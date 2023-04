Akvizíciou sa spoločnosť FDH Aero stáva popredným distribútorom elektronických výrobkov s novými možnosťami v oblasti elektrických a elektronických komponentov.

COMMERCE, Kalifornia, 27. apríla 2023 /PRNewswire/ -- FDH Aero („FDH"), globálny poskytovateľ riešení dodávateľského reťazca pre letecký a obranný priemysel, získala BJG Electronics Group („BJG"), popredného poskytovateľa prepojovacích a elektromechanických produktov pre koncový trh v oblasti obrany, komerčného letectva a vesmíru.

Mitch Enright, current President of Electro Enterprises, Inc. which was acquired by FDH Aero in July 2022, will be named President of FDH EPG. As a unified division, FDH EPG will offer an industry-leading range of interconnect and electromechanical products and services.

Spoločnosť BJG so sídlom v Ronkoncome v štáte New York bola založená v roku 1979 a poskytuje služby výrobcom pôvodných zariadení (OEM) a poskytovateľom záručných a pozáručných služieb v leteckom a obrannom priemysle. Akvizícia spoločnosti BJG rozširuje a prehlbuje úlohu spoločnosti FDH Aero v dodávateľských reťazcoch v oblasti letectva a obrany a poskytne zákazníkom FDH Aero aj BJG prístup k širšej škále produktov a služieb.

„Spojenie spoločností FDH Aero a BJG zvyšuje naše schopnosti v oblasti leteckej a obrannej elektroniky a podporuje našu víziu byť najdôveryhodnejším partnerom v dodávateľskom reťazci pre našich zákazníkov a dodávateľov," povedal Scott Tucker, výkonný riaditeľ spoločnosti FDH Aero. „So spoločnosťou BJG môže FDH Aero poskytovať rozšírenú ponuku produktov, ktoré zvyšujú efektívnosť dodávateľského reťazca na trhu, ktorý si uvedomuje strategický význam dostupnosti dodávok a ich včasného plnenia."

Po akvizícii spoločnosti BJG vytvorí spoločnosť FDH Aero divíziu FDH Aero Electronic Products Group („FDH EPG" alebo „EPG"), ktorá sa zameria na výnimočnosť dodávateľského reťazca v kategórii elektrických a elektronických komponentov spolu s našimi poprednými franšízami v oblasti hardvéru, chemikálií a spotrebného materiálu pre koncové trhy v oblasti letectva, obrany a vesmíru. Mitch Enright, súčasný prezident spoločnosti Electro Enterprises, Inc., ktorú v júli 2022 získala spoločnosť FDH, bude vymenovaný za prezidenta spoločnosti FDH EPG. Ako jednotná divízia bude FDH EPG ponúkať špičkový sortiment prepojovacích a elektromechanických produktov a služieb.

„Založenie Electronic Products Group je jasným signálom pre našich dodávateľov a zákazníkov, že spoločnosť FDH Aero sa bude naďalej zameriavať na služby, kvalitu a výnimočnosť dodávateľského reťazca," poznamenal Enright. „Toto úsilie nám umožní poskytovať lepšie služby našim zákazníkom a partnerom z radov dodávateľov a zároveň naďalej pôsobiť ako neoddeliteľná súčasť celkového riešenia FDH Aero."

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti BJG Glenn Davidson sa po ukončení integrácie stane aktívnym poradcom. Každodennú prevádzku bude naďalej viesť súčasný tím BJG.

„Náš tím BJG je veľmi rád, že sa môže zlúčiť s FDH EPG a vytvoriť tak lídra v odvetví zameraného na špičkové služby a odborné znalosti v oblasti produktov. Táto transakcia spája dvoch popredných poskytovateľov elektronických prepojovacích produktov pre vojenský a letecký priemysel," povedal Davidson. „Teším sa na podporu integračnej stratégie a úzku spoluprácu so Scottom, Mitchom a celým tímom FDH Aero, aby sme pokračovali v napĺňaní našej spoločnej strategickej vízie."

Právnymi poradcami FDH pri tejto transakcii boli spoločnosti Kirkland & Ellis, Holland & Knight a Crowell & Moring.

Spoločnosť Houlihan Lokey pôsobila ako výhradný finančný poradca spoločnosti BJG.

O spoločnosti FDH Aero

FDH Aero je dôveryhodným partnerom globálneho dodávateľského reťazca pre letecké a obranné spoločnosti. S viac ako 55-ročnými skúsenosťami sa špecializuje na komponenty triedy c, ktoré zahŕňajú hardvér, elektrické, chemické a spotrebné výrobky a služby pre globálnych OEM a záručné a pozáručné služby. Spoločnosť FDH má sídlo v Commerce v Kalifornii a pôsobí v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Vrátane akvizície spoločnosti BJG má teraz FDH Aero pobočky v 14 krajinách po celom svete, viac ako 1 000 najlepších zamestnancov v odvetví a viac ako 650 000 štvorcových stôp skladových priestorov.

Viac informácií nájdete na stránkach FDHAero.com.

O BJG Electronics Group

BJG Electronics Group je distribútor a výrobca vysoko spoľahlivých elektronických komponentov s pridanou hodnotou so sídlom v Ronkoncome v štáte New York. Šesť pobočiek spoločnosti v USA je certifikovaných podľa noriem ISO9001:2015 a AS9100:2016 a zaväzuje sa poskytovať konzistentné a včasné dodávky so svojimi rozsiahlymi zásobami zmontovaných výrobkov a komponentov. Komplexná ponuka produktov spoločnosti BJG s 32 franšízovými linkami, viac ako 300 000 jedinečnými číslami dielov a 125 000 štvorcovými stopami skladových priestorov poskytuje štandardné a technické riešenia podporujúce požiadavky na prepojenie a elektromechaniku v náročných podmienkach. Spoločnosť BJG je schváleným dodávateľom popredných svetových OEM v oblasti obrany, komerčného letectva a vesmíru. Viac informácií nájdete na stránkach www.bjgelectronics.com.

O spoločnosti Audax Private Equity

Spoločnosť Audax Private Equity so sídlom v Bostone a San Franciscu je poprednou investičnou firmou na strednom trhu, ktorá spravuje aktíva v hodnote približne 16 miliárd USD, má viac ako 185 zamestnancov a vyše 85 investičných odborníkov. Od svojho založenia v roku 1999 firma investovala do viac ako 160 platforiem a 1 200 ďalších akvizícií. Prostredníctvom disciplinovaného prístupu Buy & Build v šiestich hlavných priemyselných odvetviach pomáha Audax portfóliovým spoločnostiam realizovať iniciatívy organického a neorganického rastu, ktoré podporujú rast príjmov, optimalizujú prevádzku a výrazne zvyšujú hodnotu vlastného kapitálu.

Audax Private Equity je súčasťou skupiny Audax Group, popredného správcu alternatívnych investícií, ktorý spravuje aktíva v hodnote približne 36 miliárd USD. Viac informácií nájdete na stránkach AudaxPrivateEquity.com alebo nás sledujte v sieti LinkedIn.

