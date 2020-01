O Fairmont embarca em parceria mundial com o Festival de Jazz de Montreux

Há mais de um século, o Fairmont Hotels & Resorts vem encantando os hóspedes com momentos musicais inesquecíveis no mundo todo. Desde a agora famosa "Bed-In for Peace", de John Lennon e Yoko Ono, no Fairmont The Queen Elizabeth de Montreux, até o show de punk rock dos Ramones, realizado no salão de festas do Fairmont Olympic Hotel, em Seattle, o Fairmont está sempre na vanguarda de eventos marcantes ao longo da história da música. O Fairmont Le Montreux Palace também tem sido parte essencial desta odisséia musical. Localizado no coração da Suíça, onde acontece o Festival de Jazz de Montreux, o hotel recebe artistas, frequentadores de festivais e amantes da música, que querem descobrir lugares icônicos, incluindo a "House of Jazz" do festival, onde acontecem, diariamente, apresentações improvisadas e shows de ícones musicais e novos artistas.

"A conexão especial do Fairmont com a música está na vanguarda da rica e famosa história da nossa marca", afirmou Sharon Cohen, vice-presidente do Fairmont Hotels & Resorts. "Somos orgulhosos apoiadores do talento musical e estamos animados por ampliar a nossa parceria com o Festival de Jazz de Montreux, por meio de atrações exclusivas e programação inovadora, que não apenas inspirarão os hóspedes como também lhes proporcionarão oportunidades de descobrir música nova".

O Fairmont concentrou sua atenção no incentivo ao talento musical e fez parceria com o emblemático Festival de Jazz de Montreux, para ajudar a aumentar a paixão dos hóspedes do Fairmont pela música. Depois de, recentemente, fazer o piloto de uma turnê européia, na qual a cantora de nu soul (ou neo soul), Jalen N'Gonda, se apresentou em quatro propriedades do Fairmont na Europa, o Fairmont está animado para expandir sua parceria com o Festival de Jazz de Montreux em nível global. Com a Turnê Mundial do Fairmont 2020, os hóspedes do Fairmont do mundo todo experimentarão uma amostra do famoso festival de música.

Depois de as apresentações impressionarem os participantes do festival e o painel de juízes do MJF 2019, o Fairmont convidou dois músicos, Jalen N'Gonda e Bobby Bazini, para a Turnê Mundial do Fairmont 2020. Eles se apresentarão em 13 extraordinárias propriedades do Fairmont.

De 29 de janeiro a 12 de fevereiro de 2020, Jalen N'Gonda embarcará em sua segunda turnê com o Fairmont, apresentando-se em seis propriedades na América do Sul e do Norte. Bobby Bazini, o cantor canadense de blues e inspirado pelo soul, fará uma turnê por seis hotéis Fairmont na Europa e na Ásia, de 22 de fevereiro a 5 de março de 2020, antes do lançamento de seu novo álbum, Move Away, que será lançado no final de maio. Para encerrar a turnê, os dois artistas se encontrarão no Fairmont Le Montreux Palace para uma "apresentação improvisada" final no dia 7 de março de 2020. Jalen N'Gonda e Bobby Bazini estão integrados no canal de talentos da Fundação de artistas de jazz de Montreux (Montreux Jazz Artists Foundation, MJAF), sem fins lucrativos, dedicada a descobrir e promover novos artistas.

"O Festival de Jazz de Montreux se orgulha de trazer novos talentos musicais ao público do mundo todo mundo, em uma série exclusiva de experiências intimistas e enriquecedoras. Essa aventura musical global destaca a excelência da hospitalidade do Fairmont, bem como a nossa paixão em comum pela música e o compromisso de apoiar a próxima geração de artistas", disse Mathieu Jaton, diretor executivo do Festival de Jazz de Montreux.

O Fairmont está animado com a ampliação dessa parceria com o Festival de Jazz de Montreux e, por meio dessas apresentações exclusivas de música ao vivo, a marca trará talento jovem, original e de última geração aos hóspedes e visitantes do Fairmont no mundo todo.

Sobre o Festival de Jazz de Montreux

O Festival de Jazz de Montreux é um renomado festival de música, fundado por Claude Nobs, que acontece anualmente em Montreux, na Suíça, durante duas semanas de julho. Em seu 54º ano, o festival atrai 250.000 amantes da música do mundo todo para a costa do Lago Léman. O Festival de Jazz de Montreux comemora as atuações emergentes e contemporâneas do setor, homenageando as lendárias atuações da música. Originalmente um festival de jazz puro, desde o seu início, em 1967, o Festival de Montreux começou cedo a mostrar outros estilos musicais e, hoje, apresenta artistas de todos os gêneros imagináveis. Dentre os artistas que estiveram presentes no palco de Montreux, estão Etta James, Bob Dylan, Prince, Elton John, Lauryn Hill, Aretha Franklin, David Bowie, James Brown, Kendrick Lamar, Leonard Cohen, Marvin Gaye, Miles Davis, Nina Simone e muitos outros.

Sobre o Fairmont

O Fairmont Hotels & Resorts é onde ocasiões são comemoradas e a história acontece. Hotéis de referência com presença incomparável, experiências autênticas e momentos inesquecíveis atraem os hóspedes ao Fairmont e seus destinos desde 1907. O The Plaza, em Nova York, o Savoy, em Londres, o Fairmont San Francisco, o Fairmont Banff Springs e o Fairmont Peace Hotel, em Xangai, são apenas alguns desses hotéis de luxo icônicos, sempre ligados aos lugares especiais em que estão localizados. Famoso pelos serviços envolventes, grandes espaços públicos, culinária de inspiração local e famosos bares e lounges, o Fairmont promete uma marca especial de luxo atencioso, que será lembrada muito tempo após a visita. Com portfólio mundial de mais de 75 hotéis, o Fairmont também se orgulha de suas profundas raízes comunitárias e da liderança em sustentabilidade. O Fairmont faz parte da rede Accor, o principal grupo de hospitalidade aumentada mundial, que oferece experiências únicas em 5.000 hotéis e residências em 110 países.

fairmont.com | group.accor.com

Patricia Courtney, comunicação global de marcas, marcas de luxo e premium, patricia.courtney@accor.com

FONTE Fairmont Hotels & Resorts

Related Links

http://www.fairmont.com



SOURCE Fairmont Hotels & Resorts