Fibocom arbeitet mit STMicroelectronics zusammen, um eine Smart Home-Lösung auf dem MWC Barcelona 2024 vorzustellen

Fibocom arbeitet mit STMicroelectronics zusammen, um die branchenführende Smart-Home-Lösung durch die Integration der Microcontroller Unit (MCU) STM32WB55 von ST und des Matter-kompatiblen 5G-Moduls FG370 von Fibocom in ein 5G-CPE zu liefern, um die intelligente Verwaltung von Smart-Home-Geräten wie Glühbirnen, Lautsprechern, Tablets, Schaltern usw. zu realisieren. Die Lösung vereinfacht den Zugriff auf Smart-Home-Geräte drastisch mit einzigartiger, zentralisierter, interoperabler Unterstützung für die einfache Steuerung von Geräten über die Matter-aktivierte Plattform.

BARCELONA, Spanien, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Fibocom (Aktiencode: 300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen IoT (Internet of Things)-Lösungen und drahtlosen Kommunikationsmodulen, gab heute die Zusammenarbeit mit STMicroelectronics bekannt, einem weltweit führenden Halbleiterhersteller, der Kunden aus dem gesamten Spektrum elektronischer Anwendungen bedient, um eine branchenführende Smart-Home-Lösung auf den Markt zu bringen, die die Matter-kompatiblen Technologien STM32WB55 und FG370 nutzt. Sie gewährleistet die zentrale Steuerung von Smart-Home-Geräten über verschiedene Protokolle hinweg und ermöglicht die reibungslose Interaktion von Smart-Home-Geräten.

In der heutigen Landschaft der Smart-Home-Konnektivität besteht eine der größten Herausforderungen darin, Geräte verschiedener Hersteller ohne Protokollbarrieren zu verbinden und diese Geräte in die Lage zu versetzen, nahtlos über dieselbe "Sprache" zu kommunizieren. Die Connectivity Standards Alliance, die Organisation, die die Zigbee- und Matter-Standards pflegt und veröffentlicht, spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Interoperabilität verschiedener Smart Home-Geräte. Ebenso hat die Implementierung des 5G-Netzes die Einführung von 5G-FWA-Geräten für flexible, zuverlässige und Gigabit-Konnektivität im Haus populär gemacht.

In Zusammenarbeit mit STMicroelectronics hat Fibocom die Smart-Home-Lösung in Verbindung mit der ST MCU STM32WB55 und dem 5G-Modul FG370 von Fibocom in 5G-CPE integriert. Der STM32WB55 unterstützt die Bluetooth/Thread/Zigbee-Technologien, die für die Überbrückung von Smart-Home-Geräten sowie für die Sicherstellung der Verbindungen zwischen den Geräten in der Anwendungsschicht von entscheidender Bedeutung sind und flexible Ansätze Bluetooth+Thread und Bluetooth+Zigbee bieten. Durch die Ermöglichung der 5G-Kommunikation des CPE bietet FG370 das Andocken des STM32WB55 über ein UART-Peripheriegerät, das die „Inbetriebnahme" des Geräts am CPE ermöglicht. Die Angleichung hat die Vorstellungskraft zukünftiger Smart-Home-Automatisierung erheblich verbessert und eröffnet und bietet den Endnutzern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, um die Smart-Home-Geräte in einem 5G-CPE ohne redundante Einrichtungen zu steuern.

„ST konzentriert sich auf Innovationen in der Halbleitertechnologie und ist bestrebt, seinen Kunden hochwertige IoT-Konnektivitätslösungen anzubieten. Wir freuen uns, dass die ST-MCU STM32WB55 in das 5G-Modul FG370 von Fibocom integriert wurde, das es unseren Kunden ermöglicht, Smart-Home-Ökosysteme auf 5G-CPE aufzubauen", sagte Yin Yu, Marketingmanager, Wireless MCU Product bei STMicroelectronics.

„Die Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, die vereinfachte, sichere und nahtlose Verbindung aller Objekte zu ermöglichen und so den Weg für eine vernetzte Zukunft zu ebnen. Durch die Zusammenarbeit unserer Mitglieder STMicroelectronics und Fibocom wird dieses Ziel mit 5G Fixed Wireless Access vereinfacht", sagte Chris LaPré, Technologieleiter bei der Connectivity Standards Alliance. "Mit der Einführung dieser Matter-kompatiblen Smart-Home-Lösung, die das integrierte Hardware-Design beider Unternehmen nutzt, werden sie diesen Vorteil bald auch Lösungsanbietern zur Verfügung stellen."

„Fibocom ist im vergangenen Jahr der Connectivity Standards Alliance als Adopter Member beigetreten. Wir haben uns verpflichtet, mit hochkompatiblen drahtlosen Modullösungen überlegene In-Home-Konnektivität zu ermöglichen und zu implementieren. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit STMicroelectronics und der Connectivity Standards Alliance dazu beitragen wird, eine große Anzahl von Smart-Home-Geräten nahtlos und effizient zu skalieren und zu integrieren", so Simon Tao, VP der MBB BU bei Fibocom. „Wir glauben, dass die 5G-FWA-Geräte in der Zukunft der Smart-Home-Lösungen als "zentraler Hub" für eine überragende Konnektivität im Haus fungieren werden, und wir sehen ein großes Potenzial, die FWA-Geräte mit Matter-kompatiblen Hardware-Lösungen zu stärken. Mit Blick auf die Zukunft wird die Partnerschaft mit dem Ökosystem die Beschleunigung von Smart-Home-Lösungen auf einer einheitlichen Plattform verstärken und festigen."

