Felicitysolar posiluje na evropském trhu prostřednictvím autorizovaných partnerství v Nizozemsku a Španělsku

May 14, 2026, 10:30 ET

KUANG-ČOU, Čína, 14. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Felicitysolar, globální poskytovatel řešení pro skladování solární energie, úspěšně uspořádala ve svém sídle slavnostní ceremonie k podpisu autorizovaných partnerství s partnery z Nizozemska a Španělska. Tato dvě partnerství představují další krok v expanzi a dlouhodobém rozvoji společnosti Felicitysolar na evropském trhu s obnovitelnou energií.

Felicitysolar Completes Authorized Partnership Signing Ceremony
Felicitysolar Partner Visits the Company's Manufacturing Facility During Headquarters Tour
Vzhledem k tomu, že Evropa pokračuje v urychlování své energetické transformace, roste poptávka po řešeních pro skladování solární energie mezi rezidenčními, komerčními a průmyslovými uživateli. Rostoucí náklady na elektřinu, zvyšující se využívání obnovitelných zdrojů energie a silnější povědomí o energetické nezávislosti pohánějí potřebu spolehlivých a efektivních systémů pro skladování energie.

V této souvislosti Felicitysolar soustavně rozvíjí svou evropskou strategii prostřednictvím lokálních distribučních kanálů, diverzifikovaných produktových řešení a intenzivnějšího budování značky. Partnerství v Nizozemsku a Španělsku odrážejí odhodlání společnosti navazovat užší vztahy s místními trhy a efektivněji reagovat na potřeby evropských zákazníků.

V Nizozemsku autorizované partnerství dále posílí přítomnost společnosti Felicitysolar v západní Evropě a podpoří širší regionální rozvoj. Ve Španělsku tato spolupráce podtrhuje rostoucí uznání společnosti Felicitysolar na trhu s úložišti energie pro domácnosti, zejména v oblasti praktických nízkonapěťových řešení pro ukládání energie v domácnostech.

Felicitysolar nabízí komplexní produktové portfolio zahrnující hybridní střídače, střídače pro ostrovní sítě, nízkonapěťové a vysokonapěťové lithiové baterie, rezidenční systémy typu „vše v jednom" a řešení pro skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru. Díky této rozmanité nabídce je společnost schopna pokrýt celou řadu aplikačních scénářů, včetně vlastní spotřeby v domácnostech, záložního napájení, dodávek energie v ostrovních sítích a optimalizace spotřeby energie v komerčním sektoru.

Kromě dodávek produktů Felicitysolar nadále posiluje své lokální servisní kapacity prostřednictvím spolupráce s regionálními partnery, čímž zlepšuje reakci na trhu, technickou podporu, dodávky produktů a poprodejní servis.

Uzavření těchto dvou autorizovaných partnerství dokládá stabilní pokrok společnosti Felicitysolar v prohlubování její přítomnosti na evropském trhu. Do budoucna bude společnost Felicitysolar pokračovat v prosazování inovací produktů, rozšiřování lokální spolupráce a posilování vlivu své značky v celé Evropě.

Felicitysolar se řídí svou vizí „Naplnit život nadějí, zlepšit svět" a zůstává odhodlána poskytovat spolehlivá, efektivní a udržitelná řešení pro skladování solární energie pro zákazníky na celém světě.

Kontakt:
marketingové oddělení Felicitysolar
[email protected]
+86-18620102298

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2980232/image1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2980231/image2.jpg

