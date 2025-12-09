菲尔丁大学出版社出版了11个关于人类发展的案例研究

News provided by

Fielding Graduate University

Dec 09, 2025, 11:01 ET

加利福尼亚州圣巴巴拉2025年12月4日 /美通社/ -- 人类如何在当今动荡的世界中蓬勃发展？ 11个案例研究由Fielding Graduate University人类开发博士课程的博士毕业生撰写，从  Human Development Today （ Fielding University Press ， ISBN ： 979-8991258067 ； $ 28.95 ）的各个角度探讨了该主题。

这些章节考察了女性的直觉生活经历、希望的发展阶段、工作场所痴呆症发病率的增加、母亲试图在运动训练和母性之间取得平衡的体验，以及人类成长Compass在应用教练中的作用。 其他章节涉及工作场所的公平性；南亚裔美国妇女的母亲身份发展；国际移民如何影响非裔美国人的身心健康；以及在美国寻求执照的移民专业人士的独特经历。 作者还研究了感恩如何改变工作场所的表现和学术界的母亲经历。 这本书以名誉教授朱迪思•史蒂文斯-朗（ Judith Stevens-Long ）关于人类发展理论的开篇

《今日人类开发》，菲尔丁大学出版社， 2025年
《今日人类开发》，菲尔丁大学出版社， 2025年

菲尔丁的人类发展计划包括一个多学科的学术领域，探索人们从婴儿期到老年的整个生命周期中如何成长、改变和适应。 它植根于心理学、社会学、生物学、人类学和教育，旨在理解个人潜能与社会环境之间错综复杂的相互作用。

《今日人类开发》现已在 Amazon上以28.95美元（ Kindle版为9.95美元）的价格出售。

Fielding Graduate University

Fielding University Press 出版有關人類發展領域的十一篇案例研究

Fielding University Press 出版有關人類發展領域的十一篇案例研究

在今日動盪的世界中，人類如何才能茁壯發展？《 Human Development Today》（由 Fielding University Press 出版，ISBN：979-8991258067；價格：$28.95）收錄了 Fielding Graduate University...
FIELDING UNIVERSITY PRESS PUBLISHES ELEVEN CASE STUDIES IN HUMAN DEVELOPMENT

FIELDING UNIVERSITY PRESS PUBLISHES ELEVEN CASE STUDIES IN HUMAN DEVELOPMENT

How can human beings flourish in today's volatile world? Eleven case studies, written by doctoral graduates of Fielding Graduate University's Human...
