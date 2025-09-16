Feng Xingya en IAA Mobility 2025: Un diálogo global, un camino colaborativo

News provided by

GAC

Sep 16, 2025, 10:23 ET

MUNICH, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Feng Xingya, presidente y director general del Grupo GAC, estuvo presente en la IAA Mobility 2025. En la IAA Mobility, el público se impresionó no solo por la vitalidad dinámica de la industria automotriz, sino también por la pasión colectiva de la comunidad global por forjar el futuro. Al reflexionar sobre su participación en la IAA Mobility 2025, la delegación de GAC mostró su experiencia profesional e inspiradora. Liderados por Feng, el Grupo GAC se complace en colaborar con los socios, incluyendo proveedores clave y colegas del sector. Estas reuniones brindaron una plataforma invaluable para diálogos productivos sobre una hoja de ruta compartida, centrada en acelerar el desarrollo de la industria automotriz. Al participar en uno de los salones del automóvil más importantes del mundo, la IAA Mobility, GAC busca crear una mejor experiencia de movilidad para los usuarios de todo el mundo. ¡Sigamos el ejemplo de Feng y exploremos la IAA Mobility en Múnich!

Continue Reading

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2773990/video.mp4 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Herr Feng Xingya auf der IAA Mobility 2025: Ein globaler Dialog, eine gemeinschaftliche Reise

Herr Feng Xingya auf der IAA Mobility 2025: Ein globaler Dialog, eine gemeinschaftliche Reise

Herr Feng Xingya, der Vorsitzende und Präsident der GAC Group, war auf der IAA Mobility 2025! Auf der IAA Mobility kann sich das Publikum nicht nur...
M. Feng Xingya au salon IAA Mobility 2025 : Un dialogue mondial, un voyage de collaboration

M. Feng Xingya au salon IAA Mobility 2025 : Un dialogue mondial, un voyage de collaboration

M. Feng Xingya, président du groupe GAC, était présent à l'IAA Mobility 2025 ! À l'IAA Mobility, le public peut être frappé non seulement par la...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics