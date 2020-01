Fairmont se embarca en asociación mundial con el Festival de Jazz de Montreux

Durante más de un siglo, Fairmont Hotels & Resorts ha deleitado a sus huéspedes en todo el mundo con momentos musicales inolvidables. Desde la hoy famosa "Bed-In for Peace" (Encamada por la paz) de John Lennon y Yoko Ono en el Fairmont The Queen Elizabeth de Montreal hasta un concierto de punk rock de los Ramones en el salón de baile del Fairmont Olympic Hotel de Seattle, Fairmont ha estado a la vanguardia de los acontecimientos impactantes en toda la historia de la música. El Fairmont Le Montreux Palace también ha sido parte esencial de esta odisea musical. Situado en el corazón de Suiza, donde anualmente se celebra el Festival de Jazz de Montreux, el hotel da la bienvenida a artistas, asistentes al festival y amantes de la música para descubrir lugares icónicos, incluso la "House of Jazz" del festival, en la que tanto íconos de la música como artistas emergentes presentan diariamente sesiones de improvisación y conciertos.