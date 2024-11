Fapon destaca soluciones integrales y servicios de localización para diagnóstico in vitro en MEDICA 2024

DÜSSELDORF, Alemania, 8 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Fapon, una empresa líder mundial en ciencias biológicas, se complace en participar en la próxima Feria Internacional MEDICA 2024, que se llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre en Düsseldorf, Alemania. Fapon exhibirá sus soluciones integrales para diagnóstico in vitro, incluidas materias primas para diagnóstico in vitro, servicios de reactivos e instrumentos de sistema abierto. Además, la empresa presentará sus servicios de transferencia de tecnología y fabricación local para subrayar mejor su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

Un proveedor de soluciones integrales dedicado a los fabricantes de IVD

En la exposición, Fapon presentará un conjunto de soluciones integrales en diversas aplicaciones tecnológicas, incluidas CLIA, bioquímica, NGS, PCR, LFA y FIA, tanto para laboratorios de diagnóstico clínico como para escenarios POCT. Aprovechando su sólida base en tecnologías de diagnóstico in vitro, Fapon integra materias primas, servicios de reactivos e instrumentos de sistema abierto en soluciones integrales de diagnóstico in vitro. Este enfoque garantiza servicios fiables, versátiles y sin inconvenientes para nuestros socios de diagnóstico in vitro, en particular las empresas y distribuidores locales de diagnóstico in vitro que están estableciendo o expandiendo sus propias líneas de producción de diagnóstico in vitro. En última instancia, estos esfuerzos benefician a los hospitales y pacientes locales. El objetivo de Fapon es elevar las carteras de los fabricantes globales de diagnóstico in vitro a través de la transferencia de tecnología y la fabricación local.

La línea de productos de inmunoensayo por quimioluminiscencia de Fapon ejemplifica su experiencia en soluciones totales para diagnóstico in vitro, incluidos los analizadores CLIA de sistema abierto Shine i-series para pruebas de bajo a ultra alto rendimiento, junto con más de 70 servicios de reactivos para ensayos como vitamina D, NT-proBNP, hs-cTnI, PCT y AD. Además, las soluciones totales POCT moleculares de Fapon y las soluciones totales POCT de inmunofluorescencia, que incluyen analizadores de diagnóstico molecular totalmente automatizados, analizadores cuantitativos POCT de inmunofluorescencia y servicios de reactivos, muestran colectivamente el compromiso de Fapon con el avance de las tecnologías de diagnóstico para las necesidades únicas de la industria del diagnóstico in vitro.

Materias primas para diagnóstico in vitro que satisfacen las demandas del mercado europeo

Fapon se compromete a ofrecer materias primas básicas para diagnóstico in vitro de alto rendimiento que satisfagan las demandas del mercado europeo. Nuestras ofertas de materias primas para diagnóstico in vitro sin origen animal abordan los estrictos requisitos del mercado y las consideraciones éticas. Recientemente, Fapon lanzó un innovador formato de inmunoensayo en sándwich para la vitamina D utilizando sus materias primas de alta calidad, logrando un rendimiento y una correlación superiores en comparación con los ensayos de la competencia. Además, Fapon sigue siendo ágil para satisfacer las necesidades de diagnóstico emergentes, proporcionando materias primas para pruebas de enfermedades prevalentes como la anemia falciforme, la enfermedad de Parkinson y el virus H5N1. Con un fuerte enfoque en el diagnóstico de enfermedades respiratorias e infecciosas, Fapon garantiza que sus clientes tengan acceso a las materias primas de alta calidad necesarias para respaldar un diagnóstico y una atención al paciente eficaces.

En MEDICA 2024, Fapon exhibirá su papel como socio global de confianza en la industria de diagnóstico in vitro. El equipo de Fapon espera reunirse con profesionales de la industria, compartir conocimientos y explorar colaboraciones que impulsen la innovación y mejoren los resultados de la atención médica. Visítenos en el stand 3-A81 para conocer cómo Fapon puede satisfacer sus necesidades de diagnóstico in vitro.

Acerca de Fapon

Fapon es una empresa líder mundial en ciencias biológicas dedicada a brindar soluciones y servicios integrados para diagnóstico, biofarmacia y bioterapia. Al integrar una solución total de diagnóstico in vitro en materias primas, reactivos y plataformas de instrumentos abiertos innovadores, la empresa se ha convertido en un proveedor líder en diagnóstico in vitro. Fapon cuenta con innovaciones avanzadas en tecnologías terapéuticas y plataformas de algoritmos de inteligencia artificial con información de datos que contribuye a un mundo mejor y más saludable. Con el respaldo de su sólida red global de I+D, fabricación, ventas y servicio, los productos de Fapon tienen presencia establecida en 68 países y regiones, y prestan servicios a más de 2.500 socios comerciales en todo el mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2472549/Fapon_Logo.jpg