Fapon met en avant ses solutions globales innovantes de diagnostic in vitro (DIV) et ses services de localisation à MEDICA 2024

DÜSSELDORF, Allemagne, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Fapon, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, est ravie de participer au prochain salon international MEDICA 2024, qui se tiendra du 11 au 14 novembre à Düsseldorf, en Allemagne. Fapon présentera ses solutions globales en matière de DIV, y compris les matières premières, les services de réactifs et les instruments à système ouvert. En outre, l'entreprise présentera ses services de transfert de technologie et de fabrication locale afin de mieux souligner son engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction des clients.

Un fournisseur de solutions complètes dédiées aux fabricants de DIV

Lors de l'exposition, Fapon présentera une suite de solutions complètes pour diverses applications technologiques, notamment CLIA, biochimie, NGS, PCR, LFA et FIA pour les laboratoires de diagnostic clinique et les scénarios POCT. S'appuyant sur ses solides bases en matière de technologies de DIV, Fapon intègre des matières premières, des services de réactifs et des instruments à système ouvert dans des solutions globales de DIV. Cette approche garantit des services fiables, polyvalents et continus à nos partenaires en matière de DIV, en particulier aux entreprises et distributeurs locaux de DIV qui établissent ou développent leurs propres lignes de production de DIV. En fin de compte, ces efforts profitent aux hôpitaux et aux patients locaux. L'objectif de Fapon est d'améliorer les portefeuilles des fabricants mondiaux de DIV grâce au transfert de technologie et à la fabrication locale.

La gamme de produits d'immunodosage par chimiluminescence de Fapon illustre son expertise en matière de solutions globales de DIV, y compris les analyseurs CLIA à système ouvert Shine i-series pour les tests à faible ou très haut débit, ainsi que plus de 70 services de réactifs pour des tests tels que la vitamine D, le NT-proBNP, le hs-cTnI, la PCT et l'AD. En outre, les solutions globales POCT moléculaire et POCT immunofluorescence de Fapon, qui comprennent les analyseurs de diagnostic moléculaire entièrement automatisés, les analyseurs quantitatifs POCT immunofluorescence et les services de réactifs, démontrent collectivement l'engagement de Fapon à faire progresser les technologies de diagnostic pour répondre aux besoins uniques de l'industrie du DIV.

Les matières premières pour les DIV répondent à la demande du marché européen

Fapon s'engage à fournir des matières premières de haute performance pour les DIV qui répondent aux exigences du marché européen. Nos offres de matières premières de DIV sans origine animale répondent aux exigences strictes du marché et aux considérations éthiques. Récemment, Fapon a lancé un format innovant de dosage immunologique en sandwich pour la vitamine D en utilisant ses matières premières de haute qualité, obtenant des performances et une corrélation supérieures à celles des dosages concurrents. En outre, Fapon reste agile pour répondre aux besoins émergents en matière de diagnostic, en fournissant des matières premières pour des maladies prévalentes telles que le SCD, le mpox et le H5N1. En mettant l'accent sur le diagnostic des maladies respiratoires et infectieuses, Fapon s'assure que ses clients ont accès aux matières premières de haute qualité nécessaires pour soutenir l'efficacité des diagnostics et des soins aux patients.

À MEDICA 2024, Fapon mettra en avant son rôle de partenaire mondial de confiance dans l'industrie du DIV. L'équipe Fapon se réjouit de rencontrer des professionnels de l'industrie, de partager des idées et d'explorer des collaborations qui font avancer l'innovation et améliorent les résultats des soins de santé. Rendez-nous visite au stand hall 3-A81 pour découvrir comment Fapon peut répondre à vos besoins en matière de DIV.

À propos de Fapon

Fapon est un leader mondial des sciences de la vie qui fournit des solutions et des services intégrés pour le diagnostic, la biopharmacie et la biothérapie. Intégrant une solution unique pour les matières premières, les réactifs et les plateformes innovantes d'instruments ouverts, la société est devenue un fournisseur de premier plan dans le domaine du diagnostic in-vitro. Fapon se targue d'innovations avancées dans les technologies thérapeutiques et les plateformes d'algorithmes d'IA avec des données qui contribuent à un monde meilleur et plus sain. Soutenus par son solide réseau mondial de R&D, de fabrication, de vente et de service, les produits de Fapon ont établi une présence dans 68 pays et régions, desservant plus de 2 500 partenaires commerciaux dans le monde entier.

