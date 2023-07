Feng Zheng, da China Mobile: redes centrais 5G SA totalmente convergentes são eficientes e simples para expandir novos serviços e oferecer novas experiências

XANGAI, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Na mesa redonda do setor 5G SA, organizada pela Huawei no MWC SHANGHAI 2023 em 27 de junho, Feng Zheng, especialista-chefe de grupo da China Mobile, fez um discurso sobre a experiência da empresa na construção e desenvolvimento de redes centrais 5G SA. No discurso, ele afirmou que construir uma rede 5G SA totalmente convergente é a escolha ideal para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI).

No passado, redes de acesso de rádio (RANs) e redes centrais estavam fora de sincronia umas com as outras em desenvolvimento de padrões, e a 5G foi a única tecnologia capaz de conectá-las devido ao seu suporte às redes NSA e SA. Práticas e estatísticas mostram que a rede NSA 5G resulta em investimentos pesados em redes 4G. Isso ocorre porque essa rede exige cobertura de redes 4G e 5G, e a implementação de redes 5G NSA (Opção 3) depende de redes 4G. A rede 5G NSA também requer altos custos de construção de rede devido à colaboração complexa entre os eNodeBs 4G e os gNodeBs 5G, além da seleção de rede excessivamente complexa para terminais. Sendo assim, a rede 5G SA, que já está pronta para uso comercial, é a escolha ideal em termos de ROI.

Para a construção da rede central 5G SA, uma rede central totalmente convergente apresenta rede simplificada, O&M eficiente e melhor experiência, e reina suprema em várias gerações de redes centrais paralelas ou sobrepostas. Em termos de rede simplificada, uma rede central totalmente convergente está conectada a RANs de várias tecnologias de acesso por rádio (RATs). Uma função de rede virtual (VNF) processa serviços para usuários em diferentes modos de acesso por rádio e compartilha seus recursos entre eles. Isso reduz a VNFs e as interfaces significativamente, além de evitar a alocação redundante de recursos de rede central para os usuários em diferentes modos de acesso de rádio. Em termos de eficiência de O&M, a rede 5G SA requer a manutenção de apenas uma rede central convergente, em vez de várias redes centrais. Isso melhora a eficiência de O&M e reduz a carga de trabalho de O&M. Quanto à experiência do usuário, a sinalização entre diferentes gerações de VNFs já é processada dentro da mesma VNF, reduzindo a complexidade e latência da interoperabilidade, e melhorando a experiência de serviço dos usuários.

Após a conclusão da construção da rede, torna-se vital aumentar os usuários da 5G SA e incubar novos serviços para permitir que as redes 5G assumam mais serviços das redes 4G. Para aumentar o número de usuários 5G SA rapidamente, as operadoras precisam identificar os terminais multimodais dos usuários e seu status de conexão de rede, além de executar determinadas políticas. Além disso, as operadoras podem lançar pacotes 5G SA atraentes e oferecer serviços de alta qualidade para promover o uso da função 5G em terminais multimodais 5G SA. Sendo assim, o rápido desenvolvimento dos usuários de SA irá estimular o crescimento do ROI das redes SA. Para desenvolver novos serviços, as operadoras devem se concentrar no cultivo de hábitos de uso de serviços dos usuários e lançar pacotes de serviços atraentes, incentivando os usuários a experimentar novos serviços de alta qualidade oferecidos pelos provedores. Dessa forma, as operadoras podem formar parcerias com provedores de serviços para melhorar a experiência do usuário, acelerar o desenvolvimento de novos serviços e impulsionar o desenvolvimento social e econômico. O crescimento acelerado de novos serviços irá ajudar a impulsionar a receita das operadoras e a construir um ecossistema em que todos do setor ganham.

A China Mobile sempre participou e promoveu a evolução dos padrões 3GPP rumo ao 5G-Advanced ativamente, e seguirá comprometida em explorar novos recursos e serviços 5G-Advanced com todas as partes do setor sem poupar esforços para alcançá-lo.

