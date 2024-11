Far Eastern New Century renforce les possibilités et la durabilité grâce à ses dernières technologies de recyclage à TITAS

TAIPEI, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation (FENC), un leader mondial dans l'avancement de la durabilité et de l'innovation en matière de matériaux écologiques, a présenté ses dernières technologies de recyclage et solutions de produits sous le titre « Empowering Possibilities & Sustainability » lors du Salon des applications textiles innovantes de Taipei (Taipei Innovative Textile Application Show - TITAS), qui s'est tenu du 15 au 17 octobre 2024. Cette année, TITAS a réuni au total 385 fournisseurs de 11 pays, ce qui a attiré environ 31 500 acheteurs à l'événement.

Les produits révolutionnaires de FENC, le FENC®ThermalSync ZoneTech et le FENC®TOPGREEN®Bio3, ont été récompensés par le prestigieux prix iF DESIGN AWARD 2024. Choisis parmi 10 807 candidatures provenant de 72 pays, ces produits se sont révélés être des innovations remarquables, faisant de FENC le seul fournisseur de tricots fonctionnels respectueux de l'environnement à avoir été récompensé par l'iF. FENC® TOPGREEN®Bio3 PET représente une approche révolutionnaire de la durabilité. Ce matériau innovant associe la technologie de capture du carbone à la biotechnologie, en transformant les gaz résiduels industriels en polyester à faible teneur en carbone. En 2024, Bio3 PET a été choisi comme matériau pour les uniformes de l'équipe du Taipei chinois lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Le processus innovant de recyclage TOPGREEN®rTEX de FENC, dont la production débutera en 2024, offre une solution efficace pour le traitement des déchets de tissus et répond à la demande croissante des clients. En utilisant la technologie de pointe e-Sorting de FENC et les processus de recyclage internes, ce système réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre pendant la production et convertit efficacement les déchets textiles en filaments de haute qualité. À ce stade critique pour l'industrie mondiale, FENC est prête à mener la transformation vers une économie circulaire dans le secteur textile.

Pour les Jeux olympiques de Paris, les tissus haute performance 100 % recyclés de FENC ont été sélectionnés pour une série de maillots de l'équipe nationale. Il s'agit notamment de maillots et de vestes d'entraînement de basket-ball pour neuf équipes nationales, de polos pour 14 équipes de football, d'uniformes de coureurs pour l'équipe britannique, d'uniformes de joueurs de handball pour l'équipe française et de shorts de boxeurs pour l'équipe cubaine, tous sponsorisés par des géants internationaux du sport, tels que Nike, Adidas, Decathlon et PUMA.

L'engagement de FENC en faveur de la durabilité ne s'arrête pas aux Jeux olympiques. Ses innovations écologiques ont également fait des vagues dans d'autres événements sportifs majeurs cette année, notamment l'Open d'Australie 2024, dans l'équipe espagnole de l'UEFA Euro 2024, le Real Madrid vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, l'équipe argentine vainqueur de la Copa America et Manchester United, vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2024.

Pour promouvoir l'économie circulaire dans l'industrie de la chaussure, FENC a remplacé des composants complexes tels que le PU (polyuréthane) et l'EVA (éthylène-acétate de vinyle) par des matériaux en polyester pour toutes les parties des chaussures. Il s'agit notamment de fibres élastiques en polyester, de cuir et d'adhésifs thermofusibles fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées, qui offrent une grande durabilité et une grande recyclabilité, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif de recyclage complet des chaussures à l'avenir.

