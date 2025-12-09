Fielding University Press 出版有關人類發展領域的十一篇案例研究

Fielding Graduate University

Dec 09, 2025, 11:01 ET

加利福尼亞州聖巴巴拉2025年12月10日 /美通社/ -- 在今日動盪的世界中，人類如何才能茁壯發展？《 Human Development Today》（由 Fielding University Press 出版，ISBN：979-8991258067；價格：$28.95）收錄了 Fielding Graduate University 人類發展博士課程的十一位博士畢業生撰寫案例研究，從多角度探討此主題。

各章節探討的議題包括：女性對直覺的親身經歷；希望的發展階段；職場中失智症發病率的上升趨勢；母親們在運動訓練與母職間尋求平衡的體驗；以及「人類成長羅盤」(Human Growth Compass) 在應用教練領域中的角色。其他章節探討職場公平性；南亞裔美國女性的母職身份發展；國際移民如何影響非裔美國人的身心健康；以及移民專業人士在美國爭取執業資格的獨特經歷。作者們亦探討感恩之心如何轉變職場表現，以及在學術界中成為母親的體驗。本書首章由榮譽退休教授 Emerita Judith Stevens-Long 撰寫，專論人類發展理論。

Fielding 大學的人類發展課程涵蓋一門跨學科領域，探究人們如何在從嬰幼兒到老年的人生歷程中成長、改變與適應。此課程植根於心理學、社會學、生物學、人類學及教育學，旨在理解個人潛能與社會環境間的複雜互動關係。

Human Development Today 現已推出紙本版，Amazon 售價 28.95 美元（Kindle 版 9.95 美元）。

Fielding Graduate University

FIELDING UNIVERSITY PRESS PUBLICA ONCE ESTUDIOS DE CASO SOBRE DESARROLLO HUMANO

FIELDING UNIVERSITY PRESS PUBLICA ONCE ESTUDIOS DE CASO SOBRE DESARROLLO HUMANO

¿Cómo pueden florecer los seres humanos en el mundo volátil de hoy? Once estudios de casos, escritos por graduados de doctorado del programa de...
