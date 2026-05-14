Felicitysolar renforce sa présence sur le marché européen grâce à des partenariats autorisés aux Pays-Bas et en Espagne

GUANGZHOU, Chine, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar, fournisseur mondial de solutions de stockage de l'énergie solaire, a terminé avec succès les cérémonies de signature de partenariats autorisés avec des partenaires des Pays-Bas et d'Espagne à son siège. Ces deux partenariats marquent une nouvelle étape dans l'expansion et le développement à long terme de Felicitysolar sur le marché européen des énergies renouvelables.

Felicitysolar Completes Authorized Partnership Signing Ceremony Felicitysolar Partner Visits the Company’s Manufacturing Facility During Headquarters Tour

Alors que l'Europe continue d'accélérer sa transition énergétique, la demande de solutions de stockage de l'énergie solaire augmente parmi les utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels. L'augmentation des coûts de l'électricité, l'adoption croissante des énergies renouvelables et la prise de conscience de l'importance de l'indépendance énergétique stimulent la demande de systèmes de stockage de l'énergie fiables et efficaces.

Dans ce contexte, Felicitysolar fait progresser régulièrement sa stratégie européenne par le biais de canaux localisés, de solutions de produits diversifiées et d'un renforcement du développement de la marque. Les partenariats aux Pays-Bas et en Espagne reflètent l'engagement de l'entreprise à établir des liens plus étroits avec les marchés locaux et à répondre plus efficacement aux besoins des clients européens.

Aux Pays-Bas, le partenariat autorisé renforcera la présence de Felicitysolar en Europe occidentale et soutiendra un développement régional plus large. En Espagne, cette coopération souligne la reconnaissance croissante de Felicitysolar sur le marché du stockage d'énergie résidentiel, en particulier pour les solutions pratiques de stockage d'énergie domestique à basse tension.

Felicitysolar propose une gamme complète de produits couvrant les onduleurs hybrides, les onduleurs hors réseau, les batteries au lithium à basse et haute tension, les systèmes résidentiels tout-en-un et les solutions de stockage d'énergie commerciales et industrielles. Cette gamme diversifiée permet à l'entreprise de prendre en charge de multiples scénarios d'application, notamment l'autoconsommation résidentielle, l'alimentation de secours, la fourniture d'énergie hors réseau et l'optimisation de l'énergie commerciale.

Au-delà de la fourniture de produits, Felicitysolar continue de renforcer les capacités de service local grâce à la coopération avec des partenaires régionaux, en améliorant la réponse au marché, l'assistance technique, la livraison des produits et le service après-vente.

La conclusion de ces deux partenariats autorisés démontre les progrès constants de Felicitysolar dans l'approfondissement de sa présence sur le marché européen. À l'avenir, Felicitysolar continuera à faire progresser l'innovation en matière de produits, à développer la coopération locale et à renforcer l'influence de sa marque dans toute l'Europe.

Guidée par sa vision « Make life full of hope, make the world better », Felicitysolar s'engage à fournir des solutions de stockage de l'énergie solaire fiables, efficaces et durables à ses clients du monde entier.

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