Far Eastern New Century zet mogelijkheden en duurzaamheid kracht bij met de nieuwste recyclingtechnologieën op TITAS

TAIPEI, 4 november 2024 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century Corporation (FENC), een wereldleider in het bevorderen van duurzaamheid en innovatie in groene materialen, toonde zijn nieuwste recyclingtechnologieën en productoplossingen onder het thema "Empowering Possibilities & Sustainability" op de Taipei Innovative Textile Application Show (TITAS), die van 15 tot 17 oktober 2024 werd gehouden. Dit jaar waren er op TITAS in totaal 385 leveranciers uit 11 landen aanwezig, wat ongeveer 31.500 kopers naar het evenement trok.

FENC presented sustainable and innovative technologies at TITAS

De baanbrekende producten van FENC, de FENC®ThermalSync ZoneTech en de FENC®TOPGREEN®Bio3 kwamen uit de bus als winnaars van de prestigieuze iF DESIGN AWARD 2024. Deze producten die onder de 10.807 inzendingen uit 72 landen werden geselecteerd, komen als opvallende innovaties naar voren en maken FENC de enige met een iF award bekroonde leverancier van milieuvriendelijk functioneel breiwerk. FENC® TOPGREEN®Bio3 PET vertegenwoordigt een revolutionaire benadering van duurzaamheid. Dit innovatieve materiaal combineert koolstofafvangtechnologie met biotechnologie en zet industriële afvalgassen om in koolstofarm polyester. In 2024 werd Bio3 PET gekozen als materiaal voor de uniformen van het Chinese Taipei-team tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.

FENC's innovatieve recyclingproces TOPGREEN®rTEX, dat in 2024 in productie gaat, biedt een effectieve oplossing voor de verwerking van afvalweefsels en speelt in op de toenemende vraag van klanten. Door gebruik te maken van de geavanceerde e-sorteertechnologie van FENC en de interne recyclingprocessen, vermindert dit systeem in belangrijke mate de uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en wordt textielafval efficiënt in hoogwaardig filament omgezet. Op dit kritieke moment voor de wereldwijde industrie is FENC klaar om de transformatie naar een circulaire economie in de textielsector te leiden.

De hoogwaardige 100% gerecyclede stoffen van FENC werden geselecteerd voor verschillende shirts die door de nationale teams tijdens de Olympische Spelen in Parijs werden gedragen. Hieronder vallen basketbaltrainingsshirts en -vesten voor negen nationale teams, poloshirts voor 14 voetbalteams, hardlooptenues voor het Britse team, handbalspelersuniformen voor het Franse team en boxershorts voor het Cubaanse team. Allemaal werden ze gesponsord door internationale sportgiganten als Nike, Adidas, Decathlon en PUMA.

FENC's inzet voor duurzaamheid gaat verder dan de Olympische Spelen. De groene innovaties van het bedrijf hebben dit jaar ook hun stempel gedrukt op andere grote sportevenementen, waaronder de 2024 Australian Open, het Spaanse UEFA Euro 2024-team, het UEFA Champions League-winnende Real Madrid, het Argentijnse winnende team van de America's Cup en de 2024 FA Cup-winnaars Manchester United.

Om de circulaire economie in de schoenenindustrie te bevorderen, heeft FENC complexe onderdelen zoals PU en EVA vervangen door polyester materialen voor alle schoenonderdelen. De nu gebruikte polyester elastische vezels, leer en smeltlijm gemaakt van gerecyclede PET-flessen bieden een hoge duurzaamheid en recyclebaarheid en dragen bij om in de toekomst volledig recyclebare schoenen te fabriceren.

Over Far Eastern New Century (FENC)

FENC werd opgericht in 1949. FENC is een internationaal bedrijf, gevestigd in Taiwan, dat actief is in de VS, Japan, China, Vietnam, Maleisië, de Filippijnen en in veel andere landen en regio's. FENC is de enige polyesterleverancier ter wereld die verticaal geïntegreerd is en een productaanbod heeft dat strekt van grondstoffen tot consumentenproducten. Ga voor meer informatie over FENC naar http://www.fenc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2545629/FENC_presented_sustainable_and_innovative_technologies_at_TITAS_upload.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1901454/FENC_LOGO_Logo.jpg