EY anuncia Glenn Gonzales e Vishal Hiremath da Jet It como vencedores do prêmio Entrepreneur of the Year® 2021 Southeast Award

Vishal acrescentou: "No caminho para nosso objetivo de mudar a forma como as pessoas viajam ao redor do mundo haverá muito mais problemas a resolver, desafios a superar e longas noites a suportar. Glenn e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de liderar essa incrível equipe de profissionais que incorpora os valores da Jet It e da JetClub."

Há 35 anos, a EY US homenageia empreendedores cuja ambição, coragem e engenhosidade têm impulsionado o sucesso de suas empresas, transformado seus setores e impactado positivamente suas comunidades. Glenn Gonzales e Vishal Hiremath passarão a ser membros vitalícios da respeitada comunidade multi-setorial de vencedores do prêmio, com acesso exclusivo e contínuo à experiência, percepção e sabedoria de ex-alunos e outros membros do ecossistema em mais de 60 países, tudo isso apoiado pelos amplos recursos do EY.

Como vencedores do Southeast Award, Glenn Gonzales e Vishal Hiremath agora são elegíveis para consideração ao prêmio nacional Entrepreneur of the Year de 2021. Os vencedores do prêmio em várias categorias nacionais, assim como o vencedor global do prêmio nacional Entrepreneur of the Year, serão anunciados em 13 de novembro no Strategic Growth Forum®, um dos encontros de maior prestígio do país que reúne empresas líderes de mercado e de alto crescimento.

A premiação Entrepreneur of the Year homenageou a liderança inspiradora de empreendedores como:

Michael Praeger , da AvidXchange, Inc.

, da AvidXchange, Inc. Kendra Scott , da Kendra Scott LLC

, da Kendra Scott LLC Reid Hoffman e Jeff Weiner , do LinkedIn

e , do LinkedIn Sara Blakely , da SPANX, Inc.

, da SPANX, Inc. Howard Schultz , da Starbucks Corporation

, da Starbucks Corporation Brad Keywell , da Uptake Technologies, Inc.

Sobre o Entrepreneur of the Year®

O Entrepreneur of the Year é a premiação de negócios de maior prestígio do mundo, que homenageia empreendedores por meio de premiações regionais e nacionais em mais de 145 cidades em mais de 60 países.

Sobre a Jet It

A Jet It utiliza um modelo de propriedade híbrida-fracionária com base em dias, e não em horas, o que oferece aos proprietários a liberdade de usar a frota livremente a um valor de aviação incomparável para jatos particulares. A Jet It pode personalizar seu dia de acordo com suas necessidades. Mais informações podem ser obtidas acessando https://www.gojetit.com/

Sobre a JetClub

A JetClub é uma empresa inovadora de aviação comercial com um modelo de uso de jatos particulares que combina os mais novos jatos com uma economia de compartilhamento para oferecer aos membros uma solução acessível, privada, rápida e inteligente. Uma equipe de concierges de classe mundial gerencia todos os detalhes da viagem e oferece o melhor serviço e suporte da categoria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586221/JetClub6.jpg

FONTE Jet It; JetClub

