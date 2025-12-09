Fielding University Press 出版有關人類發展領域的十一篇案例研究

加利福尼亞州聖巴巴拉2025年12月10日 /美通社/ -- 在今日動盪的世界中，人類如何才能茁壯發展？《 Human Development Today》（由 Fielding University Press 出版，ISBN：979-8991258067；價格：$28.95）收錄了 Fielding Graduate University 人類發展博士課程的十一位博士畢業生撰寫案例研究，從多角度探討此主題。

各章節探討的議題包括：女性對直覺的親身經歷；希望的發展階段；職場中失智症發病率的上升趨勢；母親們在運動訓練與母職間尋求平衡的體驗；以及「人類成長羅盤」(Human Growth Compass) 在應用教練領域中的角色。其他章節探討職場公平性；南亞裔美國女性的母職身份發展；國際移民如何影響非裔美國人的身心健康；以及移民專業人士在美國爭取執業資格的獨特經歷。作者們亦探討感恩之心如何轉變職場表現，以及在學術界中成為母親的體驗。本書首章由榮譽退休教授 Emerita Judith Stevens-Long 撰寫，專論人類發展理論。

《Human Development Today》由 Fielding University Press 於 2025 年出版

Fielding 大學的人類發展課程涵蓋一門跨學科領域，探究人們如何在從嬰幼兒到老年的人生歷程中成長、改變與適應。此課程植根於心理學、社會學、生物學、人類學及教育學，旨在理解個人潛能與社會環境間的複雜互動關係。

Human Development Today 現已推出紙本版，Amazon 售價 28.95 美元（Kindle 版 9.95 美元）。

