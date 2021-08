EY annonce que Glenn Gonzales et Vishal Hiremath de Jet It ont obtenu le prix Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast

« Il s'agit d'une reconnaissance extraordinaire pour l'ensemble des équipes Jet It et JetClub! En moins de trois ans d'activité, nos efforts collectifs nous ont valu ce prestigieux honneur. Vishal et moi sommes très satisfaits des réalisations infinies de chaque membre de l'équipe », a déclaré M. Gonzales.

Vishal Hiremath a ajouté : « Pour atteindre notre objectif, qui est de changer la façon dont les personnes voyagent dans le monde, il y aura encore beaucoup de problèmes à résoudre, de défis à surmonter et de longues soirées à endurer. Glenn et moi ne pourrions pas être plus fiers de diriger cette équipe extraordinaire de professionnels qui incarnent les valeurs de Jet It et de JetClub ».

Depuis 35 ans, EY US rend hommage à des entrepreneurs dont l'ambition, le courage et l'ingéniosité ont contribué au succès de leur entreprise, transformé leurs industries et eu une incidence positive sur leurs collectivités. Glenn Gonzales et Vishal Hiremath deviendront membres à vie de la communauté estimée de gagnants de prix issus de multiples industries. Cela leur vaudra un accès exclusif et continu à l'expérience, à la perspicacité et à la sagesse d'anciens lauréats et d'autres membres de l'écosystème dans plus de 60 pays, tous soutenus par de vastes ressources d'EY.

En tant que lauréats du prix pour le sud-est, Glenn Gonzales et Vishal Hiremath sont maintenant admissibles aux prix Entrepreneur Of The Year 2021 dans la catégorie nationale. Les lauréats de plusieurs catégories nationales, ainsi que le gagnant du prix Entrepreneur Of The Year National Overall, seront annoncés le 13 novembre au Strategic Growth Forum®, l'un des plus prestigieux rassemblements d'entreprises à forte croissance et de chefs de file du marché au pays.

À propos de Jet It

Jet It utilise un modèle de propriété hybride-fractionné basé sur les jours – et non les heures – qui donne aux propriétaires la liberté d'utiliser librement la flotte avec une valeur d'aviation inégalée pour les situations propres aux jets privés. Jet It peut personnaliser votre journée comme bon vous semble. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.gojetit.com/ .

À propos de JetClub

JetClub est une société d'aviation d'affaires innovante dont le modèle d'utilisation des jets privés combine les jets les plus récents avec une économie de partage pour offrir aux membres une solution abordable, privée, rapide et intelligente. Une équipe de calibre mondial gère tous les détails de voyage et offre un service et un soutien hors pair.

