FARO® presenta innovadoras soluciones 3D para la industria AEC

LAKE MARY, Florida, 17 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- FARO® (NASDAQ:FARO), la fuente más confiable del mundo de soluciones de generación de imágenes 3D para el modelado de información de la construcción (BIM), presenta un adelanto de un conjunto de innovadoras soluciones 3D específicamente diseñadas para los profesionales de AEC en el evento INTERGEO 2019 (Stand B3.008, Salón 3) que se realiza en Stuttgart, Alemania esta semana. Ambas soluciones se presentarán formalmente y estarán disponibles próximamente.

FARO Indoor Mobile Scanner

A medida que el escaneo láser 3D gana terreno en diferentes industrias, existe una creciente necesidad de hacer que el proceso de escaneo y el procesamiento de datos sean más eficientes. Tradicionalmente, este desafío se resolvía con diversas soluciones de mapeo móviles. Sin embargo, por lo general estas soluciones presentan limitaciones en cuanto a la precisión y la fidelidad de los datos.

La solución FARO Indoor Mobile Scanning permite completar escaneos 3D cinéticos 7 veces más rápido que una serie de tradicionales escaneos de punto fijo en áreas similares. Por lo tanto, los proyectos que tomaban días ahora se pueden ejecutar en solo unas pocas horas. Además, Mobile Scanner incluye una función estándar de escaneo fijo, por lo que los usuarios simplemente pueden cambiar al modo de escaneo de alta fidelidad en tiempo real para lograr una integración perfecta con los datos del escaneo móvil.

La solución Indoor Mobile Scanner combina diferentes tecnologías de punta, como la tecnología patentada Focus Laser Scanner de FARO, que se optimizó para funcionar de forma conjunta. Los propietarios actuales de los productos Focus Laser Scanner o ScanPlanTM podrán actualizarlos fácilmente a la solución Indoor Mobile Scanning, para proteger su inversión de compra inicial.

FARO As-BuiltTM Modeler

El software FARO As-Built Modeler permite que los profesionales de AEC aprovechen el flujo de trabajo de escaneo a BIM más fluido de la industria a la fecha. As-Built Modeler se diseñó específicamente para minimizar el esfuerzo y tiempo necesarios para crear la documentación as-built, que es la principal tarea entre los profesionales de AEC en las etapas de diseño de infraestructura, instalaciones y construcción.

Esta innovadora y completa plataforma automatiza muchos pasos de procesamiento complejos que, hoy en día, deben realizarse manualmente. Sus potentes herramientas permiten crear con facilidad objetos CAD que se pueden importar directamente a cualquier sistema CAD, independientemente software CAD específico que se use. Esto mejora enormemente el flujo de trabajo de modelado para los usuarios de FARO en la industria de AEC.

"FARO está comprometido a ayudar a sus clientes en la transición digital de la industria de AEC, al mejorar la conexión entre el mundo real y el mundo virtual", indicó Andreas Gerster, vicepresidente de del mercado vertical Construction BIM. "Como resultado, seguiremos proporcionando soluciones de alto valor para permitir que los profesionales de AEC tomen decisiones informadas que aumentan la productividad y reducen los desperdicios".

*****

Este comunicado de prensa presenta declaraciones anticipadas en el sentido que les otorga la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, que están sujetas a riesgos e incertidumbres, como las declaraciones sobre la demanda y la aceptación por parte de los clientes de los productos de FARO y sobre el desarrollo y lanzamiento de productos de FARO. Las declaraciones que no constituyen datos históricos o que describen los planes, objetivos, proyecciones, expectativas, supuestos, estrategias o metas de la empresa son declaraciones anticipadas. Además, las palabras como «es/son» o «será/n» y expresiones similares, o bien cualquier análisis sobre los planes u otras intenciones de FARO constituyen declaraciones anticipadas. Las declaraciones anticipadas no son garantía del rendimiento a futuro de los productos y están sujetas a diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos y desconocidos, que pueden ocasionar resultados, rendimientos o logros que en la práctica difieran significativamente de los resultados, rendimientos o logros futuros, expresos o implícitos, en dichas declaraciones anticipadas. Por este motivo, no se debe depositar una confianza injustificada en estas declaraciones anticipadas.

Los factores que pueden generar que los resultados en la práctica difieran significativamente de los que se expresan o se prevén en dichas declaraciones anticipadas incluyen, entro otros, lo siguientes:

el desarrollo por parte de terceros de productos, tecnologías o procesos nuevos o mejorados que hagan que los productos de la empresa sean menos competitivos o queden obsoletos;

la incapacidad de la empresa para conservar su ventaja tecnológica al no poder desarrollar nuevos productos ni mejorar los productos existentes;

retrocesos u otros cambios adversos, o falta de mejoras, en industrias en las que la empresa ofrece sus productos o en las economías nacionales e internacionales de las regiones del mundo en las que la empresa opera, y otras condiciones económicas, empresariales y financieras generales y

otros riesgos detallados en la Parte I, punto 1A. Factores de riesgo en el Informe Anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Las declaraciones anticipadas de este comunicado representan la opinión de la empresa a partir de la fecha de este comunicado. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración anticipada, ya sea debido a información nueva, acontecimientos futuros u otra cualquier circunstancia, a menos que la ley exija lo contrario.

Acerca de FARO

FARO es la fuente de soluciones de generación de imágenes y medición 3Dmás confiable en el mundo. La compañía desarrolla y comercializa dispositivos y software para medición e imagen computarizada al servicio de los siguientes mercados:

Manufactura 3D: medición y obtención de imágenes 3D de alta precisión y comparación de piezas y estructuras complejas en los procesos de producción y aseguramiento de calidad.

Construcción BIM: captura 3D de proyectos de construcción e instalaciones de producción en condiciones originales para documentar estructuras complejas y realizar controles de calidad, planeación y preservación.

Seguridad pública e investigación forense: captura y análisis de datos del mundo real en el sitio del incidente para investigar accidentes, crímenes e incendios, planear actividades de seguridad, y proporcionar entrenamiento en realidad virtual para personal de seguridad pública.

Diseño 3D - Captura y edición de formas 3D de productos, personas y/o entornos con fines de diseño en el desarrollo de productos, gráficos por computadora, así como aplicaciones dentales y médicas.

Fotónica - Desarrollo y comercialización de productos y soluciones de medición láser basados en galvanómetro

La sede global de FARO está ubicada en Lake Mary, Florida. La sede regional europea de la compañía se encuentra en Stuttgart, Alemania y su sede regional Asia-Pacífico se encuentra en Singapur. FARO cuenta con otras oficinas en los Estados Unidos de América, Canadá, México, Brasil, Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia, Turquía, los Países Bajos, Suiza, India, China, Malasia, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Australia.

Para más información, visite www.faro.com

FUENTE FARO Technologies, Inc.

Related Links

http://www.faro.com



SOURCE FARO Technologies, Inc.