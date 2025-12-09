菲尔丁大学出版社出版了11个关于人类发展的案例研究

加利福尼亚州圣巴巴拉2025年12月4日 /美通社/ -- 人类如何在当今动荡的世界中蓬勃发展？ 11个案例研究由Fielding Graduate University人类开发博士课程的博士毕业生撰写，从 Human Development Today （ Fielding University Press ， ISBN ： 979-8991258067 ； $ 28.95 ）的各个角度探讨了该主题。

这些章节考察了女性的直觉生活经历、希望的发展阶段、工作场所痴呆症发病率的增加、母亲试图在运动训练和母性之间取得平衡的体验，以及人类成长Compass在应用教练中的作用。 其他章节涉及工作场所的公平性；南亚裔美国妇女的母亲身份发展；国际移民如何影响非裔美国人的身心健康；以及在美国寻求执照的移民专业人士的独特经历。 作者还研究了感恩如何改变工作场所的表现和学术界的母亲经历。 这本书以名誉教授朱迪思•史蒂文斯-朗（ Judith Stevens-Long ）关于人类发展理论的开篇

《今日人类开发》，菲尔丁大学出版社， 2025年

菲尔丁的人类发展计划包括一个多学科的学术领域，探索人们从婴儿期到老年的整个生命周期中如何成长、改变和适应。 它植根于心理学、社会学、生物学、人类学和教育，旨在理解个人潜能与社会环境之间错综复杂的相互作用。

《今日人类开发》现已在 Amazon上以28.95美元（ Kindle版为9.95美元）的价格出售。

Fielding Graduate University