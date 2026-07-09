Felicitysolar renforce sa présence en Europe grâce à des solutions intégrées de stockage et de gestion intelligente de l'énergie lors du salon « The Smarter E Europe 2026 »

MUNICH, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar a participé au salon « The Smarter E Europe 2026 » à Munich, en Allemagne, du 23 au 25 juin, et a présenté ses dernières solutions de stockage d'énergie domestique et professionnel, ainsi que des solutions de gestion intelligente de l'énergie. Sous le thème « Accélérer l'intégration des solutions énergétiques », l'entreprise a démontré ses capacités croissantes en matière de systèmes intégrés onduleur-batterie, de gestion numérique de l'énergie et d'assistance localisée pour le marché européen.

Felicitysolar representative delivered a presentation at the ESS Forum Felicitysolar attended the 2026 EUPD Award Ceremony

Cette présentation avait vocation à mettre en valeur la transition menée par Felicitysolar d'une approche axée sur les produits à des solutions énergétiques basées sur des scénarios. Plutôt que de mettre l'accent sur des produits individuels, le stand a permis aux visiteurs de comprendre comment les onduleurs, les batteries, les systèmes de gestion de l'énergie et les plateformes de services fonctionnent ensemble dans des applications domestiques et commerciales.

Dans le domaine du stockage d'énergie domestique, Felicitysolar a présenté des solutions de systèmes de 8 kW et 20 kW, ainsi qu'une gamme de batteries basse tension représentée par la série FLB. Conçues pour le stockage solaire domestique, l'alimentation de secours, l'autoconsommation et l'optimisation des coûts énergétiques, ces solutions ont mis en avant des options de stockage flexibles pour les foyers européens.

Pour les applications commerciales et industrielles, Felicitysolar a mis en avant son onduleur hybride de 125 kW, son système de batteries empilables haute tension FLH, son système tout-en-un de 125 kW à refroidissement par liquide et sa solution FLM500. Cette gamme de produits répond à la demande croissante en matière de solutions de stockage d'énergie évolutives, fiables et intelligentes destinées aux bâtiments commerciaux, aux parcs industriels et aux projets de distribution.

Afin de renforcer son orientation vers le secteur commercial et industriel, Felicitysolar a présenté un exposé en anglais sur ses produits lors du forum de l'espace d'innovation B0, sur le thème « L'énergie C&I de nouvelle génération : onduleur hybride de 125 kW », qui présente l'onduleur hybride de 125 kW dans les systèmes de stockage d'énergie destinés aux secteurs commercial et industriel. Des représentants de l'entreprise ont également participé au Forum ESS et à d'autres sessions du forum, afin de discuter de la stratégie sur le marché européen, du paysage politique en matière d'énergie et des applications liées à l'énergie intelligente.

Felux et Fsolar reflétaient également la stratégie de numérisation de Felicitysolar. Felux oriente son action sur la gestion intelligente de l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs de mieux appréhender les performances du système, les prévisions et la répartition. Fsolar est une plateforme de services numériques qui permet aux clients d'accéder à des informations sur les produits, à des conseils sur les solutions, à une assistance technique et à un accompagnement tout au long du cycle de vie des produits. Grâce à des démonstrations sur place et à des échanges techniques, les visiteurs ont pu découvrir dans quelle mesure les outils numériques peuvent assurer la transparence et l'efficacité de la gestion de l'énergie.

Ce salon a également permis à Felicitysolar de renforcer la relation de confiance avec ses distributeurs, installateurs, entreprises de services énergétiques (EPC), développeurs de projets et partenaires grâce à des communications directes, des démonstrations de produits et des échanges techniques. Felicitysolar a participé à la cérémonie d'homologation organisée par SGS concernant la certification d'un système de 125 kW en Espagne et a assisté à la cérémonie de remise des prix de l'EUPD 2026, renforçant ainsi la crédibilité et la reconnaissance par des tiers de son engagement sur le marché européen.

Grâce au renforcement de ses capacités de service sur le terrain, de son assistance technique et de son engagement auprès de ses partenaires en Europe, Felicitysolar souhaite proposer à ses clients non seulement des produits, mais aussi un accompagnement fiable à long terme tout au long du cycle de vie des produits. À l'avenir, Felicitysolar continuera à soutenir la transition énergétique européenne en développant des solutions intégrées de stockage d'énergie, des technologies de gestion intelligente de l'énergie et des capacités de service adaptées au contexte local.

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