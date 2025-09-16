M. Feng Xingya au salon IAA Mobility 2025 : Un dialogue mondial, un voyage de collaboration

MUNICH, 16 septembre 2025 /PRNewswire/ -- M. Feng Xingya, président du groupe GAC, était présent à l'IAA Mobility 2025 ! À l'IAA Mobility, le public peut être frappé non seulement par la vitalité de l'industrie automobile, mais aussi par la passion collective de la communauté mondiale pour façonner l'avenir. À propos de sa participation à l'IAA Mobility 2025, la délégation de GAC a montré l'expérience professionnelle et inspirante qu'elle a vécue. Sous la direction de M. Feng, le groupe GAC est ravi de s'engager avec les partenaires, y compris les principaux fournisseurs et les pairs de l'industrie. Ces réunions ont constitué une plate-forme inestimable pour des dialogues productifs sur une feuille de route commune, axée sur l'accélération du développement de l'industrie automobile. En participant à l'un des salons automobiles les plus importants au monde -IAA Mobility-, GAC se réjouit de créer une meilleure expérience de mobilité pour les utilisateurs du monde entier. Suivons l'exemple de M. Feng et explorons l'IAA Mobility à Munich !

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2773990/video.mp4