, Rio de Janeiro, Singapur und Washington, D.C. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.excelerateenergy.com.

INFORMATIONEN ZU VENTURE GLOBAL LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion von LNG. Das Unternehmen baut oder entwickelt außerdem weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere und erschwingliche Energie bereitzustellen. Das Unternehmen entwickelt in allen seinen LNG-Einrichtungen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung sowie zur Sequestrierung (CCS). Weitere Informationen finden Sie auf https://www.venturegloballng.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu Geschäftsstrategie und Plänen von Excelerate, einschließlich der Diversifizierung seines LNG-Lieferportfolios und Zielen des Managements für zukünftige Geschäftstätigkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen oder Urteilen über zukünftige Ereignisse und wirtschaftliche Bedingungen, die zutreffend sein können oder nicht notwendigerweise erfolgen und die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, einschließlich der Risikofaktoren, die Excelerate in seinen Unterlagen benennt, die es an die Börsenaufsichtsbehörde einreicht, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Excelerate liegen. Die Ergebnisse, Ereignisse und Umstände, auf die sich die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, werden gegebenenfalls nicht erreicht oder eintreten, und die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Umstände können wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Aussagen. Excelerate übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung so zu aktualisieren, dass sie Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Auftreten unerwarteter Ereignisse widerspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

SOURCE Venture Global LNG