Spoločnosť Felicitysolar prehlbuje svoju prítomnosť na európskom trhu prostredníctvom autorizovaných partnerstiev v Holandsku a Španielsku
May 14, 2026, 12:29 ET
KANTON, Čína, 14. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Felicitysolar, globálny poskytovateľ riešení pre skladovanie solárnej energie, úspešne zavŕšila vo svojom sídle slávnostné podpisy autorizovaných partnerstiev s partnermi z Holandska a Španielska. Tieto dve partnerstvá predstavujú ďalší krok v expanzii a dlhodobom rozvoji spoločnosti Felicitysolar na európskom trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie.
Keďže Európa naďalej zrýchľuje svoju energetickú transformáciu, medzi rezidenčnými, komerčnými aj priemyselnými používateľmi rastie dopyt po riešeniach skladovania solárnej energie. Zvyšujúce sa ceny elektriny, rozsiahlejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a silnejšie povedomie o energetickej nezávislosti zvyšujú potrebu spoľahlivých a efektívnych systémov skladovania energie.
V tejto súvislosti spoločnosť Felicitysolar neustále presadzuje svoju európsku stratégiu prostredníctvom lokalizovaných kanálov, diverzifikovaných produktových riešení a silnejšieho rozvoja značky. Partnerstvá v Holandsku a Španielsku odrážajú záväzok spoločnosti budovať užšie väzby s miestnymi trhmi a efektívnejšie reagovať na potreby európskych zákazníkov.
V Holandsku autorizované partnerstvo ďalej posilní prítomnosť spoločnosti Felicitysolar v západnej Európe a podporí širší regionálny rozvoj. V Španielsku táto spolupráca zdôrazňuje rastúce uznanie spoločnosti Felicitysolar na trhu so zariadeniami na skladovanie energie pre domácnosti, najmä pokiaľ ide o praktické riešenia nízkonapäťového úložiska energie pre domácnosti.
Spoločnosť Felicitysolar ponúka komplexné produktové portfólio zahŕňajúce hybridné meniče, meniče mimo siete, nízkonapäťové a vysokonapäťové lítiové batérie, rezidenčné systémy typu „všetko v jednom" a komerčné a priemyselné riešenia na skladovanie energie. Táto diverzifikovaná ponuka umožňuje spoločnosti podporovať viacero aplikačných scenárov vrátane vlastnej spotreby v domácnostiach, záložného napájania, dodávky energie mimo siete a optimalizácie energetickej spotreby v komerčných priestoroch.
Okrem dodávok produktov spoločnosť Felicitysolar naďalej posilňuje lokalizované servisné kapacity prostredníctvom spolupráce s regionálnymi partnermi, pružnejším reagovaním na potreby trhu, technickej podpory, dodávok produktov a popredajného servisu.
Uzavretie dvoch schválených partnerstiev je dôkazom stabilného pokroku spoločnosti Felicitysolar v prehlbovaní jej pôsobenia na európskom trhu. Spoločnosť Felicitysolar bude s výhľadom do budúcnosti pokračovať v presadzovaní produktových inovácií, rozširovaní lokálnej spolupráce a posilňovaní vplyvu svojej značky v celej Európe.
V duchu svojej vízie „napĺňať život nádejou, robiť svet lepším" bude spoločnosť Felicitysolar naďalej odhodlaná poskytovať spoľahlivé, efektívne a udržateľné riešenia skladovania solárnej energie pre zákazníkov na celom svete.
Kontakt:
Marketingové oddelenie spoločnosti Felicitysolar
[email protected]
+86-18620102298
