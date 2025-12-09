Lexar lance le tout premier "AI Storage Core" de l'industrie pour alimenter les appareils d'IA nouvelle génération

PARIS, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les calculs d'intelligence artificielle se déplacent rapidement du cloud vers la périphérie, des appareils tels que les PC IA, les véhicules intelligents et la robotique font face à des défis de stockage croissants : débit multimodal en temps réel, charges de travail I/O aléatoires extrêmes, exigences de fiabilité environnementale et difficultés à transférer systèmes et données entre appareils. Le stockage traditionnel ne peut plus suivre le rythme imposé par les terminaux pilotés par l'IA, faisant de la bande passante et de la réactivité du stockage un goulet d'étranglement critique.

Lexar Unveils Industry’s First AI Storage Core for Next Generation Edge AI Devices

Selon Gartner, les expéditions de PC IA atteindront 143 millions d'unités en 2026, représentant plus de la moitié du marché mondial du PC. Dans ce contexte, le stockage doit offrir une bande passante plus élevée, une réactivité accrue et une plus grande flexibilité. Lexar, marque leader spécialisée dans les solutions mémoire haute performance, présente aujourd'hui le premier AI Storage Core (Cœur de stockage IA) de l'industrie, offrant jusqu'à 4 To de capacité, des performances à haute vitesse et une conception échangeable à chaud (« hot-swappable ») adaptée aux terminaux compatibles IA

Trois innovations clés conçues pour l'ère de l'IA

Haute performance pour l'accélération de l'IA

Le Lexar AI Storage Core offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles largement supérieures à celles des cartes mémoire traditionnelles, permettant de gérer rapidement des volumes de données à l'échelle de l'IA. Lexar améliore l'optimisation des E/S par petits blocs (512o) et la collaboration avec le système hôte via les couches SLC Boost et Read Cache, afin d'améliorer le chargement des LLM, les workflows d'images génératives et autres tâches d'IA en temps réel.

Haute fiabilité pour les environnements difficiles

Construit avec la technologie d'intégration et de packaging de Longsys, l'appareil est protégé contre la poussière, l'eau, les chocs et les radiations. Certains modèles à venir prendront en charge une plage de température étendue de –40 °C à 85 °C, répondant ainsi aux besoins de la conduite autonome, de la robotique extérieure et des applications critiques.

Haute flexibilité pour la collaboration IA inter-appareils

Le design hot-swappable (échangeable à chaud) permet aux utilisateurs d'insérer ou de retirer le module pendant que le système fonctionne. Une solution thermique co-développée garantit des performances stables sous des charges prolongées. Avec la prise en charge du démarrage PCIe, les utilisateurs peuvent lancer Windows, des applications et des données directement depuis le module — facilitant la portabilité des systèmes et une collaboration transparente d'un appareil à l'autre.

Conçu pour cinq scénarios clés d'application IA

PC IA

La grande capacité et les hautes performances accélèrent le chargement des modèles, les workflows LLM et les tâches génératives. Le hot-swap (échange à chaud) permet une portabilité complète des stations de travail mobiles.

Jeux vidéo IA

Les performances élevées en IOPS et la rapidité des lectures aléatoires réduisent les temps de chargement et les saccades, prenant en charge les rendus avec une fréquence élevée et les interactions IA en temps réel.

Caméras IA

Les performances soutenues permettent la capture continue de vidéos 4K/8K et un traitement IA en temps réel, comme le suivi de sujet et l'optimisation de scène. La construction résistante aux chocs est idéale pour les environnements extérieurs et la photographie professionnelle.

Conduite IA

Capable d'ingérer des flux multi-capteurs provenant de caméras, radars et LiDAR. Les modèles résistants aux chocs et à large plage de température (à venir) assurent un fonctionnement stable dans les conditions automobiles extrêmes.

Robotique IA

Le format compact s'adapte aux conceptions robotiques à espace restreint. Les capacités de résistance aux chocs et aux températures extrêmes prennent en charge les environnements industriels, logistiques et extérieurs. À mesure que la robotique évolue vers un apprentissage rapide et une adaptation continue, l'AI Storage Core permet des mises à jour d'intelligence, d'identité et de sécurité simplement en échangeant les modules.

Faire progresser le stockage intelligent pour l'avenir de l'IA

L'IA transforme chaque industrie, plaçant le stockage au cœur du traitement de données en temps réel et de l'intelligence embarquée. Le Lexar AI Storage Core reflète la compréhension profonde de Lexar des besoins de stockage à l'ère de l'IA et son engagement envers l'innovation nouvelle génération.

En offrant des performances de stockage efficaces, fiables et flexibles, adaptées aux terminaux IA, Lexar contribue à accélérer l'adoption des technologies d'IA dans les applications grand public, industrielles et automobiles — définissant une nouvelle référence pour le stockage intelligent dans les années à venir.

Des images haute résolution sont disponibles ici

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lexar.com ou visitez nos pages Instagram, X (Twitter), Facebook, YouTube ou LinkedIn.

À propos de Lexar

Depuis plus de 25 ans, Lexar est une marque mondiale reconnue pour ses solutions mémoire fiables. Sa gamme primée comprend des cartes

mémoire, clés USB, lecteurs de cartes, SSD, et modules DRAM, offrant des solutions adaptées à tous les besoins.

Contacts presse:



Hop'n World

David Bonnivard

[email protected]

Tél : 06 29 43 91 83

Julien Cantillon

[email protected]

Tél : 06 42 48 77 35

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832901/Lexar.jpg