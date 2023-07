Feng Zheng de China Mobile : les réseaux centraux 5G SA entièrement convergents sont efficaces et simples pour l'expansion de nouveaux services et la fourniture d'une nouvelle expérience

SHANGHAI, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la table ronde de l'industrie 5G SA organisée par Huawei le 27 juin pendant le MWC Shanghai 2023, Feng Zheng, expert en chef du groupe China Mobile, a prononcé un discours liminaire sur l'expérience de China Mobile en matière de construction et de développement de réseaux centraux 5G SA. Dans son discours, il a déclaré que la construction d'un réseau 5G SA entièrement convergent est le choix optimal pour maximiser le retour sur investissement (ROI).

Feng Zheng, group-level chief expert of China Mobile

Par le passé, les réseaux d'accès radio (RAN) et les réseaux centraux étaient désynchronisés en termes de développement de normes, et la 5G était la seule technologie capable de les rapprocher grâce à sa prise en charge des réseaux NSA et SA. Les pratiques et les statistiques montrent que la mise en réseau NSA de la 5G peut entraîner de lourds investissements dans les réseaux 4G. En effet, ce type de réseau nécessite une couverture à la fois 4G et 5G, et le déploiement des réseaux 5G NSA (option 3) repose sur les réseaux 4G. Le réseau 5G NSA nécessite également des coûts de construction de réseau élevés en raison de la collaboration complexe entre les eNodeB 4G et les gNodeB 5G, ainsi que d'une sélection de réseau trop complexe pour les terminaux. Ainsi, le réseau 5G SA, qui est maintenant prêt pour une utilisation commerciale, est le choix optimal en termes de retour sur investissement.

Pour la construction d'un réseau central 5G SA, un réseau central entièrement convergent se caractérise par une mise en réseau simplifiée, une exploitation et une gestion efficaces et une meilleure expérience, et règne en maître sur plusieurs générations de réseaux centraux parallèles ou superposés. En termes de simplification de la mise en réseau, un réseau central entièrement convergent est connecté aux RAN de plusieurs technologies d'accès radio (RAT). Une fonction de réseau virtuel (VNF) traite les services pour les utilisateurs dans différents modes d'accès radio et partage ses ressources entre ces utilisateurs. Cela permet de réduire considérablement le nombre de VNF et d'interfaces, et d'éviter l'allocation redondante des ressources du réseau central pour les utilisateurs des différents modes d'accès radio. En ce qui concerne l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, le réseau 5G SA nécessite la maintenance d'un seul réseau central convergent, au lieu de plusieurs réseaux centraux. Cela améliore l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance et réduit la charge de travail de l'exploitation et de la maintenance. En ce qui concerne l'expérience des utilisateurs, la signalisation entre les différentes générations de VNF est désormais traitée au sein de la même VNF, ce qui réduit la complexité et la latence de l'interopérabilité et améliore l'expérience des utilisateurs.

Une fois la construction du réseau achevée, il devient vital d'augmenter le nombre d'utilisateurs de 5G SA et d'incuber de nouveaux services pour permettre aux réseaux 5G de prendre en charge davantage de services des réseaux 4G. Pour augmenter rapidement le nombre d'utilisateurs de 5G SA, les opérateurs doivent identifier les terminaux multimodes des utilisateurs et leur statut de connexion au réseau, en plus de mettre en œuvre certaines politiques. De plus, les opérateurs peuvent lancer des offres 5G SA attrayantes et fournir une expérience de service de haute qualité pour promouvoir l'utilisation de la fonction 5G sur les terminaux multimodes 5G SA. Ainsi, le développement rapide des utilisateurs d'AS stimulera la croissance du retour sur investissement des réseaux d'AS. Pour incuber de nouveaux services, les opérateurs devraient s'attacher à cultiver les habitudes d'utilisation des services des utilisateurs et lancer des offres de services attrayantes, en encourageant les utilisateurs à essayer de nouveaux services de haute qualité proposés par les fournisseurs de services. De cette manière, les opérateurs peuvent faire équipe avec les fournisseurs de services pour améliorer l'expérience des utilisateurs, accélérer le développement de nouveaux services et stimuler le développement social et économique. L'accélération de la croissance des nouveaux services contribuera à augmenter les revenus des opérateurs et à créer un écosystème industriel gagnant-gagnant.

China Mobile a toujours participé activement à l'évolution des normes 3 GPP vers la 5G-Advanced et l'a encouragée. Elle restera déterminée à explorer les nouvelles capacités et les nouveaux services de la 5G-Advanced avec toutes les parties du secteur et ne ménagera pas ses efforts pour atteindre la 5G-Advanced.

