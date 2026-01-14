Exegy übernimmt NovaSparks Inc. und baut damit seine Führungsposition im Bereich Finanzmarktdaten mit extrem geringer Latenz weiter aus

Die Übernahme festigt die Position von Exegy als führender Anbieter von FPGA-Lösungen für missionskritische elektronische Handelsplattformen

NEW YORK, LONDON, PARIS und ST. LOUIS, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Exegy, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Marktdaten- und Handelstechnologien, gab heute die Übernahme von NovaSparks Inc. (NovaSparks) bekannt, einem Anbieter von Lösungen zur Normalisierung und Verteilung von Echtzeit-Marktdaten, der sich auf FPGA-fähige Produkte (Field Programmable Gate Array) spezialisiert hat. Diese strategische Akquisition stärkt Exegys Fähigkeit, die höchsten Anforderungen an Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner elektronischer Handelsplattformen zu erfüllen, die von führenden Kapitalmarktunternehmen genutzt werden.

„Wir freuen uns sehr, die Kunden von NovaSparks bei Exegy willkommen zu heißen. Wir haben eine lange Tradition darin, die Stärken talentierter Teams und bewährter Produkte zu kombinieren, um die Benutzererfahrung zu verbessern und unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten, und wir freuen uns darauf, diese Strategie mit NovaSparks fortzusetzen", sagte David Taylor, CEO von Exegy. „Nach unseren Übernahmen von Vela Trading Systems und Enyx ist die Hinzufügung von NovaSparks der jüngste Meilenstein in unserer Mission, der führende Technologieanbieter für Kapitalmärkte zu sein, der Nanosekundengeschwindigkeit, globale Reichweite und eine breite Marktabdeckung bietet."

Die Kunden von NovaSparks profitieren sofort von der globalen Reichweite und Stabilität von Exegy sowie von dessen Managed Services-Organisation, die rund um die Uhr Support und Bereitstellungsmanagement bietet. Dies umfasst auch bestehende Partnerschaften von NovaSparks und Integrationen mit Handelsplattformen von Drittanbietern. Luc Burgun, CEO von NovaSparks, fügte hinzu: „Durch den Zusammenschluss mit Exegy können wir unsere Innovations- und Kundensupportfähigkeiten verbessern. Unsere Kunden werden weiterhin die extrem niedrige Latenzleistung erhalten, auf die sie sich verlassen, aber jetzt mit der Unterstützung der globalen Präsenz und Service-Infrastruktur von Exegy."

Exegy hat sich verpflichtet, die bestehenden NovaSparks-Produkte weiterzuführen und in die Entwicklung neuer Lösungen zu investieren, die die besten Leistungen und Fähigkeiten aus beiden Produkt- und IP-Portfolios kombinieren.

Informationen zu Exegy Inc.

Exegy ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Marktdaten, Handel und Ausführung mit geringer Latenz und liefert innovative End-to-End-Lösungen, die die globalen Kapitalmärkte antreiben. Exegy bedient ein breites Spektrum von Marktteilnehmern, darunter Buy-Side- und Sell-Side-Institutionen, Handelsplätze sowie unabhängige Software- und Technologieanbieter weltweit. Die Lösungen von Exegy sind vollständig verwaltet, leistungsstark und skalierbar und basieren auf speziell entwickelten Geräten, FPGA-beschleunigten Systemen, fortschrittlicher Unternehmenssoftware und Technologien zur Serviceautomatisierung. Exegy hat seinen Hauptsitz in St. Louis und regionale Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden eine robuste Infrastruktur, betriebliche Effizienz und erstklassige Managed Services. Weitere Informationen finden Sie unter www.exegy.com.

