Une expérience au-delà des espérances : Hisense fête sa troisième année avec le Paris Saint-Germain

La notoriété de la marque Hisense en France a augmenté de huit points de pourcentage depuis le début de ce partenariat

QINGDAO, Chine, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, et le Paris Saint-Germain ont récemment célébré leur troisième année de partenariat avec un nouveau spot publicitaire.

Hisense marks its third year partnership with Paris Saint-Germain

La publicité, qui présente le dernier téléviseur ULED & Laser et le réfrigérateur intelligent de Hisense, met en scène Marco Verratti, Nuno Mendes et Fabio Ruiz, et accueille pour la deuxième fois le capitaine Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde, après que la publicité dans laquelle il est apparu l'année dernière a reçu un accueil extrêmement chaleureux.

Ces trois années de partenariat et le retour de certains des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain dans une publicité Hisense reflètent la reconnaissance et le soutien du club à l'égard d'Hisense, prouvant ainsi que la marque Hisense est respectée et appréciée dans le monde entier.

Hisense et le Paris Saint-Germain promettent de dépasser vos espérances

Le contenu de la publicité souligne le thème principal du partenariat entre Hisense et le Paris Saint-Germain cette année : Au-delà de vos espérances. Ce slogan vise à prouver aux consommateurs et aux supporters que les produits et la technologie d'Hisense, ainsi que l'équipe de football étoilée du Paris Saint-Germain, dépassent toutes vos espérances.

Dans la vidéo, Marco Verratti, Fabian Ruiz et Nuno Mendes se retrouvent sur le terrain après avoir assisté à un match de jeunes footballeurs grâce à la technologie en mode sport de leurs téléviseurs Hisense. À mesure que le match progresse, Lionel Messi intervient et offre aux jeunes joueurs et aux stars du Paris Saint-Germain une expérience au-delà de leurs espérances.

Hisense réalise cette publicité suite à la réussite de ses activités à l'étranger l'année dernière. Une nouvelle analyse d'Ipsos, une société d'études de marché de premier plan, a révélé que la notoriété de la marque Hisense en France a augmenté de huit points de pourcentage depuis la signature de son partenariat avec le club de football parisien, et augmente chaque année depuis 2020.

Hisense et le Paris Saint-Germain ont réalisé ensemble de nombreux projets dans le cadre de leur partenariat de trois ans, des nouveaux écrans LED aux abords du Parc des Princes aux actions caritatives telles que le don de matériel intelligent pour améliorer les expériences de formation numérique des adolescents dans le besoin par l'intermédiaire du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain.

Alors que Hisense continue de repousser les limites de la technologie d'affichage et d'étendre sa présence à l'international, cette étape importante avec le Paris Saint-Germain témoigne de son engagement à établir des relations solides et durables avec les consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2018408/image_1.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=j-ifYe513ng

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/3919654/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense