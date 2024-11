Fapon präsentiert innovative IVD-Komplettlösungen und Lokalisierungsdienstleistungen auf der MEDICA 2024

DÜSSELDORF, Deutschland, 8. November 2024 /PRNewswire/ – Fapon, ein weltweit führendes Unternehmen der Biowissenschaften, freut sich auf die Teilnahme an der bevorstehenden internationalen Fachmesse MEDICA 2024, die vom 11. bis 14. November in Düsseldorf, Deutschland, stattfinden wird. Fapon wird seine IVD-Komplettlösungen vorstellen, einschließlich IVD-Rohstoffe, Reagenzien-Dienstleistungen und Instrumente mit offenem System. Darüber hinaus wird das Unternehmen seinen Technologietransfer und seine lokalen Fertigungsdienstleistungen vorstellen, um sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit zu unterstreichen.

Ein Komplettlösungsanbieter speziell für IVD-Hersteller

Auf der Messe wird Fapon eine Reihe von Komplettlösungen für verschiedene Technologieanwendungen vorstellen, darunter CLIA, Biochemie, NGS, PCR, LFA und FIA für klinische Diagnostiklabore und POCT-Szenarien. Fapon stützt sich auf sein starkes Fundament an IVD-Technologien und integriert Rohstoffe, Reagenzien-Dienstleistungen und offene Systeminstrumente in IVD-Komplettlösungen. Dieser Ansatz gewährleistet zuverlässige, vielseitige und nahtlose Dienstleistungen für unsere IVD-Partner, insbesondere für lokale IVD-Unternehmen und Distributoren, die ihre eigenen IVD-Produktionslinien aufbauen oder erweitern. Davon profitieren letztendlich die örtlichen Krankenhäuser und Patienten. Das Ziel von Fapon ist es, die Portfolios globaler IVD-Hersteller durch Technologietransfer und lokale Fertigung zu verbessern.

Die Chemilumineszenz-Immunoassay-Produktlinie von Fapon ist ein Beispiel für die Kompetenz des Unternehmens im Bereich IVD-Gesamtlösungen, einschließlich der CLIA-Analysegeräte der Shine i-Serie mit offenem System für Tests mit niedrigem bis sehr hohem Durchsatz sowie über 70 Reagenzien für Tests wie Vitamin D, NT-proBNP, hs-cTnI, PCT und AD. Darüber hinaus zeigen die molekularen POCT-Gesamtlösungen und die Immunfluoreszenz-POCT-Gesamtlösungen von Fapon, die vollautomatische molekulardiagnostische Analysegeräte, quantitative Immunfluoreszenz-POCT-Analysegeräte und Reagenzien-Dienstleistungen umfassen, gemeinsam das Engagement von Fapon für die Weiterentwicklung von Diagnosetechnologien für die einzigartigen Bedürfnisse der IVD-Industrie.

IVD-Rohstoffe erfüllen die Anforderungen des europäischen Marktes

Fapon ist bestrebt, leistungsstarke IVD-Kernrohstoffe zu liefern, die den Anforderungen des europäischen Marktes entsprechen. Unser Angebot an IVD-Rohstoffen ohne tierischen Ursprung entspricht den strengen Marktanforderungen und ethischen Überlegungen. Kürzlich brachte Fapon ein innovatives Sandwich-Immunoassay-Format für Vitamin D auf den Markt, das auf seinen hochwertigen Rohstoffen basiert und im Vergleich zu konkurrierenden Assays eine hervorragende Leistung und Korrelation aufweist. Darüber hinaus bleibt Fapon flexibel, wenn es darum geht, aufkommende diagnostische Anforderungen zu erfüllen, und bietet Testrohstoffe für weit verbreitete Krankheiten wie SCD, mpox und H5N1. Mit einem starken Fokus auf die Diagnostik von Atemwegs- und Infektionskrankheiten stellt Fapon sicher, dass seine Kunden Zugang zu hochwertigen Rohstoffen haben, die für eine effektive Diagnostik und Patientenversorgung benötigt werden.

Auf der MEDICA 2024 wird Fapon seine Rolle als zuverlässiger globaler Partner in der IVD-Industrie präsentieren. Das Fapon-Team freut sich auf Begegnungen mit Fachleuten aus der Branche, den Austausch von Erkenntnissen und die Erkundung von Kooperationen, die Innovationen vorantreiben und die Ergebnisse im Gesundheitswesen verbessern. Besuchen Sie uns an unserem Stand in Halle 3-A81 und erfahren Sie, wie Fapon Ihre IVD-Anforderungen unterstützen kann.

Informationen zu Fapon

Fapon ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das sich der Bereitstellung integrierter Lösungen und Dienstleistungen für Diagnostik, Biopharma und Biotherapie verschrieben hat. Durch die Integration einer IVD-Gesamtlösung aus Rohstoffen, Reagenzien und innovativen offenen Instrumentenplattformen hat sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Fapon verfügt über fortschrittliche Innovationen im Bereich der therapeutischen Technologien und KI-Algorithmus-Plattformen mit Dateneinblicken, die zu einer besseren und gesünderen Welt beitragen. Unterstützt durch sein starkes globales Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Servicenetzwerk sind die Produkte von Fapon in 68 Ländern und Regionen vertreten und bedienen mehr als 2.500 Geschäftspartner weltweit.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2472549/Fapon_Logo.jpg