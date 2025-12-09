FIELDING UNIVERSITY PRESS PUBLICA ONCE ESTUDIOS DE CASO SOBRE DESARROLLO HUMANO

SANTA BÁRBARA, California, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Cómo pueden florecer los seres humanos en el mundo volátil de hoy? Once estudios de casos, escritos por graduados de doctorado del programa de doctorado en Desarrollo Humano de Fielding Graduate University, abordan el tema desde una variedad de ángulos en Human Development Today (Fielding University Press, ISBN: 979-8991258067; $ 28.95).

Los capítulos examinan ideas como las experiencias de intuición vividas por las mujeres; las etapas de desarrollo de la esperanza; la creciente incidencia de demencia en el lugar de trabajo; la experiencia de las madres que intentan equilibrar su entrenamiento atlético con la maternidad; y el papel de la Compass de Crecimiento Humano en el coaching aplicado. Otros capítulos abordan la equidad en el lugar de trabajo; el desarrollo de la identidad materna de las mujeres del sur de Asia; cómo la migración internacional puede afectar el bienestar mental y físico de los afroamericanos; y las experiencias únicas de los profesionales inmigrantes que buscan obtener una licencia en los Estados Unidos. Los autores también examinan cómo la gratitud puede transformar el desempeño en el lugar de trabajo y las experiencias de la maternidad en el mundo académico. El libro presenta un capítulo de apertura sobre las teorías del desarrollo humano de la profesora emérita Judith Stevens-Long.

El programa de Desarrollo Humano de Fielding abarca un campo académico multidisciplinario que explora cómo las personas crecen, cambian y se adaptan a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la vejez. Arraigado en la psicología, la sociología, la biología, la antropología y la educación, su objetivo es comprender la intrincada interacción entre el potencial individual y los entornos sociales.

Human Development Today ya está disponible en forma impresa por $ 28.95 (o $ 9.95 para Kindle) en Amazon.

