Felicitysolar pogłębia obecność na rynku europejskim za pośrednictwem autoryzowanych partnerów w Holandii i Hiszpanii

Felicitysolar

May 14, 2026, 10:33 ET

GUANGZHOU, Chiny, 14 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Felicitysolar, globalny dostawca rozwiązań w zakresie magazynowania energii słonecznej, pomyślnie zakończyła ceremonie podpisania umów z autoryzowanymi partnerami z Holandii i Hiszpanii, które odbyły się w jej siedzibie głównej. Dwa partnerstwa stanowią kolejny krok w ekspansji oraz długoterminowym rozwoju firmy Felicitysolar na europejskim rynku energii odnawialnej.

Felicitysolar Completes Authorized Partnership Signing Ceremony
Felicitysolar Partner Visits the Company’s Manufacturing Facility During Headquarters Tour
W miarę jak Europa nadal przyspiesza transformację energetyczną, rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu magazynowania energii słonecznej wśród użytkowników indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych. Rosnące koszty energii elektrycznej, coraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrastająca świadomość znaczenia niezależności energetycznej napędzają popyt na niezawodne i wydajne systemy magazynowania energii.

W tym kontekście firma Felicitysolar konsekwentnie rozwija swoją strategię europejską poprzez lokalne kanały dystrybucji, zróżnicowane rozwiązania produktowe i umacnianie pozycji marki. Partnerstwa w Holandii i Hiszpanii odzwierciedlają zaangażowanie firmy w budowanie bliższych relacji z lokalnymi rynkami oraz skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeby europejskich klientów.

W Holandii autoryzowane partnerstwo dodatkowo wzmocni zasięg kanałów dystrybucyjnych Felicitysolar w Europie Zachodniej i wesprze szerszy rozwój regionalny. W Hiszpanii współpraca podkreśla rosnące uznanie dla firmy Felicitysolar na rynku domowych systemów magazynowania energii, szczególnie w zakresie praktycznych niskonapięciowych rozwiązań magazynowania energii dla gospodarstw domowych.

Felicitysolar oferuje kompleksowe portfolio produktów obejmujące falowniki hybrydowe, falowniki off-grid, niskonapięciowe i wysokonapięciowe baterie litowe, zintegrowane systemy typu all-in-one dla sektora mieszkaniowego oraz rozwiązania magazynowania energii dla sektora komercyjnego i przemysłowego. To zróżnicowane portfolio umożliwia firmie realizację wielu scenariuszy zastosowań, w tym autokonsumpcji energii w gospodarstwach domowych, zasilania awaryjnego, niezależnego zasilania off-grid oraz optymalizacji zużycia energii w sektorze komercyjnym.

Poza dostawą produktów firma Felicitysolar nadal wzmacnia lokalne możliwości serwisowe poprzez współpracę z partnerami regionalnymi, poprawiając reakcje rynku, wsparcie techniczne, dostawy produktów i obsługę posprzedażową.

Pozyskanie dwóch autoryzowanych partnerów potwierdza systematyczne postępy firmy Felicitysolar w pogłębianiu swojej obecności na rynku europejskim. W przyszłości Felicitysolar będzie nadal rozwijać innowacje produktowe, rozszerzać współpracę lokalną i wzmacniać wpływ marki w całej Europie.

Kierując się wizją „Wnoszenie nadziei w życie, czynienie świata lepszym", firma Felicitysolar stale działa na rzecz dostarczania niezawodnych, wydajnych i zrównoważonych rozwiązań magazynowania energii słonecznej dla klientów na całym świecie.

Kontakt:
Dział Marketingu Felicitysolar
e-mail: [email protected]
tel.: +86-18620102298

Felicitysolar posiluje na evropském trhu prostřednictvím autorizovaných partnerství v Nizozemsku a Španělsku

Společnost Felicitysolar, globální poskytovatel řešení pro skladování solární energie, úspěšně uspořádala ve svém sídle slavnostní ceremonie k...
Felicitysolar refuerza su presencia en el mercado europeo

Felicitysolar, proveedor global de soluciones de almacenamiento de energía solar, ha celebrado con éxito la firma de acuerdos de colaboración con...
