Felicitysolar pogłębia obecność na rynku europejskim za pośrednictwem autoryzowanych partnerów w Holandii i Hiszpanii

GUANGZHOU, Chiny, 14 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Felicitysolar, globalny dostawca rozwiązań w zakresie magazynowania energii słonecznej, pomyślnie zakończyła ceremonie podpisania umów z autoryzowanymi partnerami z Holandii i Hiszpanii, które odbyły się w jej siedzibie głównej. Dwa partnerstwa stanowią kolejny krok w ekspansji oraz długoterminowym rozwoju firmy Felicitysolar na europejskim rynku energii odnawialnej.

Felicitysolar Completes Authorized Partnership Signing Ceremony Felicitysolar Partner Visits the Company’s Manufacturing Facility During Headquarters Tour

W miarę jak Europa nadal przyspiesza transformację energetyczną, rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu magazynowania energii słonecznej wśród użytkowników indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych. Rosnące koszty energii elektrycznej, coraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrastająca świadomość znaczenia niezależności energetycznej napędzają popyt na niezawodne i wydajne systemy magazynowania energii.

W tym kontekście firma Felicitysolar konsekwentnie rozwija swoją strategię europejską poprzez lokalne kanały dystrybucji, zróżnicowane rozwiązania produktowe i umacnianie pozycji marki. Partnerstwa w Holandii i Hiszpanii odzwierciedlają zaangażowanie firmy w budowanie bliższych relacji z lokalnymi rynkami oraz skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby europejskich klientów.

W Holandii autoryzowane partnerstwo dodatkowo wzmocni zasięg kanałów dystrybucyjnych Felicitysolar w Europie Zachodniej i wesprze szerszy rozwój regionalny. W Hiszpanii współpraca podkreśla rosnące uznanie dla firmy Felicitysolar na rynku domowych systemów magazynowania energii, szczególnie w zakresie praktycznych niskonapięciowych rozwiązań magazynowania energii dla gospodarstw domowych.

Felicitysolar oferuje kompleksowe portfolio produktów obejmujące falowniki hybrydowe, falowniki off-grid, niskonapięciowe i wysokonapięciowe baterie litowe, zintegrowane systemy typu all-in-one dla sektora mieszkaniowego oraz rozwiązania magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego. To zróżnicowane portfolio umożliwia firmie realizację wielu scenariuszy zastosowań, w tym autokonsumpcji energii w gospodarstwach domowych, zasilania awaryjnego, niezależnego zasilania off-grid oraz optymalizacji zużycia energii w sektorze komercyjnym.

Poza dostawą produktów firma Felicitysolar nadal wzmacnia lokalne możliwości serwisowe poprzez współpracę z partnerami regionalnymi, poprawiając reakcje rynku, wsparcie techniczne, dostawy produktów i obsługę posprzedażową.

Pozyskanie dwóch autoryzowanych partnerów potwierdza systematyczne postępy firmy Felicitysolar w pogłębianiu swojej obecności na rynku europejskim. W przyszłości Felicitysolar będzie nadal rozwijać innowacje produktowe, rozszerzać współpracę lokalną i wzmacniać wpływ marki w całej Europie.

Kierując się wizją „Wnoszenie nadziei w życie, czynienie świata lepszym", firma Felicitysolar stale działa na rzecz dostarczania niezawodnych, wydajnych i zrównoważonych rozwiązań magazynowania energii słonecznej dla klientów na całym świecie.

Kontakt:

Dział Marketingu Felicitysolar

e-mail: [email protected]

tel.: +86-18620102298

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2980232/image1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2980231/image2.jpg