Experiência para além das expectativas: Hisense marca seu terceiro ano com o Paris Saint-Germain

O conhecimento da marca Hisense na França aumentou 8 pontos percentuais desde o início da parceria.

QINGDAO, China, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, e o Paris Saint-Germain comemoraram recentemente seu terceiro ano de parceria com um novo comercial.

O comercial, que apresenta a mais recente TV ULED & Laser e a geladeira inteligente da Hisense, conta com Marco Verratti, Nuno Mendes e Fabio Ruiz e dá as boas-vindas pela segunda vez ao capitão vencedor da Copa do Mundo, Lionel Messi, depois que o local em que atuou no ano passado teve uma recepção extremamente positiva.

Os três anos de parceria e o retorno de alguns dos principais jogadores do Paris Saint-Germain à Hisense refletem o reconhecimento e o apoio do clube à Hisense, ajudando a provar que a marca da Hisense é respeitada e valorizada em todo o mundo.

A Hisense e o Paris Saint-Germain prometem levar você para Além das Suas Expectativas

O conteúdo da propaganda reforça o tema geral da Hisense e do Paris Saint-Germain para a parceria deste ano: Além das Suas Expectativas. O slogan tem como objetivo mostrar aos consumidores e torcedores como os produtos e a tecnologia da Hisense e o time de futebol repleto de estrelas do Paris Saint-Germain vão Além de Suas Expectativas.

No clipe, Marco Verratti, Fabian Ruiz e Nuno Mendes são transportados para o campo depois de testemunharem as habilidades de jovens jogadores de futebol jogando uma partida por meio da tecnologia do modo esportivo em suas televisões Hisense. Conforme o jogo se intensifica, Lionel Messi é convocado para salvar a partida, trazendo aos jovens jogadores e estrelas do Paris Saint-Germain uma experiência além de suas expectativas.

A Hisense lança esta propaganda após um desempenho de sucesso no exterior no ano passado. Uma nova análise da Ipsos, uma empresa líder de pesquisa de mercado, descobriu que o conhecimento da marca Hisense na França aumentou 8 pontos percentuais desde que assinou sua parceria com o clube de futebol parisiense, crescendo a cada ano desde 2020.

A Hisense e o Paris Saint-Germain realizaram vários projetos em conjunto no que tem sido uma interessante parceria de três anos, desde os novos monitores de LED em torno do Parc des Princes até empreendimentos filantrópicos como a doação de equipamentos inteligentes para melhorar as experiências de treinamento digital para adolescentes carentes por meio do Fundo de Doação do Paris Saint-Germain.

À medida que a Hisense continua expandindo as barreiras da tecnologia de telas e seu crescimento internacional, este marco com o Paris Saint-Germain mostra seu compromisso de construir relacionamentos fortes e sustentáveis com consumidores em todo o mundo.

