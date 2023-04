Experimente arte, historia y serenidad inolvidables en el fin de semana de casa abierta de Holy Cross Cemetery, ¡y asegure el legado de su ser querido hoy!

¡Acompáñenos el 15 y 16 de abril y descubra mausoleos y cementerios galardonados. ¡Actúe ahora antes de que los precios suban el 17 de abril!

BERGEN COUNTY, Nueva Jersey, 8 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que se acerca la Pascua y los católicos en toda la zona triestatal se preparan para la semana más santa del año, los cementerios católicos de la Arquidiócesis de Newark invitan a las familias a experimentar la paz y la belleza del cementerio Holy Cross Cemetery and Mausoleum, a la vez que garantizan un lugar de descanso digno para sus seres queridos.

El galardonado cementerio y mausoleo Holy Cross de North Arlington, Nueva Jersey, celebrará una jornada de puertas abiertas el sábado 15 y el domingo 16 de abril. Nuestros atentos y profesionales asesores de planificación responderán a sus preguntas y compartirán información sin compromiso y sin necesidad de concertar una cita. La jornada de puertas abiertas será de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Visítenos antes de que aumenten los precios el 17 de abril, 2023. Explore la belleza y magnificencia del Holy Cross Cemetery and Mausoleum, ganador del premio American Cemetery Excellence Award 2017-2018, en North Arlington, Nueva Jersey. Haga clic en el enlace para obtener más información https://www.rcancem.org/open-house-weekend-holy-cross/ Nuestros cementerios con paisajes hermosos e impecables ofrecen una variedad de opciones para las familias que prefieren opciones tradicionales de sepultura bajo tierra, lo que incluye secciones de glorieta al estilo amish. Las diferentes secciones proporcionan espacios de sepultura con lotes funerarios a ras de suelo o con monumentos erguidos. En nuestro cementerio católico, la cremación garantiza la misma dignidad y respeto que la sepultura de cuerpo completo. Estos son, en efecto, los restos humanos de un miembro bautizado de nuestra familia en la fe. Se ofrecen numerosas opciones para satisfacer las necesidades de cada persona, entre las que se incluyen vidrio, mármol y nichos a ras de suelo cubiertos de granito con espacio para una o más urnas. La sepultura en tierra también está disponible en secciones designadas por separado.

Andrew Schafer, director ejecutivo de los cementerios católicos de la Arquidiócesis de Newark, afirma: "Un momento de pérdida es un momento de confusión, y los detalles finales no deberían contribuir a la incertidumbre. Nos ponemos en contacto regularmente con las familias para informarles sobre los valiosos beneficios de la planificación previa".

Conozca el asombroso mausoleo, adornado con noventa importantes obras de arte, entre los que se incluyen mosaicos de piso a techo y vitrales centenarios. El Holy Cross Cemetery también ofrece una variedad de lugares de descanso, incluyendo criptas en mausoleos de mármol, nichos de cremación de vidrio y parcelas familiares tradicionales, todo a menos de 10 millas de la ciudad de Nueva York.

El evento de casa abierta en el Holy Cross Cemetery and Mausoleum es la oportunidad perfecta para que las familias que han guardado los restos funerarios incinerados de sus seres queridos durante tres meses o más finalmente les brinden un lugar de descanso digno. No pierda su oportunidad de asegurar un lugar de descanso sagrado a un gran precio, ya que los valores aumentarán el 17 de abril de 2023.

No necesita agendar una cita. Visite el Holy Cross Cemetery and Mausoleum en 340 Ridge Road, North Arlington, condado de Bergen, Nueva Jersey. Para obtener más información, visite www.rcancem.org/open-house-weekend-holy-cross o infórmese sobre los cementerios católicos de la Arquidiócesis de Newark en www.rcancem.org.

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark

