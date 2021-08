EY anuncia a Glenn Gonzales y Vishal Hiremath de Jet It como ganadores del premio Entrepreneur Of The Year® 2021 en el sudeste

Hiremath agregó: "De camino hacia nuestro objetivo de cambiar la forma en que las personas viajan por el mundo habrá muchos más problemas que resolver, desafíos que superar y largas noches que soportar. Glenn y yo no podríamos estar más orgullosos de liderar este asombroso equipo de profesionales que encarnan los valores de Jet It y JetClub".

Durante 35 años, EY US ha brindado reconocimiento a los emprendedores cuya ambición, valor e ingenio han impulsado el éxito de sus empresas, transformado sus industrias y generando impactos positivos en sus comunidades. Glenn Gonzales y Vishal Hiremath pasarán a ser miembros vitalicios de la prestigiosa comunidad multisectorial de galardonados, con acceso exclusivo y continuo a la experiencia, el conocimiento y la sabiduría de sus compañeros y otros miembros del ecosistema en más de 60 países, con el respaldo de los vastos recursos de EY.

Como ganadores del premio en el sudeste, Glenn Gonzales y Vishal Hiremath ahora son elegibles para los premios Entrepreneur Of the Year 2021 de nivel nacional. El 13 de noviembre se anunciarán los ganadores del premio en varias categorías nacionales, además del ganador del premio Entrepreneur Of The Year National Overall, en el foro de crecimiento estratégico (Strategic Growth Forum®), una de las reuniones más prestigiosas del país de empresas de alto crecimiento líderes en el mercado.

El programa Entrepreneur Of The Year ha reconocido el liderazgo inspirador de emprendedores como los siguientes:

Michael Praeger de AvidXchange, Inc.

Kendra Scott de Kendra Scott LLC

Reid Hoffman y Jeff Weiner de LinkedIn

Howard Schultz de Starbucks Corporation

Brad Keywell de Uptake Technologies, Inc.

Acerca de Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year® es el programa de premios de negocios más prestigioso del mundo, y brinda reconocimiento a empresarios mediante programas de premios regionales y nacionales en más de 145 ciudades de más de 60 países.

Acerca de Jet It

Jet It utiliza un modelo de propiedad híbrida fraccionaria basado en días —no horas— que ofrece a los propietarios la libertad de usar la flota libremente a un valor de aviación inigualable que compensa los problemas que involucran los aviones privados. Jet It puede personalizar su día del modo que usted considere adecuado. Puede obtener más información en https://www.gojetit.com/

Acerca de JetClub

JetClub es una innovadora empresa de aviación comercial con un modelo de uso de jet privado que combina los jets más recientes con una economía compartida para ofrecer a los socios una solución asequible, privada, rápida e inteligente. Un equipo de conserjería de clase mundial gestiona todos los detalles de viaje y ofrece la mejor asistencia de viaje y servicio de su categoría.

