Lexar、次世代エッジAIデバイスに向けた業界初のソリューションAI Storage Coreを発表

カリフォルニア州サンノゼ、2025年11月28日 /PRNewswire/ -- AIコンピューティングがクラウドからエッジへと急速に移行する中、AI PC、スマート車両、ロボティクスなどのデバイスは、ストレージ上のさまざまな課題に直面しています。たとえば、リアルタイムのマルチモーダル・データ処理、きわめてランダムなI/Oワークロード、環境耐性の要件、デバイス間でシステムやデータを移動させる際の障壁などです。従来のストレージの手法では、AIを活用するエンドポイントの要件にもはや対応できず、ストレージ帯域幅と応答性が重大なボトルネックとなっています。

Gartnerの予測によれば、AI PCの出荷台数は2026年に1億4,300万台に達します。これは、世界のPC市場の半数以上です。こうした状況の中、ストレージにはより高い帯域幅、応答性、柔軟性が求められています。ハイパフォーマンス・メモリ・ブランドのリーダーであるLexarは本日、業界初のAI向けストレージ製品AI Storage Coreを発表しました。最大4TBの大容量、高速パフォーマンス、そしてAI対応エンドポイント向けに最適化されたホットスワップ対応デザインを特長としています。

Lexar Unveils Industry’s First AI Storage Core for Next Generation Edge AI Devices (PRNewsfoto/Lexar)

AI時代を見据えた3つの中核的イノベーション

AIの加速化に応える高性能：

Lexar AI Storage Coreは、従来のメモリ・カードをはるかに上回るシーケンシャル読み込み/書き込み速度でAIスケールのデータを処理します。LLMの読み込み、画像生成ワークフローなど、リアルタイムAIタスクの性能向上を実現するために、Lexarは、SLC BoostやRead Cacheレイヤーで小ブロック（512B）I/Oの最適化、ホスト・システムとの連携強化を進めています。

過酷な環境に耐える高い信頼性：

Longsysの統合パッケージング技術を採用した本製品は、防塵/防水/耐衝撃/耐放射線の保護性能を備えています。今後登場するいくつかのモデルは、–40°Cから85°Cの広温度範囲で動作し、自動運転、屋外ロボティクス、ミッションクリティカルな用途のニーズに応えます。

デバイス間のAI連携を可能にする高い柔軟性

ホットスワップ設計により、システム稼働中でもデバイスを挿入、取り外しできます。共同開発したサーマル・ソリューションのおかげで、作業負荷が高く長時間にわたる状況でも、安定した性能を発揮します。PCIeブートに対応しているため、Windows OSやアプリケーション、データをモジュールから直接起動できます。これにより、システム移行に手間がかからず、デバイス間をシームレスに連携させることができます。

5つの主要なAIアプリケーション・シナリオを実現する特別な設計

AI PC：

大容量と高い速度を備え、モデルのロード、LLMワークフロー、生成系タスクを加速します。また、ホットスワップに対応しているため、モバイル・ワークステーションの完全な可搬性を実現します。

AIゲーム：

高いIOPSと高速ランダム読み取り性能により、ロード時間の短縮、カクつきの抑制、高フレームレートでのレンダリング、リアルタイムのAIインタラクションを実現します。

AIカメラ：

持続的なパフォーマンスにより、4K/8Kの連続動画撮影や、被写体追跡/シーン最適化といったリアルタイムのAI処理をサポートします。また、耐衝撃構造を備えているため、屋外やプロ向けの撮影環境に最適です。

AIドライビング：

カメラ、レーダー、LiDARからマルチセンサー・データ・ストリームを取り込むことができます。今後発売されるいくつかのモデルは広い温度範囲に対応し、耐衝撃性を備えているため、自動車用途などの過酷な環境下でも安定して動作します。

AIロボティクス：

コンパクトなパッケージにより、スペースに制約のあるロボット設計にも適合します。広い温度範囲への対応と耐衝撃性により、工場、物流、屋外といったさまざまなシーンで活用できます。ロボティクスが高速な学習や適応に向けて進化する中、AI Storage Coreは、モジュールを差し替えるだけでインテリジェンス、識別情報、セキュリティをアップグレードできるように支援します。

AIの未来に向けたインテリジェント・ストレージの進化

AIはあらゆる産業を変革しています。そのような中、リアルタイムのデータ処理やデバイス上でのインテリジェンスを支える基盤として、ストレージの重要性はますます高まっています。Lexar AI Storage Coreは、AI時代のストレージ・ニーズを深く理解し、次世代イノベーションに真摯に取り組むLexarの姿勢を体現した製品です。

効率的で信頼性が高く、AIエンドポイント向けに最適化した柔軟なストレージ性能を実現することで、Lexarはコンシューマー用途から産業用途、車載用途に至る幅広い分野にAIテクノロジーを普及させ、今後のインテリジェント・ストレージの新たな基準を築こうと取り組んでいます。

