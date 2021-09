Faltam menos de 50 dias para o início da 4ª CIIE

Seis grandes categorias de exposição serão mantidas para o evento deste ano, que terá uma área de exposição superior a 360 mil metros quadrados, bem como mais expositores do que no ano passado, de acordo com Zhou Lingyan, vice-gerente geral da divisão de exposições de negócios do CIIE Bureau.

Mais de 80% das empresas Fortune Global 500 e líderes industriais que participaram da exposição do ano passado estarão presentes no evento deste ano, uma prova do forte apelo da exposição.

Zhou disse que o número de pequenas e médias empresas estão vindo em grupos para participar do evento deste ano, 30% maior do que no ano passado.

Agências comerciais, como as do Japão, Dinamarca, Polônia e Nova Zelândia, aumentaram o tamanho de seus estandes para abrigar um número maior de pequenos expositores. "O estande Europa Central e Oriental tem mais de 1.500 metros quadrados e contará com 60 empresas", disse Zhou.

Será criado um total de 13 seções temáticas com foco em setores populares, como circuitos integrados, saúde pública e controle de epidemias, medicina biológica e transporte inteligente, alinhados com os esforços para aumentar o profissionalismo da exposição.

Uma seção para incubação de inovação será estabelecida nas áreas de exposição de Indústria Inteligente e Tecnologia da Informação, Automóveis e Equipamentos Médicos e Produtos para a Saúde, abrigando mais de 100 expositores nas áreas de inteligência artificial, ciências da vida e direção automática.

Uma série de fóruns e outras atividades serão realizadas durante a exposição para compartilhar experiências de empreendedorismo com startups, facilitando o acesso delas ao mercado.

Wang Hongwei, diretor da divisão de serviços para compradores do CIIE Bureau, declarou que a divisão realizou 17 roadshows nos últimos meses para apresentar a exposição a uma gama mais ampla de negócios e atraiu mais de 2.600 empresas nacionais.

Cerca de 600 grupos nacionais de compradores participarão da exposição deste ano. Por meio da triagem de dados, os convites serão emitidos para 40 mil compradores direcionados à quarta CIIE.

O CIIE Bureau e o Bank of China realizarão grandes conferências de matchmaking durante a exposição de 6 a 8 de novembro, onde as reuniões individuais serão organizadas entre compradores e expositores com serviços como interpretação e conexões de vídeo.

Nos últimos três anos, as conferências locais de matchmaking ajudaram mais de três mil expositores e sete mil compradores a fechar acordos ou estabelecer futuros acordos de cooperação, disse Liu Wei, gerente geral do departamento de finanças inclusivos da filial do Bank of China em Xangai.

Este ano, a exposição será realizada on-line com uma zona de experiência presencial no salão norte do local, onde os visitantes poderão usar dispositivos de realidade virtual para percorrer o salão de exposições on-line, disse Cui Ying, diretora da divisão de recrutamento de expositores do CIIE Bureau.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1629317/mmexport1631951681093.jpg

FONTE China International Import Expo (CIIE)

SOURCE China International Import Expo (CIIE)