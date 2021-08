EY vyhlasuje Glenna Gonzalesa a Vishala Hirematha z Jet It za víťazov ceny Podnikateľ roka pre oblasť juhovýchodu® 2021

Hiremath dodal: „Na ceste za našim cieľom zmeniť spôsob, akým ľudia cestujú po celom svete, bude ešte veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, výzvy, ktoré je potrebné prekonať, a dlhé noci, ktoré treba vydržať. Glenn a ja nemôžeme byť viac hrdí na to, že sme mohli viesť tento úžasný tím profesionálov, ktorí stelesňujú hodnoty Jet It a JetClub. "

Spoločnosť EY US už 35 rokov oceňuje podnikateľov, ktorých ambície, odvaha a vynaliezavosť viedli k úspechu ich spoločností, transformovali ich priemyselné odvetvia a pozitívne ovplyvňovali ich komunity. Glenn Gonzales a Vishal Hiremath sa stanú celoživotným členom váženej multiodvetvovej komunity víťazov ocenení s exkluzívnym a nepretržitým prístupom k skúsenostiam, nadhľadom a múdrosti kolegov absolventov a ďalších členov ekosystému vo viac ako 60 krajinách -a to všetko podporované rozsiahlymi zdrojmi EY.

Glenn Gonzales a Vishal Hiremath ako víťazi cien pre oblasť juhovýchodu majú teraz nárok na udelenie národného ocenenia Podnikateľ roka 2021. Víťazi ocenení vo viacerých národných kategóriách a víťaz Národnej celkovej ceny za najlepšieho podnikateľa roka budú vyhlásení 13. novembra na Strategic Growth Forum®, jednom z najprestížnejších stretnutí rýchlo rastúcich spoločností s vedúcim postavením na trhu.

O ocenení Entrepreneur Of The Year (Podnikateľ roka)®

Entrepreneur Of The Year® je najprestížnejší program udeľovania podnikateľských cien na oslavu podnikateľov prostredníctvom regionálnych a národných programov udeľovania cien vo viac ako 145 mestách vo viac ako 60 krajinách.

O spoločnosti Jet It

Jet využíva model hybridného frakčného vlastníctva založený na dňoch - nie na hodinách - ktorý poskytuje majiteľom slobodu voľne používať flotilu za bezkonkurenčnú leteckú hodnotu pri problémoch so súkromnými lietadlami. Jet It vám dokáže prispôsobiť deň podľa vlastného uváženia. Viac informácií môžete získať na https://www.gojetit.com/

O spoločnosti JetClub

JetClub je inovatívna spoločnosť obchodného letectva s modelom využívania súkromných prúdových lietadiel, ktorá kombinuje najnovšie prúdové lietadlá so zdieľanou ekonomikou a poskytuje členom dostupné, súkromné, rýchle a inteligentné riešenie. Concierge tím svetovej triedy spravuje všetky cestovné údaje a poskytuje najlepšie služby a podporu pri ceste.

